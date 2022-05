Analyse détaillée de l’étude du marché des applications médicales mobiles avec prévisions d’ici 2028 | Mises à jour DBMR

Ce rapport suggère que l’industrie devrait connaître une croissance plus élevée au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final. Ce rapport est le meilleur aperçu de la perspective mondiale de l’industrie, de l’analyse complète, de la taille, de la part, de la croissance, du segment, des tendances et des prévisions. L’étude de recherche et les données de recherche couvertes dans ce rapport font de ce document une ressource pratique pour les gestionnaires, les analystes, les chercheurs, les experts de l’industrie et d’autres personnes clés qui obtiennent une étude prête à accéder et auto-analysée. Dans la section Analyse concurrentielle, les principaux acteurs clés existant sur le marché sont mentionnés ainsi que divers détails tels que les profils des entreprises, leur analyse de la part de marché et leurs différentes stratégies qui les font prospérer sur le marché.

Le rapport est préparé à partir de données provenant de bases de données internes, de recherches secondaires et primaires effectuées par une équipe d’experts de l’industrie. Cette étude de marché analyse l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Des informations approfondies sur les tendances émergentes, les opportunités et les menaces potentielles sont proposées dans ce rapport, car il s’agit de la clé d’une subsistance à long terme dans un environnement concurrentiel. Ce rapport d’étude de marché fournit des informations ingénieuses, efficaces, factuelles et pénétrantes de la part des clients.

Le marché mondial des applications médicales mobiles enregistre un TCAC sain de 34,20 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. La hausse du marché peut être attribuée à l’avènement des smartphones qui ont joué un rôle clé dans le secteur de la santé en facilitant les services médicaux qui ont également remplacé l’utilisation de systèmes informatiques devrait contribuer à la croissance du marché.

Les principaux acteurs du marché mondial des applications médicales mobiles sont Medtronic, Apple, AirStrip, AliveCor Inc., LifeWatch Services, Inc., Nike, Philips, AT&T, Qualcomm, Cerner Corporation, Cisco, Nokia, Jawbone, OMRON Group, Omron Industrial Automation Europe, OMRON Asia Pacific, BioTelemetry, Inc., athenahealth, AgaMatrix, Agamatrix Europe Limited, AgaMatrix Europe, iHealth Labs, iHealth Labs Europe entre autres.

Développements clés sur le marché :

En janvier 2019, Medtronic avait lancé MyCareLink Heart, une application médicale qui peut interagir avec les stimulateurs cardiaques. L’application est compatible avec les stimulateurs cardiaques et envoie les données cryptées au réseau de l’application. Il a permis la communication sécurisée des stimulateurs cardiaques avec les patients équipés de smartphones. Ce lancement de produit permettra un engagement plus efficace des patients auprès de leurs médecins, ce qui élargira la base d’utilisateurs de l’entreprise.

En septembre 2017, MyMedicNow avait lancé une nouvelle application médicale. Cette application avait comblé le fossé du marché entre les patients et les médecins. L’application permet aux patients de rechercher le médecin particulier lié à leur état de santé. Ce lancement de produit a aidé les patients et les médecins en élargissant leur portée, ce qui a permis d’augmenter le nombre d’utilisateurs de l’application.

Analyse concurrentielle du marché mondial des applications médicales mobiles

Le marché des applications médicales mobiles est très fragmenté et repose sur les lancements de nouveaux produits et produits. Par conséquent, les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les initiatives de marché, les dépenses élevées en recherche et développement, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des applications médicales mobiles pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Facteurs de marché

L’adoption croissante des smartphones, tablettes et autres plateformes mobiles stimule la croissance du marché

La maîtrise des coûts dans la prestation des soins de santé stimule la croissance du marché

Les services de santé ont une adoption robuste des réseaux 3G et 4G qui stimule la croissance du marché

L’adoption croissante d’applications de santé médicale pour la gestion des maladies chroniques propulse la croissance du marché

La prestation de soins de santé centrée sur le patient a attiré beaucoup d’attention, ce qui a stimulé la croissance du marché

Contraintes du marché

L’absence de normes et de réglementations appropriées entrave la croissance du marché

La faible orientation des médecins dans le choix des applications entrave la croissance du marché

Les prestataires de soins de santé traditionnels refusent l’utilisation de ces applications, ce qui freine la croissance du marché

Principaux faits saillants de la table des matières :

Chapitre un: Aperçu de l’industrie du marché des applications médicales mobiles

1.1 Industrie des applications médicales mobiles

1.1.1 Aperçu

1.1.2 Produits des grandes entreprises

1.2 Segment de marché des applications médicales mobiles

1.2.1 Chaîne industrielle

1.2.2 Répartition des consommateurs

1.3 Aperçu des prix et des coûts

Chapitre deux: Demande du marché des applications médicales mobiles

2.1 Aperçu des segments

2.1.1 APPLICATION 1

2.1.2 APPLICATION 2

2.1.3 Autre

2.2 Taille du marché des applications médicales mobiles par demande

2.3 Prévisions du marché des applications médicales mobiles par demande

Chapitre trois: Marché des applications médicales mobiles par type

3.1 Par type

3.1.1 TYPE 1

3.1.2 TYPE 2

3.2 Taille du marché des applications médicales mobiles par type

3.3 Prévisions du marché des applications médicales mobiles par type

Chapitre quatre: Région majeure du marché des applications médicales mobiles

4.1 Ventes d’applications médicales mobiles

4.2 Revenus et part de marché des applications médicales mobiles

Chapitre Cinq : Liste des principales entreprises

Chapitre Six : Conclusion

