Analyse détaillée de l’étude du marché de la technologie de navigation guidée par image avec prévisions d’ici 2028

Des informations précieuses et exploitables sur le marché sont toujours importantes lorsqu’il s’agit de créer des stratégies commerciales durables et rentables. De même, le rapport fournit l’analyse et l’estimation des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché, etc. Il donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations. L’analyse SWOT est la méthode standard, renommée et à toute épreuve pour mener l’étude de marché qui est utilisée pour formuler un rapport particulier. La portée géographique des produits est également réalisée de manière exhaustive pour les principales zones mondiales, ce qui permet de définir des stratégies pour la distribution des produits dans ces zones.

La portée du rapport principal s’étend des scénarios de marché aux prix comparatifs entre les principaux acteurs, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération de ce rapport d’activité. Les données collectées pour structurer ce rapport sont basées sur les modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Selon les exigences du client, les informations sur les entreprises et les produits ont été rassemblées via ce rapport qui aide finalement les entreprises à prendre de meilleures décisions. La qualité et la transparence maintenues dans le rapport de premier ordre font gagner la confiance et la confiance des entreprises membres et des clients.

Analyse du marché : marché mondial de la technologie de navigation guidée par image

Le marché mondial des technologies de navigation guidée par image devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation significative des niveaux de maladies chroniques et de leur fardeau sur divers établissements de santé.

Téléchargez un exemple de rapport exclusif (PDF de 350 pages avec tous les graphiques et graphiques connexes) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-image-guided-navigation-technology-market&pm

Principaux concurrents du marché :

Parmi les principaux concurrents qui travaillent actuellement sur le marché mondial de la technologie de navigation guidée par l’image, peu sont Brainlab ; Acclarent, Inc. ; Koninklijke Philips NV ; Medtronic ; Stryker ; B. Braun Melsungen AG; Fiagon AG Technologies médicales ; Zimmer Biomet ; Siemens Healthcare GmbH ; KARL STORZ SE & Co. KG; Société analogique ; COMPAGNIE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ ; Chirurgie 7D ; Varian Medical Systems, Inc. ; Olympus Corporation entre autres.

Marché mondial de la technologie de navigation guidée par image par produit (scanners CT, systèmes à ultrasons, IRM, endoscope, fluoroscopie à rayons X, TEP, SPECT), technologie (système de navigation optique, système de navigation électromagnétique, systèmes de navigation par fluoroscopie, système de navigation hybride, autres), Application (neurologique, ORL, orthopédique, cardiaque, dentaire, urologie, gastro-entérologie, oncologie, autres), utilisateur final (hôpitaux et maisons de retraite, centres de chirurgie ambulatoire, cabinets médicaux, cliniques, autres), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie -Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la technologie de navigation guidée par image est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de la technologie de navigation guidée par image pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial de la technologie de navigation guidée par image

La technologie de navigation guidée par l’image est l’utilisation de divers dispositifs médicaux et d’une technologie de visualisation qui aide les médecins dans les procédures diagnostiques et chirurgicales. Ces systèmes de navigation aident à mieux comprendre l’anatomie humaine, ce qui contribue à l’amélioration des procédures chirurgicales et diagnostiques. Ces systèmes transforment l’anatomie du corps humain en images 3D ou 2D dans un dispositif de sortie tel que des moniteurs ou dans des formes physiques.

Facteurs de marché

Demandes croissantes des patients pour subir des procédures mini-invasives ; ce facteur devrait alimenter la croissance du marché

Le volume croissant de la population gériatrique entraînant un nombre plus élevé de patients susceptibles de souffrir de divers troubles chroniques peut stimuler cette croissance du marché

Diverses innovations et avancées technologiques dans ces systèmes stimuleront également la croissance de ce marché

Un soutien gouvernemental croissant pour augmenter le volume des procédures de radiothérapie du cancer ; ce facteur devrait propulser la croissance du marché

Contraintes du marché

Coûts financiers importants associés aux systèmes guidés par l’image ; ce facteur devrait entraver la croissance du marché

La présence d’exigences réglementaires strictes de la part de diverses autorités concernant la commercialisation des produits agit comme un facteur limitant pour cette croissance du marché

Les inquiétudes concernant divers rappels de produits des fabricants entravent également la croissance du marché

Pour plus d’informations, obtenez GRATUITEMENT une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-image-guided-navigation-technology-market&pm

Segmentation: marché mondial de la technologie de navigation guidée par image

Par produit

Scanners de tomodensitométrie (CT)

Systèmes à ultrasons

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Endoscope

Radioscopie radiographique

Tomographie par émission de positrons (TEP)

Tomographie d’émission monophotonique (SPECT)

Par technologie

Système de navigation optique

Système de navigation électromagnétique

Systèmes de navigation pour fluoroscopie

Système de navigation hybride

Autres

Par application

Neurologique

Oto-rhino-laryngologie (ORL)

Orthopédique Remplacement de la hanche Remplacement du genou

Cardiaque

Dentaire

Urologie

Gastro-entérologie

Oncologie

Autres

Par utilisateur final

Hôpitaux et maisons de retraite

Centres de chirurgie ambulatoire

Cabinets médicaux

Cliniques

Autres

Développements clés sur le marché :

En septembre 2019, Koninklijke Philips NV en collaboration avec B. Braun Melsungen AG a annoncé la disponibilité d’Onvision. Il s’agit d’un système à ultrasons pour le suivi en temps réel du suivi de la pointe de l’aiguille dans une anesthésie spécifique. Ce système de guidage aidera les anesthésistes à déployer avec précision les pointes d’aiguille pour les patients. L’appareil sera exposé à la « 38e Conférence annuelle de la Société européenne d’anesthésie régionale et de traitement de la douleur (ESRA) » qui se tiendra à Bilbao, en Espagne, du 11 au 14 septembre 2019

En mai 2018, Acclarent, Inc. a annoncé le lancement de « TruDI », un système de navigation guidé par l’image pour les procédures ORL. L’appareil a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA américaine qui a été conçue pour les chirurgies endoscopiques des sinus, les procédures intra et paranasales chez les patients nécessitant des chirurgies des sinus

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la technologie de navigation guidée par image sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

À propos de Data Bridge Market Research Private Ltd :

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde.

Contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel @ Corporatesales@databridgemarketresearch.com