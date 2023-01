Analyse des segments du marché des tests et de la certification des câbles 2023 et profils des entreprises clés

Des facteurs tels que la faiblesse des performances dans le déploiement de nouveaux systèmes inappropriés, les systèmes de réseau et les mauvais produits ont stimulé le besoin de tests et de certification des câbles. L’exigence d’améliorer les procédures d’assurance qualité et l’exigence de réduire les erreurs potentielles ont entraîné une énorme demande de tests et de certification de câbles de la part des fabricants de câbles.

Les tests et la certification des câbles peuvent résoudre des problèmes tels que les fils croisés, la tension des câbles et les dysfonctionnements, les dommages aux câbles ou les plis de câbles, le déploiement correct des connecteurs et la mauvaise terminaison des câbles. La croissance du marché des tests et de la certification des câbles devrait s’accélérer dans les années à venir, sous réserve de facteurs tels que l’utilisation croissante des câbles en raison de l’augmentation de la production d’électricité dans les pays de l’OCDE et hors OCDE, la croissance du marché mondial de l’électronique et des technologies de l’information, et l’industrialisation et la mondialisation croissantes. Le coût élevé des tests et de la certification des câbles est la principale contrainte du marché.

Le segment haute tension domine le marché mondial des tests et de la certification des câbles. Les câbles haute tension sont utilisés dans des conditions souterraines, aériennes et sous-marines. Certains des principaux utilisateurs finaux de câbles haute tension comprennent des services publics de transmission et de distribution, des parcs éoliens offshore et d’autres industries énergétiques. La demande croissante de câbles haute tension par différents utilisateurs finaux devrait stimuler la demande pour leurs tests et leur certification.

Le segment des tests de routine domine le marché mondial des tests et de la certification des câbles. Un test de routine est un groupe de tests effectués sur chaque lot de câbles finis pour déterminer l’intégrité des câbles. Les tests inclus dans le segment de test sont le test haute tension, le test de résistance d’isolement, le test de résistance de l’écran en fil de cuivre, le test de décharge partielle, le test de résistance du conducteur, les tests dimensionnels et les marquages ​​et mesures de câbles. Ces tests peuvent différer en termes de types de câbles et sont spécifiés dans les normes de câbles applicables. En raison du faible coût des tests de routine, on s’attend à ce qu’il se développe à un rythme élevé.

Au niveau régional, l’Asie-Pacifique devrait être le marché à croissance rapide pour les tests et la certification des câbles à l’échelle mondiale. L’augmentation de la demande de câbles est associée à l’augmentation de la production et de la distribution d’électricité en raison de l’industrialisation et de l’urbanisation rapides en APAC. La demande croissante de câbles de plusieurs industries telles que l’électricité et l’électronique, le transport et les services publics d’énergie dans la région Asie-Pacifique devrait augmenter la demande de test et de certification de câbles dans la région. Cela stimulera les tendances mondiales du marché des tests et de la certification des câbles dans la région.

Dans le processus de recherche primaire, diverses ressources primaires des deux côtés, l’offre et la demande du marché, ont été interrogées pour obtenir des informations quantitatives et qualitatives. Dans le processus de recherche secondaire, de nombreuses ressources secondaires telles que Hoovers, Bloomberg BusinessWeek et Dun & Bradstreet ont été consultées afin d’identifier et de collecter des informations pour cette étude.

Le rapport sur le marché mondial des tests et de la certification des câbles comprend l’analyse PESTLE, le paysage concurrentiel et le modèle à cinq forces de Porter. Analyse attrayante du marché dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille du marché, du taux de croissance et de l’attractivité générale.

Acteurs clés opérant sur le marché mondial des tests et de la certification des câbles, DEKRA, Underwriters Laboratories, British Approvals Service for Cables, SGS, BRE Global et TÜV Rheinland.

Portée du marché mondial des

tests et de la certification des câbles Marché mondial des tests et de la certification des câbles, par tension

Basse tension

Moyenne tension

Haute tension Marché mondial des tests et de la certification des

câbles, par test de

routine d’

échantillon Test de

type de test Marché mondial des tests et de la certification des câbles, par les fabricants de câbles

de l’utilisateur final Marché mondial des tests et de la certification des câbles des fournisseurs de services publics , par région Amérique du Nord Europe Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud

