Analyse des revenus du marché des revêtements par extrusion, partage des revenus de l’entreprise, prévisions mondiales jusqu’en 2028

Le dernier rapport publié par Reports and Data est un travail de recherche méticuleux sur le monde Industrie des revêtements par extrusion. Il se penche sur la structure de base de l’industrie pour mettre en évidence ses segments clés et divers facteurs micro-économiques et macro-économiques qui influencent la croissance de l’industrie. Le rapport élucide les principales dynamiques du marché telles que la taille du marché, la part de marché, les moteurs de croissance du marché, les contraintes, les menaces et les opportunités à l’aide de méthodes analytiques avancées, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Il offre en outre une croissance des revenus du marché en termes de bénéfices bruts, de revenus du marché régional, de taux de croissance des revenus de l’industrie, de statistiques de vente, de coûts de fabrication, de production et de consommation, d’offre et de demande et de la situation financière des principaux acteurs du marché. Le marché mondial des revêtements par extrusion devrait atteindre 6,78 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela peut être principalement associé à la demande croissante des industries de l’emballage et à la popularité des procédés de fabrication additive.

Augmentation de la demande de produits de consommation essentiels, notamment les savons, les détergents, les parfums, etc., production croissante de produits chimiques et de matières premières respectueux de l’environnement, et progrès technologiques dans les produits chimiques et les matériaux Les processus de fabrication sont quelques-uns des facteurs clés de la tendance à la croissance du marché mondial des matériaux et produits chimiques. L’augmentation rapide de la demande de produits chimiques organiques et de produits chimiques de spécialité haute performance dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la pharmacie, des pâtes et papiers, des soins personnels et des cosmétiques, de l’alimentation et des boissons, de l’agriculture et du textile est un autre paramètre important pour la croissance du marché.

Principaux concurrents du marché :

Akzo Nobel NV, The Sherwin Williams Company, PPG Industries, DowDupont, Dura Coat Products Inc., The Lubrizol Corporation, Davis-Standard LLC Qenos Pty Ltd., Optimum Plastics, Transcendia, Borealis AG, Chevron Phillips Chemical Company, Westlake Chemical Corporation, LyondellBasell Industries Holdings BV, Celanese Corporation et SABIC, entre autres.

Segmentation du marché mondial des revêtements par extrusion :

perspectives du type de résine (volume, kilotonnes ; 2020-2028 et revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Polyéthylène basse densité (LDPE)

Polyéthylène haute densité (HDPE)

Ethylène Vinyl Acétate (EVA)

Ethylène Butyl Acrylate (EBA)

Polypropylène

Polyéthylène Téréphtalate

du processus (Volume, kilotonnes ; 2020-2028 et chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

L’extrudeuse

La

air

PerspectivesAssemblage et Chill Roll

Edge

Équipement

coextrusion

(volume, kilotonnes ; 2020-2028 et chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

Papier et carton

Film polymère

d’aluminium

Autres

perspectives d’applications (volume, kilotonnes ; 2020- 2028 et chiffre d’affaires, en milliards de dollars ; 2020-2028)

Emballage liquide Emballage

flexible

de film photographique

Transport

Usines d’emballage et emballage industriel

Doublure de sac

pharmaceutique Emballage

cosmétique et de soins personnels

Explorez l'analyse principale de Reports and Data de l'industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques:

polyéthylène

réticulé marché des pigments d’oxyde de fer

