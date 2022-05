Analyse détaillée de l’étude de marché des diagnostics in vitro / IVD avec prévisions d’ici 2028

Des informations précieuses et exploitables sur le marché sont toujours importantes lorsqu’il s’agit de créer des stratégies commerciales durables et rentables. De même, le rapport fournit l’analyse et l’estimation des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché, etc. Il donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations. L’analyse SWOT est la méthode standard, renommée et à toute épreuve pour mener l’étude de marché qui est utilisée pour formuler un rapport particulier. La portée géographique des produits est également réalisée de manière exhaustive pour les principales zones mondiales, ce qui permet de définir des stratégies pour la distribution des produits dans ces zones.

Marché mondial du diagnostic in vitro / DIV par technologie (immunochimie / immunoessais, chimie clinique, diagnostic moléculaire, microbiologie clinique, hématologie, coagulation et hémostase), par produit et service (réactifs et kits, instruments, logiciel de gestion de données, services), par application (diabète, maladies infectieuses, oncologie/cancer, cardiologie, néphrologie, maladies auto-immunes, dépistage des drogues ou pharmacogénomique, VIH/sida), par utilisateur final (hôpitaux, laboratoires, tests au point de service, autotests des patients, instituts universitaires ), Par géographie – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2026.

Analyse du marché : marché mondial du diagnostic in vitro/IVD

L’utilisation croissante des tests au point de service a augmenté la demande de diagnostics in vitro / DIV, dont la valeur estimée passera de 63,38 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 101,03 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 6 % dans la période de prévision 2019-2026

Définition du marché : marché mondial du diagnostic in vitro/IVD

Les diagnostics in vitro sont des tests effectués sur un échantillon de sang/tissu d’un individu. Ils sont utilisés pour tester et diagnostiquer avec précision des maladies ou toute affection sous-jacente ; ils aident également à maintenir une surveillance constante de la santé du patient. Les avantages de ces tests de diagnostic sont qu’ils aident à identifier le meilleur traitement pour chaque individu.

Analyse concurrentielle : marché mondial du diagnostic in vitro/IVD

Le marché mondial du diagnostic in vitro / DIV est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des diagnostics in vitro / DIV pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché : marché mondial du diagnostic in vitro/IVD

F. Hoffmann-La Roche Ltd, Siemens Healthcare GmbH, Danaher, Abbott, Thermo Fisher Scientific Inc, Johnson & Johnson Services Inc., BD, Bio-Rad Laboratories sont peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché du diagnostic in vitro/IVD. Inc., Sysmex Corporation, bioMérieux SA, DiaSorin, Ortho Clinical Diagnostics, Agilent Technologies Inc., QIAGEN, Bayer AG, Hologic Inc., Cepheid, Diagnostica Stago SAS, Leica Biosystems Nussloch GmbH, Quidel Corporation, OraSure Technologies Inc., Beckman Coulter Inc., et ARKRAY Inc.

Facteurs de marché:

L’augmentation de l’acceptation et de la mise en place des tests au point de service devrait stimuler la croissance du marché

Sensibiliser aux bienfaits d’une médecine reconnue et personnalisée pour chaque individu

Contraintes du marché :

La mise à niveau constante de la réglementation par les autorités devrait freiner la croissance du marché

Le remboursement de ces tests de diagnostic n’est pas encore complètement établi par les compagnies d’assurance, ce qui devrait freiner la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En avril 2018, Roche Diagnostics a finalisé l’acquisition de Flatiron Health pour 1,9 milliard de dollars, qui étendra les données de santé personnalisées de Roche

En février 2016, Beckman Coulter Diagnostics a lancé le système d’hématologie compact DxH500, qui serait capable de fournir des résultats rapides et précis avec juste un grain de sang.

Informations clés dans le rapport :

Les principaux acteurs du marché sont analysés et leurs effets sur le marché sont également observés

L’analyse du marché est effectuée pour la période de prévision de 2019 à 2026, et les segmentations du marché sont observées au cours de cette période

Les moteurs et les contraintes du marché ont été clairement analysés pour l’effet qu’ils ont sur le marché au cours de la période de prévision de 2019 à 2026

