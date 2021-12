Analyse des tendances du marché de l’interposeur et du fan-out WLP, principaux fabricants, actions, opportunités de croissance, statistiques et prévisions jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse menées dans Interposer and Fan-Out WLP Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie Interposer et Fan-Out WLP. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport de marché Interposer et Fan-Out WLP est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des interposeurs et des ventilateurs WLP devrait connaître un TCAC sain de 31,50 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée en raison du nombre croissant d’électronique grand public, des télécommunications, du secteur industriel et avec une densité d’interconnexion et une efficacité spatiale plus élevées, il est plus efficace.

Facteurs de marché:

Augmentation de l’utilisation de diverses technologies avancées d’emballage au niveau des tranches dans les capteurs et les MEME, ce qui est un facteur majeur alimentant la croissance du marché

L’augmentation de l’utilisation d’appareils connectés et portables qui nécessite une structure compacte de FOWLP, sera le moteur de la croissance du marché

Les modernisations des périphériques de stockage de données tels que les lecteurs flash augmentent la demande d’interposeur et de fan-out WLP

Montée en flèche de la fabrication d’appareils électroniques plus petits tels que les téléphones mobiles, les appareils de jeu, qui stimule la croissance du marché

Contraintes du marché :

La refonte et les tests complexes des puces électriques limitent la croissance du marché

Le coût élevé de l’utilisation de la technologie entrave la croissance du marché

Segmentation: global interposeur et Fan-Out WLP marché

Par technologie d’emballage

Vias à travers le silicium (TSV)

Interposeurs

Emballage au niveau de la tranche en éventail (FOWLP)

Par application

Logique

Imagerie et optoélectronique

Mémoire

MEMS/Capteurs

LED

Signal de puissance, analogique et mixte

Photonique

Fréquence radio

Par utilisateur final

Automobile

Secteur industriel

Télécommunication

Militaire et aérospatial

Electronique grand public

Technologies intelligentes

Équipement médical

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En juillet 2019, Intel Corporation dévoile ses innovations d’emballage pour la création de boîtiers de puces tridimensionnelles et d’autres solutions qui assemblent plusieurs puces. Cela développera la technologie innovante sur le marché et permettra à l’entreprise d’élargir sa clientèle.

En octobre 2016, ASE Technology Holding Co. Ltd., a obtenu de nouvelles commandes d’emballages au niveau des tranches de distribution de la part de qualcomm, Media Tek, et la production devrait commencer à répondre à la demande. Ces commandes élargiront le marché à l’échelle mondiale et attireront de nouveaux acteurs sur le marché.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des interposeurs et des ventilateurs WLP sont United Microelectronics Corporation, ASE Technology Holding Co., Ltd., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Intel Corporation, Amkor Technology, TOSHIBA CORPORATION, Broadcom, Texas Instruments Incorporated, Infineon Technologies AG, SAMSUNG, Qualcomm Technologies, Inc., STMicroelectronics, Powertech Technology Inc., Siliconware Precision Industries Co., Ltd., STATS ChipPAC Pte. Ltd., UTAC, ASTI Holdings Limited, AMETEK.Inc., LAM RESEARCH CORPORATION, VeriSilicon Limited, ALLVIA, Inc., Murata Manufacturing Co., Ltd., entre autres.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

