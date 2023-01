Analyse des tendances du marché des logiciels de marketing de contenu 2023 et principaux acteurs

Marché mondial des logiciels de marketing de contenu segmenté par composant, par type de contenu, par organisation et par région. Un segment de composants est classé en logiciels et services. Le segment de type de contenu est divisé en médias sociaux, blogs, vidéos, infographie. La taille de l’organisation est segmentée en PME & Grandes Entreprises. Géographiquement, le marché des logiciels de marketing de contenu est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique et Amérique Latine.

L’adoption croissante des logiciels de marketing de contenu pour le marketing personnalisé, l’engagement client et les médias sociaux, ainsi que l’utilisation croissante du message omnicanal pour améliorer l’expérience client, stimulent la croissance du marché des logiciels de marketing de contenu. Les principaux moteurs de croissance du marché des logiciels de marketing de contenu comprennent une concentration croissante sur le contenu personnalisé, l’adoption croissante d’une stratégie de marketing de contenu basée sur les données et la demande croissante de logiciels de marketing de contenu basés sur l’analyse.

Basé sur un composant, le logiciel domine le marché des logiciels de marketing de contenu au cours de la période de prévision. Un logiciel de marketing de contenu aide les entreprises à prendre des décisions basées sur les données lors de la formulation de la stratégie marketing. Les éditeurs de logiciels de marketing de contenu intègrent leurs offres à l’analyse et à l’intelligence artificielle, qui offrent un avantage supplémentaire aux acteurs clés tout en analysant les attentes des clients.

Sur la base du contenu, le type vidéo domine le marché des logiciels de marketing de contenu. Les vidéos aident les spécialistes du marketing de contenu à créer un grand impact sur leur public cible tout en racontant des histoires. Une vidéo est désormais le contenu de choix car les consommateurs préfèrent les vidéos au texte. Les vidéos aident les spécialistes du marketing de contenu à résoudre efficacement les problèmes des clients. Des organisations de divers secteurs verticaux investissent massivement pour produire des vidéos très attrayantes.

En termes de région, on estime que l’Amérique du Nord représente la plus grande part du marché des logiciels de marketing de contenu. L’Amérique du Nord adopte des technologies nouvelles et émergentes, et sa position financière solide lui permet d’investir principalement dans les outils et technologies de pointe pour des opérations commerciales efficaces. Par conséquent, les organisations en Amérique du Nord ont un avantage concurrentiel sur les autres organisations dans d’autres régions.

Principaux acteurs exploités sur HubSpot, Contently, Influence & Co, NewsCred, Marketo, Scripted, Skywards, TapInfluence, Brafton, Eucalypt, oracle, Adobe, Alma Media, Pathfactory, onespot, mintent, wedia,

