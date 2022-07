Analyse des segments du marché des probiotiques dans l’alimentation animale 2022 et profils d’entreprises clés

Selon MRH, le marché mondial des probiotiques dans l’alimentation animale représente XX milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Certains des facteurs clés tels que l’expansion des dépenses en produits d’origine animale et l’accent mis sur l’état physique des animaux pour arrêter l’épidémie d’infection sont le moteur de la croissance du marché. Cependant, les valeurs et les règles de qualité mondiales ont des probiotiques dans les aliments pour animaux, ce qui freine la croissance du marché.

Le marché des probiotiques dans les aliments pour animaux connaît une croissance considérable en raison de la prise de conscience croissante entre les acheteurs de la santé animale. Les probiotiques sont des bactéries survivantes qui fournissent un règlement de santé si frénétique en quantités préétablies. L’utilisation de probiotiques offre à l’animal plusieurs avantages pour la santé. Il soutient le développement organique et le système des animaux et réduit également la dépendance des animaux aux antibiotiques.

Basé sur la forme, la forme sèche des probiotiques existe normalement sous une forme broyée, car elle peut être assortie à la nourriture. Cette forme de probiotiques est choisie en raison d’avantages tels que la facilité d’expédition et de stockage qui lui est associée, à la différence des probiotiques liquides, qui nécessitent des services spécifiques pour le stockage et l’expédition.

Par géographie, l’Asie-Pacifique domine le marché des probiotiques dans l’alimentation animale en raison des facteurs responsables de l’expansion du marché: une grande base de bétail, une consommation élevée de viande, la sensibilisation des consommateurs à l’impact encourageant des probiotiques sur la santé animale. Les changements dans le modèle nutritionnel incluent les dépenses supplémentaires de viande dans la région Asie-Pacifique. Cette caractéristique a conduit à l’industrialisation de la fabrication de viande de qualité.

Certains des acteurs clés présentés sur le marché des probiotiques dans l’alimentation animale incluent DowDuPont, Evonik Industries, Groupe Danone, Kerry Group, Mother Dair, Nestle SA, Royal DSM NV, United tech Inc., Alltech, Bluestar Adisseo Company, Calpis Co., Ltd., Chr. Hansen, Fritz Industries, Inc., Koninklijke DSM NV, Lallemand, Land O’lakes, Lesaffre, Mitsui & Co. Ltd (Novus International), Novozymes et Pure Cultures.

Sources couvertes :

• Non bactériennes

• Levures et champignons

• Bactéries

Formes couvertes :

• Boissons

• Gélule

• Poudre sèche

• Liquide

Fonctions couvertes :

• Santé intestinale

• Immunité

• Nutrition

• Productivité

• Rendement

Canaux couverts :

• Distributeur

• Ventes directes

Bétail couvert :

• Aquaculture

• Oiseaux

• Aliments pour bovins • Aliments pour animaux de

compagnie

• Porcins

• Aliments pour volailles

• Ruminants

• Aliments pour porcs

• Autres animaux d’élevage

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

