Analyse des tendances du marché des encres d’impression textile numérique 2022 et principaux acteurs

L’encre d’impression textile numérique est une encre utilisée dans les imprimantes à jet d’encre numériques, généralement; il peut être appliqué directement sur le support d’impression sous forme de gouttelettes. Les principaux composants de l’encre sont l’unité de couleur et les vecteurs. L’unité de couleur peut être un pigment ou un colorant.

Le rapport prévoit que le marché mondial de l’encre d’impression textile numérique atteindra xxx millions USD en 2021 avec un TCAC de xx% au cours de la période 2021-2030.

Le rapport offre une couverture détaillée de l’industrie des encres d’impression textile numérique et des principales tendances du marché. L’étude de marché comprend des données de marché historiques et prévisionnelles, la demande, les détails de l’application, les tendances des prix et les parts de l’entreprise des principales encres d’impression textile numérique par géographie. Le rapport divise la taille du marché, en volume et en valeur, en fonction du type d’application et de la géographie.

Premièrement, ce rapport couvre la situation actuelle et les perspectives d’avenir du marché mondial de l’encre d’impression textile numérique pour 2021-2030. Et dans ce rapport, nous analysons le marché mondial de 5 zones géographiques : Asie-Pacifique [Chine, Asie du Sud-Est, Inde, Japon, Corée, Asie occidentale], Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie, Espagne, Pays-Bas, Turquie, Suisse], Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique], Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud], Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Pérou].

Dans le même temps, nous classons les encres d’impression textile numérique selon le type, l’application par géographie. Plus important encore, le rapport inclut le marché des principaux pays en fonction du type et de l’application.

Enfin, le rapport fournit une analyse détaillée des informations sur le profil et les données de la principale société d’encres d’impression textile numérique.

Segment de marché comme suit :

Par région

Asie-Pacifique[Chine, Asie du Sud-Est, Inde, Japon, Corée, Asie occidentale]

Europe[Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie, Espagne, Pays-Bas, Turquie, Suisse]

Amérique du Nord[États-Unis, Canada, Mexique]

Moyen-Orient et Afrique[CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud]

Amérique du Sud[Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Pérou]

Entreprises clés

Dupont

Huntsman

JK Group

Kornit

DyStar

SPGprints

BASF

Jay Chemical

Marabu

Dow Corning

EFI

Sensient

Magna Colors

Anajet

Print-Rite

Lanyu

Hongsam

INKBANK

TrendVision

INKWIN

Marché par type

Encres à colorant réactif

Encre acide

Peinture Encre de

dispersion et de sublimation Encre

Marché par application

Industrie de l’ habillement Industrie

textile

Autres