Analyse des revenus du marché des revêtements de verre plat et prévisions par région et par pays jusqu’en 2026

Le marché mondial des revêtements de verre plat devrait atteindre 5,98 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le revêtement sur le verre plat est fait pour ajouter des caractéristiques spéciales aux produits en verre telles que le retardement de l’eau et de la saleté, une durabilité accrue, l’autonettoyage, la résistance à la corrosion et l’efficacité énergétique, entre autres. L’augmentation de la demande de produits décoratifs devrait également stimuler le marché des revêtements de verre plat. La demande de miroirs décoratifs devrait augmenter dans des secteurs tels que l’architecture, la beauté et les cosmétiques, et d’autres applications. L’augmentation du nombre de structures architecturales devrait également alimenter le marché des revêtements de verre plat. Un revenu disponible élevé et l’évolution du niveau de vie alimentent la croissance du marché.

La forte demande de panneaux solaires devrait également augmenter la demande de revêtements de verre plat. Les revêtements en verre plat améliorent la précision des panneaux solaires. Le revêtement réduit la réflexion du soleil, ce qui conduit à une plus grande production d’énergie.

La demande de nanorevêtement devrait également stimuler le marché des revêtements de verre plat. Le coût élevé du nanorevêtement devrait entraver la croissance du marché. Le revêtement en verre plat convertit les surfaces en verre en une surface résistante à l’huile et anti-empreintes digitales. Par rapport au verre non traité, le verre à couche est facile à nettoyer et reste propre plus longtemps.

Les principaux acteurs analysés dans le rapport sont :

Arkema Inc., Ferro Corporation, Nanotech Coatings, Fenzi Spa, Vitro SAB De CV, Hesse Gmbh & Co. Kg, Nippon Paint Holdings Co., Ltd, Yantai Jialong Nano Industry Co., Ltd, 3M, Unelko Corporation et The Sherwin-Williams Company, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent:

Les revêtements à base d’eau détenaient la plus grande part de marché de 37,1% en 2018. Ce type de revêtement prend plus de temps à sécher mais est bon marché et est utilisé par plusieurs secteurs commerciaux et de construction qui veulent pour minimiser les coûts.

La résine de polyuréthane fournit un revêtement haute performance à long terme lorsqu’elle est appliquée sur des couches intermédiaires et d’apprêt. Il est utilisé dans les panneaux solaires, les systèmes architecturaux et les serres. Il détenait une part de marché de 33,4% au cours de la période de prévision.

Les revêtements époxy fournissent un revêtement protecteur résistant avec une excellente dureté. Il est utilisé comme anti-corrosion, principalement dans les applications industrielles et automobiles. Il devrait détenir une part de marché de 21,9 % en 2026.

L’automobile et les transports devraient croître avec un TCAC de 21,5 % au cours de la période de prévision. La croissance des revêtements de verre plat dans ce secteur est prometteuse, car l’industrie offre une pléthore d’opportunités. Le développement de solutions innovantes en raison de l’évolution des besoins des consommateurs et de la demande croissante, la transformation rapide de la conception des véhicules et technologies avec une concurrence intense auront un impact positif sur le marché des revêtements de verre plat.

L’Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché de 34,1 % en 2026. La Chine et l’Inde devraient constituer une part de marché importante dans les années à venir. L’expansion du secteur automobile, l’adoption rapide des panneaux solaires dans la région et les investissements dans les infrastructures alimentent le marché des revêtements de verre plat dans la région.

Aperçu du marché : L’

augmentation de la demande énergétique mondiale, l’augmentation de la pression réglementaire et environnementale et les prix très volatils du pétrole et du gaz ont mis l’accent sur les autres sources d’énergie alternatives. Il y a une prise de conscience et des engagements accrus dans les entreprises concernant les sources d’énergie « vertes ». La demande de produits verts a été stimulée par la pollution de l’environnement causée par les sources d’énergie conventionnelles. L’industrie de l’énergie est largement contrôlée par le secteur des services publics et le gouvernement dans la plupart des pays émergents comme les pays BRIC. à la fois public et privé, réseau intelligent pour mieux gérer les services et réduire les pertes de transmission, l’utilisation de compteurs intelligents et la demande croissante d’électricité.

Résine Perspectives

Polyuréthane

Époxy

Acrylique

Autres

Applications Perspectives

Énergie solaire

Architecture

Automobile et transport

Miroir

Autres

L’analyse régionale couvre les régions clés suivantes :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine Amérique (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter pour en savoir plus. Notre équipe dissipera vos doutes et s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos exigences.

