Analyse des segments et de la dynamique du marché des produits biologiques 2021 d’ici 2028 Novo Nordisk A / S, Pfizer Inc., Amgen, Sanofi, Samsung BioLogics, Merck & Co. Inc., Celltrion, AbbVie

Le marché mondial des produits biologiques devrait atteindre 567,96 milliards USD en 2028 à un CAGR de revenus stable de 8,4% sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Certains facteurs clés attribués à la croissance régulière des revenus du marché comprennent la demande croissante d’anticorps monoclonaux, d’hormones/protéines recombinantes, de produits biologiques à base de gènes et de cellules, de vaccins et de thérapie moléculaire, etc. dans le traitement de maladies telles que le cancer, les maladies infectieuses, les maladies immunologiques. les maladies, les maladies cardiovasculaires et les maladies hématologiques, entre autres. En outre, utilisation croissante des produits biologiques pour le traitement des maladies auto-immunes

L’étude sur le marché mondial des produits biologiques est le dernier rapport couvrant l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 actuellement en cours. La pandémie a directement affecté le marché en provoquant des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et indirectement en provoquant des difficultés financières. Le marché des produits biologiques a connu des changements dynamiques dans les tendances et les demandes en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport fournit un aperçu détaillé de la façon dont la pandémie a affecté les segments clés de l’industrie du marché des produits biologiques. Le rapport comprend une analyse d’impact approfondie de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie globale des Marché des produits biologiques.

En outre, le rapport est en phase avec les derniers changements du marché et le paysage économique en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. La crise a affecté la structure de la demande et de l’offre, ainsi que les tendances de l’industrie. Cela a également entraîné un ralentissement économique qui a affecté les activités des principaux fabricants de l’industrie. Le rapport estime l’impact de cette crise sur le scénario actuel et les perspectives futures et fournit un scénario de marché post-COVID.

Les principaux acteurs du marché sont :

Novo Nordisk A/S, Pfizer Inc., Amgen, Sanofi, Samsung BioLogics, Merck & Co. Inc., Celltrion, AbbVie Inc., Johnson & Johnson Services Inc., Eli Lilly & Company, F Hoffman La Roche, Addgene, Novartis AG et GlaxoSmithKline.

Quelques faits saillants clés du rapport ;

En septembre 2020, Biocon Biologics Ltd. et Mylan ont annoncé l’introduction du biosimilaire Semglee aux États-Unis. Ce biosimilaire est disponible, à la fois en stylo prérempli et en flacons, et est destiné au contrôle de l’hypertension artérielle chez les adultes atteints de diabète de type 2 et les patients pédiatriques atteints de diabète de type 1.

Parmi les segments sources, les revenus du segment des mammifères devraient enregistrer un taux de croissance considérablement rapide au cours de la période de prévision. Les systèmes d’expression déployant des cellules de mammifères pour les hormones/protéines recombinantes peuvent introduire le repliement des protéines, les PTM (modifications post-traductionnelles) et l’assemblage de produits appropriés qui sont essentiels à l’activité biologique globale.

Parmi les segments de types de produits, les revenus du segment des vaccins devraient augmenter à un rythme relativement plus rapide au cours de la période de prévision. Un vaccin fonctionne en préparant le système immunitaire à identifier et à combattre les agents pathogènes, qu’il s’agisse de bactéries ou de virus. Les vaccins sont bénéfiques pour réduire les maladies infectieuses évitables, et actuellement, moins de personnes souffrent des effets pénibles de la coqueluche et de la rougeole, entre autres maladies. Actuellement, les vaccins connaissent une demande en spirale à travers le monde pour freiner la propagation du COVID-19 et les décès qui en résultent en raison de la maladie.

Parmi les segments d’application, le segment du cancer représentait la plus grande part des revenus en 2020. Les produits biologiques aident le système immunitaire à reconnaître rapidement les cellules cancéreuses dans le corps humain, ainsi qu’à attaquer les cellules malignes, à activer/désactiver les signaux des cellules cancéreuses et à aider en esquivant les cellules du système immunitaire.

Le rapport s’efforce d’offrir des informations authentiques sur la taille, la part, le portefeuille de produits, les estimations de revenus et le taux de croissance du marché des produits biologiques. Le rapport a été formulé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies ainsi qu’à des données vérifiées et fiables obtenues auprès d’experts et de professionnels de l’industrie.

Segmentation du marché mondial des produits biologiques :

Emergen Research a segmenté les produits biologiques mondiaux en fonction de la source, du type de produit, de l’application et de la région :

Source Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

microbiens

Mammifères

Autres

Type de produit Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Anticorps monoclonaux

Vaccins

Hormones/protéines recombinantes

biologiques cellulaires Produits biologiques

géniques

Autres

Perspectives d’application (Revenus, USD milliards ; 2018-2028)

Cancer

Maladies infectieuses Maladies

immunologiques Maladies

cardiovasculaires

Troubles hématologiques

Autres

Segmentation régionale du marché des produits biologiques ;

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de Amérique latine)

Afrique du Moyen-Orient (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

