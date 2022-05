Analyse des revenus du marché des services 5G et prévisions par région et par pays jusqu’en 2028

Une escalade rapide dans l’avancement des appareils de l’Internet des objets (IoT) et leur utilisation généralisée et une augmentation constante du volume de transfert de données en ligne dans les services de connectivité devraient stimuler la croissance du marché des services de réseau 5G.

Taille du marché – 52,76 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 28,88 %, tendances du marché – Demande croissante pour réduire le temps de latence dans les services de connectivité en ligne ainsi que la condition préalable d’un service réseau cohérent à l’ère de la communication.

La taille du marché mondial des services 5G devrait atteindre 401,09 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Une escalade rapide dans l’avancement des appareils de l’Internet des objets (IoT) et leur utilisation généralisée et une augmentation constante du volume de transfert de données en ligne dans les services de connectivité devraient stimuler la croissance du marché des services de réseau 5G. Un autre facteur responsable de la progression du marché est l’escalade de la demande pour réduire le temps de latence dans les services de connectivité en ligne ainsi que la condition préalable d’un service réseau cohérent à l’ère de la communication.

L’un des principaux facteurs limitant la croissance du marché concerné est la mise en œuvre coûteuse des services de réseau 5G. La condition préalable au déploiement des services de connectivité 5G est la fréquence mm-Wave qui présente le problème d’une atténuation rapide par rapport aux ondes de fréquence utilisées dans les services de réseau 4G LTE, nécessitant ainsi la nécessité d’un minimum de 10 antennes d’émission (antennes intelligentes pour la 5G services de réseau) pour amplifier l’onde d’atténuation par rapport à la technologie de réseau 4G LTE.

Les principaux participants sont Cisco Systems (États-Unis), Samsung Electronics (Corée du Sud), AT&T (États-Unis), Verizon (États-Unis), SK Telecom (Corée du Sud), BT Group (Royaume-Uni), China Telecom (Chine), Telstra (Australie), Airtel (Inde), Vodafone (Royaume-Uni) et KT Corporation (Corée du Sud).

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

les villes intelligentes devraient avoir le TCAC le plus élevé de 15,1 % au cours de la période de prévision. Selon le ministère des Affaires urbaines et du logement du gouvernement indien, à ce jour, 800 projets sont à divers stades de mise en œuvre, 115 projets ont commencé, 185 projets ont fait l’objet d’un appel d’offres et 59 villes ont incorporé des SPV pour une mise en œuvre rapide, transparente et responsable. réalisation de projets de ville intelligente.

L’accès sans fil fixe (FWA) devrait connaître le taux de croissance le plus élevé de 15,2 % au cours de la période de prévision en raison de l’offre de divers avantages tels que la connectivité haut débit et sans latence, une couverture fluide dans les régions éloignées ainsi que la réduction des coûts encourus par réduire les problèmes de connectivité du dernier kilomètre.

L’Amérique du Nord devrait être l’une des principales régions génératrices de revenus et devrait connaître un taux de croissance de 14,8 % au cours de la période de prévision en raison de l’acceptation et de l’utilisation rapides des dernières technologies, comme l’IoT, la nécessité de services de connectivité élevés pour une plus grande fluidité. moyens de communication, etc. dans cette région.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des services 5G en fonction des secteurs verticaux, de l’application et de la région de

l’industrie : Perspectives des secteurs verticaux(Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Villes

intelligentes Usines industrielles

intelligentes Automobiles

intelligentes Services médicaux

intelligents Magasins

intelligents Services intelligents

Internet haut débit

Autres

Perspectives d’application (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

mMTC

URLLC

eMBB

FWA

