Analyse des Tendances du Marché du Système Électronique de Répartition de La Force de Freinage (EBD) pour l’Automobile 2021, Utilisateurs Finaux Clés, Opportunités de Croissance avec les Principaux Acteurs – Bosch, Continental, Autoliv, ZF TRW, WABCO

La distribution électronique de la force de freinage ou EBD pour les courts fonctionne sur la conviction que toutes les roues d’un véhicule n’ont pas besoin de la même quantité de force de freinage. Lorsqu’un véhicule freine, son poids déplace transversalement les quatre roues, et chaque roue ne fournit pas toujours la même quantité de poids.

Le système électronique de répartition de la force de freinage répartit de manière optimale la puissance de freinage entre les roues avant et arrière en fonction de la charge afin d’augmenter l’efficacité du freinage des roues arrière et de minimiser l’altération de la distance d’arrêt lorsque la voiture est à pleine charge. Le système électronique de répartition de la force de freinage permet de s’assurer que les forces de freinage proportionnelles sont fonctionnelles pour chaque frein. Pendant le freinage, la plus grande partie de la lourdeur du véhicule se déplace vers les roues avant, ce qui leur donne le maximum d’achat dans la plupart des situations de freinage.

Acteurs clés-

* Bosch

• Continental

* Autoliv

* ZF TRW

* WABCO

* Renault Megane

L’étude de marché sur le Système Électronique de Répartition de la Force de freinage (EBD) dans le monde de l’automobile fournit un examen approfondi de la concurrence actuelle et des tendances futures. La recherche est divisée en deux parties: les données historiques et les données de prédiction. Il tient également les participants au courant des opérations de gestion d’entreprise telles que les fusions et acquisitions, les collaborations et l’introduction de nouveaux produits.

Segmentation du Marché du Système Électronique de Répartition de La Force de Freinage (EBD) pour l’Automobile-

Par types-

* Frein à disque

* Frein à tambour

Par application-

* Voitures Particulières

* Véhicules Utilitaires Légers

* Véhicules Utilitaires Lourds

Une étude statistique du Système Électronique de Répartition de la Force de Freinage (EBD) dans le monde entier et une enquête calculée sur les changements dans l’activité objective intègrent une évaluation complète du développement du marché, de l’offre et des éléments. Il donne une évaluation minutieuse du développement de l’industrie tout comme les nombreux avantages pour les clients. L’exploration du centre commercial du Système Électronique de Distribution de la Force de freinage automobile (EBD) offre des partenaires importants, nonobstant la scène commerciale, pour l’évaluation et la publicité des articles.

Points clés abordés dans le rapport:

– Le rapport sur le marché mondial du Système de Distribution Électronique de la Force de Freinage (EBD) du Système de Distribution Électronique de la Force de Freinage (EBD) intègre une corrélation totale entre les économies et la socio-économie publique pour montrer la signification du domaine du Système de Distribution Électronique de la Force de Freinage (EBD) dans un contexte géologique en évolution.

– Le rapport d’examen intègre les attentes des transactions de l’industrie pour chaque zone géographique.

– Le rapport sur le marché du Système Électronique de Répartition de la Force de freinage Automobile (EBD) vérifie en outre le nombre de progrès innovants qui se sont produits ces derniers temps, tout comme le rythme auquel ils ont été exécutés.

– L’enquête sur le Système Électronique de répartition de la Force de freinage automobile (EBD) est utilisée au cours des événements pour décider de la part réelle de l’industrie dans son ensemble.

