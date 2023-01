Analyse des segments du marché des trains à grande vitesse ou des trains à grande vitesse 2023 et profils d’entreprises clés

Le marché des trains à grande vitesse / trains à grande vitesse est un transport ferroviaire avancé qui fonctionne plus rapidement que le trafic ferroviaire traditionnel. Dans le monde, il n’y a pas de norme de vitesse unique pour définir le train à grande vitesse, le nouveau train à grande vitesse avec une vitesse de 250 km/h et plus et le train existant avec une vitesse de 200 km/h & ci-dessus sont largement considérés comme des trains à grande vitesse.

Le voyage en train à grande vitesse est toujours le meilleur moyen de transport pour les déplacements longue distance dans des zones denses ou dans des endroits où le coût du carburant est assez élevé. Les trains à grande vitesse se sont avérés très économes en carburant par passager et par kilomètre. Comparés à d’autres véhicules de ce type, ils peuvent transporter un grand nombre de passagers en un temps record. Ce sera un moyen de transport sûr pour les hommes d’affaires et autres commerçants et les riches pour voyager avec des objets de valeur, de l’argent ou des documents importants sont les moteurs du marché des trains à grande vitesse.

Certains des facteurs de restriction du marché sont que la plupart des gens connaissent l’occupation des îles et les dommages environnementaux. En raison du train à grande vitesse (HSR) fonctionnant toujours à grande vitesse, les concepteurs essaient d’éviter les voies courbes qui peuvent provoquer des accidents lorsque des trains ou même des véhicules circulent à grande vitesse.

On estime que la vitesse de 300 à 399 km/h pour les trains à grande vitesse/trains à grande vitesse est le marché le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la tendance des autorités ferroviaires de divers pays à augmenter la vitesse de la flotte de trains à grande vitesse pour améliorer les modes de transport ferroviaire. De plus, l’expansion des lignes à grande vitesse alimente la demande d’augmentation de la vitesse des trains à grande vitesse par les passagers afin de réduire la durée du trajet.

Par technologie, la demande croissante de transport en commun rapide pour réduire la congestion du trafic est principalement responsable de la croissance estimée de la technologie de la roue sur rail. De plus, la technologie maglev devrait enregistrer la croissance la plus rapide dans les années à venir pour le marché des trains à grande vitesse et des trains à grande vitesse. Le taux d’adoption élevé de la technologie maglev sur le marché mondial des trains à grande vitesse et des trains à grande vitesse devrait en faire le segment à la croissance la plus rapide.

Le segment des passagers a dominé le marché des trains à grande vitesse / trains à grande vitesse par rapport au segment du fret, en raison du taux d’adoption plus élevé et du transport respectueux de l’environnement avec un luxe et un confort élevés. Le segment passagers devrait conserver sa position dominante sur le marché au cours de la période de prévision 2018-2026.

Au niveau régional, l’Asie-Pacifique devrait être le plus grand marché mondial pour les trains à grande vitesse/rails à grande vitesse. Il devrait détenir la plus grande part de marché, en volume, en 2018. Cela peut généralement être attribué à la demande de trains à grande vitesse pour le transport en commun, augmentant ainsi le nombre de projets ferroviaires à grande vitesse dans la région.

Principaux acteurs opérant sur le marché mondial des trains à grande vitesse/trains à grande vitesse, Hales Group, Alstom SA, Hitachi Ltd., Bombardier Transport, Ansaldo STS, SIEMENS AG, Mitsubishi Electric, Talgo, ABB, Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation, Kawasaki Rail Car, Inc., CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. et CRRC Corporation limited.

Portée du marché mondial des trains à grande vitesse ou des trains à grande vitesse

Marché mondial des trains à grande vitesse ou ferroviaires à grande vitesse, par propulsion

diesel

électrique

Bi-puissance Marché

mondial des trains à grande vitesse ou ferroviaires à grande vitesse, par vitesse

200–299 km/h

300–399 km/h

400–499 km/h

Au-dessus de 500 km /h

Marché mondial des trains à grande vitesse ou des trains à grande vitesse, par application Fret de

passagers Marché mondial des trains à grande vitesse ou des trains à grande vitesse, par technologie Roues sur rail Maglev Marché mondial des trains à grande vitesse ou des trains à grande vitesse, par composant Essieu Jeu de roues Transformateur Convertisseur Système de traction Traction Moteur Pantographe

Marché mondial des trains à grande vitesse ou des trains à grande vitesse, par région

Amérique du Nord

Europe

Asie Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud

Principaux acteurs opérant sur le marché mondial des trains à grande vitesse ou des trains à grande vitesse

Groupe Hales

Alstom SA

Hitachi Ltd.

Bombardier Transport

Ansaldo STS

SIEMENS AG

Mitsubishi Electric

Talgo

ABB

Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation

Kawasaki Rail Car, Inc.

CAF

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles

SA

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

CRRC Corporation limited.