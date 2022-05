Analyse détaillée de l’étude du marché de la logistique pharmaceutique avec prévisions d’ici 2028 | Mises à jour DBMR

Le rapport d’étude de marché est toujours utile aux entreprises ou aux organisations dans tous les domaines du commerce pour prendre de meilleures décisions, résoudre les questions commerciales les plus difficiles et minimiser le risque d’échec. Les outils et techniques les plus avancés ont été utilisés pour structurer ce rapport, tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les études de ce rapport analysent soigneusement l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. De plus, les différents segments du marché pris en compte dans le rapport de marché donnent de meilleures informations sur le marché avec lesquelles la portée du succès est étendue.

Le rapport crédible prend en considération plusieurs facteurs de base, à savoir le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Afrique de l’Est. Tout en générant un rapport de marché influent, les données ont été analysées à partir des marchés aux niveaux local, régional et mondial. Une énorme quantité d’informations liées aux entreprises, aux produits et au marché en ce qui concerne les besoins des entreprises ont été rassemblées dans ce rapport pour aider les entreprises à créer de meilleures stratégies.

Marché mondial de la logistique pharmaceutique par type (chaîne du froid, sans chaîne du froid), service (logistique, procédures), application (pharma chimique, bio-pharma, pharmacie spécialisée), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen Est et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Analyse du marché : marché mondial de la logistique pharmaceutique

Le marché mondial de la logistique pharmaceutique devrait atteindre une valeur estimée à 98,19 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC stable au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée à la demande croissante de services logistiques plus efficaces et efficients dans un contexte d’augmentation de la consommation de produits pharmaceutiques.

Principaux concurrents du marché: marché mondial de la logistique pharmaceutique

Peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché mondial de la logistique pharmaceutique sont Agility ; Air Canada; Services pharmaceutiques PCI ; Unité d’organisation continentale de fret ; Logistique CEVA ; Schenker SA ; Deutsche Post AG ; FedEx ; Kerry Logistics Network Limited ; LifeConEx ; Genco Shipping & Trading ; Groupe de marchands AGRO ; United Parcel Service of America, Inc. ; DSV ; Services logistiques VersaCold ; AmerisourceBergen Corporation ; KUEHNE + NAGEL ; YUSEN LOGISTICS CO, LTD. ; Stellaire; SF Express ; PANALPINA WORLD TRANSPORT (HOLDING) LTD. et CH Robinson Worldwide, Inc.

Définition du marché : marché mondial de la logistique pharmaceutique

La logistique pharmaceutique est une branche spécialisée des services logistiques dans laquelle les prestataires de services se concentrent sur le transport, le stockage, la manipulation appropriée et la livraison des produits pharmaceutiques du lieu de fabrication au lieu souhaité. La logistique pharmaceutique exige que les services soient désignés conformément à la réglementation des produits fournis par les autorités.

Analyse concurrentielle : marché mondial de la logistique pharmaceutique

Le marché mondial de la logistique pharmaceutique est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de la logistique pharmaceutique pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché

Augmentation des ventes et de la consommation de produits pharmaceutiques causée par une prévalence accrue de maladies chroniques ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Nécessité de réduire le coût global du service logistique en adoptant un service de distribution unifié ; ce facteur devrait favoriser la croissance du marché

Amélioration de la vérification et de la sécurité des services en empêchant la distribution de médicaments contrefaits via la chaîne d’approvisionnement ; ce facteur devrait favoriser la croissance du marché

Demande accrue de services spécialisés à valeur ajoutée tels que le stockage sous chaîne du froid à température contrôlée ; ce facteur devrait contribuer à la croissance du marché

Contraintes du marché

Exigence de services logistiques coordonnés et interconnectés avec un anonymat complet dans la chaîne d’approvisionnement des produits pharmaceutiques ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Obligation de se conformer à des réglementations strictes et variées selon les différentes régions du monde ; ce facteur devrait entraver la croissance du marché

Segmentation : marché mondial de la logistique pharmaceutique

Par type

La chaîne du froid

Hors chaîne du froid

Par service

Logistique Fret maritime Fret aérien Fret ferroviaire Par la route Intégré

Procédures Cueillette Stockage Systèmes de récupération Systèmes de manutention



Par demande

Chimie pharmaceutique

Bio-Pharma

Pharmacie spécialisée

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, Stellar a annoncé avoir acquis Patel Roadways via son unité d’exploitation commerciale Innovative Logistics Services Pvt. Ltd. dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces. Cette acquisition étend les capacités sur route de Stellar car ils seront en mesure de fournir des services logistiques à plus de 350 succursales dans la région indienne, alors qu’ils cherchent à étendre leur flotte de camions et leurs offres de services, en particulier les services à valeur ajoutée.

En novembre 2016, United Parcel Service of America, Inc. (UPS) a annoncé avoir accepté d’acquérir Marken. Cette acquisition élargira encore les services logistiques fournis par UPS, en particulier pour les industries pharmaceutique, des sciences de la vie et de la santé. Marken commencera à fonctionner en tant que filiale d’UPS. Cette acquisition contribuera à l’expansion des installations logistiques pour les soins de santé et les essais cliniques conformément aux réglementations fournies par les autorités.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la logistique pharmaceutique sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

