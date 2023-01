Analyse des tendances clés du marché des levés sismiques avec aperçu de la demande, principaux concurrents, taille, dernières tendances et prévisions jusqu’en 2033

Le marché mondial des levés sismiques devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 4,5 % au cours de la période de prévision

Le marché des levés sismiques est directement lié à la demande croissante de technologie sismique dans les projets d’exploration de gaz de schiste et de friches industrielles. Des facteurs tels que la chute des prix du pétrole ont entraîné une réduction des investissements des sociétés pétrolières et gazières dans toutes les régions, ce qui pourrait freiner la croissance du marché.

Le marché de l’image 3D devrait croître au cours de la période de prévision. Les sociétés pétrolières et gazières utilisent la technologie sismique 3D pour résoudre les problèmes et réduire les incertitudes dans les opérations d’exploration, de développement et de production, ce qui stimulera le marché de la technologie sismique 3D.

Segmentation globale du marché Levé sismique :

Marché mondial des levés sismiques, par service

L’acquisition des données

Traitement de l’information

Interprétation des données

Marché mondial des levés sismiques, par technologie

Imagerie 2D

Imagerie 3D

Imagerie 4D

En fonction de la région, le marché mondial de l’impression de levés sismiques a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Afrique détenait la plus grande part du marché mondial des levés sismiques.

Marché mondial des levés sismiques, par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Principaux acteurs du marché couverts par le marché mondial des levés sismiques :

Compagnie Generale de Geophysique

Géoservices pétroliers

Fugro SA

Polarcus Limitée

Services géophysiques de Tomlinson

Consultants norvégiens en exploration pétrolière

Société géophysique

Levé sismique de l’océan alpin

Aexploration Holding, Inc.

(Remarque : la liste des principaux acteurs sera mise à jour avec le dernier scénario et les dernières tendances du marché)

Paysage concurrentiel :

Entreprises établies

Des acteurs émergents en forte croissance

Nouveaux entrants et startups de premier plan

Analyse comparative des produits concurrentiels

Matrice de développement de produits

Principaux points à retenir des rapports de recherche régionaux :

Perspectives de croissance

Analyse SWOT

Tendances clés

Points de données clés affectant la croissance du marché

Objectifs de l’étude:

Le rapport sur le marché Global Seismic Survey fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché mondial des relevés sismiques couvre une analyse complète sur: