Analyse des tendances du marché de la distribution de médicaments implantables, examen de l’analyse de la recherche et prévisions 2029

Le marché de l’administration de médicaments implantables devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Selon Data Bridge Market Research, le marché croîtra à un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision. les prédictions ci-dessus. Le marché de l’administration de médicaments implantables implique la vente et l’achat de dispositifs implantables d’administration de médicaments. Ces dispositifs sont des dispositifs constitués essentiellement d’un réservoir de médicament entouré d’un mélange polymère-médicament. Ils sont généralement insérés dans la zone souhaitée du corps, puis le médicament est libéré à une vitesse prédéterminée à mesure que le polymère se dégrade.

Étendue du marché mondial de la distribution de médicaments implantables et taille du marché

Le marché de l’administration de médicaments implantables est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sur la base du type de produit, le marché de l’administration de médicaments implantables est segmenté en stents implantables bioabsorbables , dispositifs implantables d’administration de médicaments contraceptifs , dispositifs implantables d’administration intraoculaire de médicaments, stents implantables coronariens à élution de médicaments, semences implantables de curiethérapie et pompes à perfusion de médicaments implantables.

Sur la base de la technologie, le marché des dispositifs d’administration de médicaments implantables est segmenté en technologie de dispositifs d’administration de médicaments implantables biodégradables et en technologie de dispositifs d’administration de médicaments implantables non biodégradables.

Sur la base de l’application, le marché de l’administration de médicaments implantables est segmenté en cardiovasculaire, contrôle des naissances et contraception, ophtalmologie , oncologie et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de la livraison de médicaments implantables

Comme mentionné ci-dessus, le marché Livraison de médicaments implantables est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché en fonction du type de produit, de la technologie et de l’application sont fournies. Les pays couverts par le rapport sur le marché Implantable Drug Delivery Market sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) ) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en raison de l’augmentation de la population, de l’augmentation du fardeau de la maladie et de la haute technologie avec les derniers systèmes qui créeront de nombreux facteurs dominants sur le marché. L’Asie-Pacifique devrait afficher des taux de croissance rapides et lucratifs au cours de la période de prévision en raison de l’incidence croissante du diabète et d’autres maladies chroniques, soutenue par des modes de vie malsains.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Livraison de médicaments implantables

Le paysage concurrentiel du marché de la distribution de médicaments implantables fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les plans pour de nouveaux marchés, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. , le domaine d’application. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que les pratiques des entreprises impliquées sur le marché de la délivrance de médicaments implantables.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché de la distribution de médicaments implantables sont Boston Scientific, Medtronic, Merck & Co., Allergan, Bausch & Lomb Pte Ltd, ANTLIA SA, Elekta AB (publ), Doctoral Health Inc.… ., Genentech, Inc., Theragenics, Caesarea Medical Electronics, Halyard Health., Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co., Ltd., ZynoMed.com, PHARMIWEB, Kinamed® Incorporated, Stryker, Varian Medical Systems, Inc., Bayer AG, Arrow International, Inc. , Eckert & Ziegler, Elekta AB (publ) et Abbott, entre autres.

