Analyse des tendances, de la taille, de la part, des perspectives et des opportunités du marché mondial des aliments pour bovins, 2022-2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Aliments pour bovins . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché Aliments pour bétail présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des aliments pour bovins était de 75,3 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des aliments pour bovins devrait atteindre 107,8 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les aliments commerciaux pour bovins sont combinés directement avec des aliments concentrés ou des ingrédients bruts avant d’être donnés aux animaux. Les aliments composés, selon la FAO, sont « un produit naturel, frais ou conservé d’origine végétale ou animale, ou un produit issu de la fabrication de ce produit.

Facteurs influençant le marché

Les cas croissants d’épidémies imposent de mettre davantage l’accent sur la santé animale. En conséquence, cela alimentera la croissance du marché mondial des aliments pour le bétail au cours de la période de prévision. En outre, l’augmentation rapide de la demande de lait et de produits laitiers dans les pays en développement fera augmenter la demande d’aliments pour le bétail dans les années à venir.

L’industrialisation croissante et l’augmentation des opportunités d’élevage bénéficieront également au marché de l’alimentation du bétail au cours de la période d’analyse.

L’industrialisation accrue de la production animale est le résultat d’une population croissante et de la nécessité de répondre aux besoins nutritionnels et gustatifs de la population dans les pays en développement comme la Chine et l’Inde. Ainsi, cela profitera au marché de l’alimentation du bétail pendant la période d’analyse.

L’élevage de bétail a toujours été une activité de basse-cour dans les pays riches. En raison de la demande croissante et d’une meilleure compréhension des économies d’échelle qui accompagnent l’élevage de troupeaux plus importants, l’élevage bovin dans ces pays a commencé à changer. L’introduction de pratiques de gestion modernes, telles que l’utilisation d’aliments composés à des doses appropriées, résultera de l’industrialisation accrue de l’élevage bovin. Cela devrait favoriser la croissance du marché des aliments pour vaches. Au contraire, le coût élevé associé à l’alimentation du bétail peut limiter la croissance du marché de l’alimentation du bétail.

Analyse d’impact COVID-19

La demande de lait et d’autres produits laitiers est restée la même tout au long de la période pandémique. De plus, la demande d’aliments à haute valeur nutritionnelle a augmenté pendant la pandémie, ce qui a fait augmenter la demande d’aliments pour le bétail.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché de l’alimentation du bétail. Cela est principalement dû à l’augmentation de la consommation de viande, principalement aux États-Unis. De plus, des réglementations strictes pour maintenir la qualité de la viande contribueront à la croissance du marché des aliments pour bétail. Le marché de l’alimentation du bétail en Asie-Pacifique détiendra également une part importante en raison de la forte population et de la consommation croissante de viande.

Concurrents sur le marché

• BASF SE

• DSM

• Cargill, Inc.

• ADM Nutrition Animale

• Kemin Industries, Inc.

• Biomin Holding GmbH

• Nutreco

• Land O’Lakes, Inc.

• Farmer’s Grain Company

• United Farmers Cooperative

• DE HEUS. TOUS

• Godrej Agrovet Ltd.

• Autres joueurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des aliments pour bovins se concentre sur le type d’animal, l’ingrédient et la région.

Par type d’animal

• Bovins laitiers

• Bovins de boucherie

• Autres types de bovins

Par ingrédient

• Céréales

• Gâteaux et mélanges

• Gaspillage alimentaire

• Additifs alimentaires

• Autres ingrédients

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

