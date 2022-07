Analyse des revenus du marché du béton ultra-haute performance et prévisions de la région et du pays jusqu’en 2027

Le marché mondial du béton ultra-haute performance devrait atteindre 642,0 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le béton à ultra-hautes performances (UHPC) est un matériau en béton présentant les propriétés du ciment et a la résistance à la compression la plus faible de 120 MPa avec des normes de durabilité, de robustesse et de ductilité à la traction. Le BUHP est généralement formulé en mélangeant du ciment Portland, des matériaux cimentaires ajoutés, du calcaire, du sable fin, des poudres réactives, de la farine de silice de quartz, des superplastifiants et de l’eau. De plus, l’application de matériaux fins aide à offrir une surface lisse et dense qui suscite une forte demande pour son esthétique.

L’initiative gouvernementale visant à stimuler le développement des infrastructures dans les pays en développement devrait stimuler la demande de béton à ultra haute performance au cours de la période de prévision. Il en résulte que la position du carnet de commandes de plusieurs acteurs de la construction est actuellement suffisante pour offrir une visibilité des revenus à moyen terme. Par exemple, le projet Bharatmala Pariyojana, par le gouvernement de l’Inde, est une approche macro et basée sur les corridors pour le développement des routes, qui vise à l’expansion ainsi qu’à combler les lacunes existantes en matière d’infrastructure et est susceptible de créer d’énormes opportunités pour le secteur de la construction car il s’agit du plus grand programme de développement routier en Inde.

L’urbanisation rapide, l’évolution du mode de vie et la demande de meilleurs aspects visuels pour la construction résidentielle et commerciale de grande hauteur ont persuadé les architectes et les ingénieurs en construction d’apporter une nouveauté dans la conception de structures en béton adaptées à diverses applications, ce qui devrait à son tour alimenter demande de béton ultra-haute performance.

Impact du

COVID-19 La pandémie de COVID-19 a un impact significatif sur l’industrie du béton à ultra haute performance. La demande pour le produit subit de graves chocs sur divers marchés d’utilisation finale, les chaînes d’approvisionnement mondiales sont bouleversées et l’ordre concurrentiel des fabricants/producteurs a connu un changement. La pénurie de la demande, due à une baisse des activités de construction, y compris le développement des infrastructures, a précipité le secteur mondial du béton ultra-haute performance dans une situation d’offre excédentaire. Les restrictions de mouvement semblent être un effet direct et immédiat, et une fois la distanciation sociale obligatoire terminée, on s’attend à ce que les choses reviennent à des conditions normales.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3449

Les principaux participants sont ACC Limited, Lafargeholcim, Sika AG, Ceentek, Gulf Precast Concrete, Cemex SAB De CV, Vicat, US Concrete Inc., Ultratech Cement Ltd. , et Metalco, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

par type, le béton fibreux infiltré de boue (SIFCON) a contribué à la plus grande part de marché du béton ultra-haute performance de 7,8 % au cours de la période de prévision. Ce type de béton présente diverses caractéristiques comprenant une résistance élevée et un haut degré de ductilité, ce qui lui permet d’avoir une stabilité exceptionnelle sous des systèmes de fatigue, de chargement dynamique et récurrent.

Par canal de distribution, offline détenait une plus grande part de marché du béton ultra-haute performance en 2019. L’industrie du béton ultra-haute performance est très intensive hors ligne et témoigne de la transparence. Le canal hors ligne nécessite un investissement en temps substantiel de la part de l’acheteur et des coûts de vente élevés, ainsi qu’une connaissance considérable du marché du côté du vendeur.

Par application, les infrastructures détenaient la plus grande taille de marché du béton ultra-haute performance en 2019, principalement grâce à la construction de ponts, tunnels, chaussées, en raison de sa robustesse, de sa longévité améliorée et de sa meilleure durabilité. Il offre des avantages tels que la rapidité de construction, un meilleur attrait visuel et une imperméabilité à l’abrasion, à la corrosion et aux chocs, ce qui réduit les coûts d’entretien et la longévité de l’étranglement.

Le marché de la région nord-américaine détenait la plus grande part de marché du béton ultra-haute performance en 2019 et devrait croître à un taux de 7,5 % au cours de la période de prévision. La domination du marché de la région s’explique principalement par le besoin croissant de rénover des ponts vieillissants et des autoroutes, ainsi que de nouvelles constructions.

En octobre 2017, Chin Hin Group Bhd a annoncé que sa division Diva Victory Sdn Bhd avait l’intention d’investir 3,0 millions de RM pour l’achat d’équipements pour la mise en place d’une usine de production HPC et UHPC.

Demander une personnalisation sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3449

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial du béton ultra-haute performance en fonction du type, du canal de distribution, de l’application et de la région :

Type Perspectives (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Béton fibreux infiltré de boue Béton en

poudre réactif Béton

armé compact

Autres

Perspectives du canal de distribution (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

ligne en

hors

(Revenus, millions USD ; 2017- 2027)

résidentielle

commerciale

Infrastructure

Autres

régions clés évaluées dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/ultra-high-performance-concrete-market

Avantages du rapport sur le marché mondial de l’acier :

Analyse complète de la dynamique changeante du marché

Une vision futuriste des différents facteurs influençant le marché

Une prévision sur 8 ans de la croissance du marché et de la croissance attendue des revenus

Facilité de compréhension du marché, des segments clés et de leur croissance future

Analyse approfondie du paysage concurrentiel pour donner un avantage avantageux aux entreprises

Un aperçu complet du marché avec une analyse approfondie de la segmentation

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour d’autres questions ou demandes de renseignements sur la personnalisation, veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

Lire les rapports connexes :

produits laitiers Marché

de l’emballage des dispositifs médicaux Marché de l’emballage

des soins personnels Marché

des plastiques techniques Marché des

produits de soudage

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, l’énergie et l’énergie, et les produits chimiques. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Lire le communiqué de presse complet : https://www.reportsanddata.com/press-release/global-ultra-high-performance-concrete-market