Analyse des tendances du marché de la gestion du transport de marchandises, principaux fabricants, actions, opportunités de croissance, statistiques et prévisions jusqu’en 2028

Une nouvelle étude de marché est publiée sur le marché de la gestion du transport de marchandises 2021 avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentés par des discussions et des graphiques avec une analyse détaillée facile à comprendre. Le rapport met également en lumière le scénario actuel et les tendances et développements à venir qui contribuent à la croissance du marché. En outre, les principaux boomers du marché et les opportunités qui stimulent la croissance du marché sont fournis sous forme d’estimations pour le marché mondial de la gestion du transport de marchandises jusqu’en 2027. Les auteurs du rapport sur le marché de la gestion du transport de marchandises ont accumulé une étude détaillée sur la dynamique cruciale du marché, y compris les moteurs de croissance, les contraintes , et des opportunités.

Le rapport sur le marché de la gestion du transport de marchandises effectue des recherches et une analyse du marché pour un produit/service particulier, qui comprend une enquête sur les inclinations des clients. Il effectue l’étude des diverses capacités des clients telles que les attributs d’investissement et le potentiel d’achat. Ce rapport de marché implique les commentaires du public cible pour comprendre ses caractéristiques, ses attentes et ses exigences. Le rapport propose des stratégies nouvelles et passionnantes pour les produits à venir en déterminant la catégorie et les caractéristiques des produits que les publics cibles accepteront facilement. Le rapport d’étude de marché mondial sur la gestion du transport de marchandises collecte des données sur le marché cible, telles que les tendances des prix, les exigences des clients, l’analyse des concurrents et d’autres détails.

Le marché de la gestion du transport de marchandises devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 8,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 39 551,23 millions de dollars. d’ici 2028.

Ce rapport sur le marché de la gestion du transport de marchandises fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , les expansions géographiques et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un brief d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et segmentation du marché de la gestion du transport de marchandises :

Sur la base du mode de transport, le marché de la gestion du transport de marchandises est segmenté en routes, chemins de fer, voies maritimes et aériennes. Les routes détenaient la plus grande part du marché en 2020. Cela est principalement dû à une connectivité plus rapide et à moins d’investissements dans la construction de routes.

Sur la base de l’offre, le marché de la gestion du transport de marchandises est segmenté en solutions et services. La solution détenait une part plus importante du marché en 2020, ce qui est principalement attribué au fait que les entreprises fournissent des solutions sous forme de logiciels pour faciliter les opérations commerciales.

Sur la base du mode de déploiement, le marché de la gestion du transport de marchandises est segmenté en cloud et sur site, le cloud détenant une part plus importante du marché en 2020. Cela est principalement dû à l’adoption croissante de la numérisation et à l’efficacité et à l’évolutivité des services cloud.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché de la gestion du transport de marchandises est segmenté en grandes entreprises et PME. Les grandes entreprises détenaient la plus grande part du marché mondial de la gestion du transport de marchandises en 2020, cela est principalement dû au fait que les entreprises mettant en œuvre la gestion du transport de marchandises nécessitent des investissements et des capitaux lourds.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la gestion du transport de marchandises est segmenté en fabrication, vente au détail et commerce électronique, transport, biens de consommation à rotation rapide (FMCG), soins de santé, aliments et boissons, pétrole et gaz, énergie et services publics, électronique, automobile , informatique & télécom et autres. La fabrication détenait la plus grande part du marché en 2020, cela est principalement dû à l’utilisation élevée de la gestion du transport de marchandises par les industries manufacturières pour suivre leur fret.

Analyse au niveau du pays du marché de la gestion du transport de marchandises

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de la gestion du transport de marchandises comprennent :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la gestion du transport de marchandises sont CTSI-GLOBAL, GEODIS, Cloud Logistics, THE DESCARTES SYSTEMS GROUP INC, Kuebix, Manhattan Associates, Transplace, Softeon, GlobalTranz, Oracle, SAP SE, Accenture, Blue Yonder Group, Inc., BluJay Solutions Ltd, Werner Enterprises, Supply Chain Solutions, CH Robinson Worldwide, Inc., TRANSPOREON GmbH, MercuryGate, entre autres. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Par exemple,

En octobre 2016, Oracle s’est associé à Fourkites pour fournir son cloud de gestion des transports. Ce nouveau partenariat stimulera la plate-forme de chargement de camions en temps réel et aidera également l’entreprise à augmenter sa clientèle.

Le partenariat, les coentreprises et d’autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Il offre également l’avantage à l’organisation d’améliorer son offre pour le marché de la gestion du transport de marchandises grâce à une gamme de produits élargie.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Revenus historiques et de l’année en cours des acteurs du marché Gestion du transport de marchandises connexes analysés au niveau régional.

Un par un profil d’entreprise des principaux intervenants.

Analyse de la taille du marché sur la base du type de produit et du type d’utilisation finale.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence le pouvoir des acheteurs et des fournisseurs pour permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales axées sur le profit et de renforcer leur réseau fournisseur-acheteur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché aide à déterminer les opportunités de marché existantes.

Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction de leur contribution aux revenus de l’industrie mondiale des Marché de la gestion du transport de marchandises.

Le positionnement des acteurs du marché facilite l’analyse comparative et fournit une compréhension claire de la position actuelle des acteurs du marché.

Questions répondues dans le rapport d’étude de marché sur la gestion du transport de marchandises :

Quels sont les principaux acteurs du marché actifs sur le marché ?

Quel serait l’impact détaillé de COVID-19 sur la taille du marché?

Quelles tendances actuelles influenceraient le marché dans les prochaines années ?

Quels sont les facteurs moteurs, les contraintes et les opportunités dans l’industrie du marché Gestion du transport de marchandises?

Quelles sont les projections pour l’avenir qui pourraient aider à prendre de nouvelles mesures stratégiques ?

