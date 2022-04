Analyse des revenus du marché des produits d’entretien automobile, part des revenus de l’entreprise , Prévisions mondiales jusqu’en 2028

La sensibilisation des clients à la propreté et à l’entretien des véhicules, la disponibilité facile des solvants à base d’eau et l’augmentation du revenu disponible entraîneront le marché à un TCAC élevé au cours de la période de prévision.

Taille du marché – 10,32 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 4,10 %, tendances du marché – Progrès technologique et automatisation croissante des technologies de lavage de voiture, APAC devrait enregistrer la part de marché la plus élevée au cours de la période de

prévision Le marché des produits d’entretien automobile était évalué à 10,32 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 14,26 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 6,3 % TCAC au cours de la période de prévision (de 2018 à 2026). La demande croissante de produits chimiques à haute performance utilisés pour la durabilité et la qualité des voitures. Les véhicules anciens et la tendance à la baisse du remplacement des véhicules soutiennent également la croissance du marché. Le marché des produits d’entretien automobile est principalement stimulé par les besoins croissants en matière de sécurité et de sûreté.

Le développement du marché des produits d’entretien automobile est dans une phase de croissance en raison de l’avancement de la technologie dans les techniques de lavage des véhicules. Le revenu disponible croissant dans les zones géographiques clés permet aux clients d’acheter ces produits. Des partenariats entre les fabricants de produits d’entretien automobile et les centres de service agréés par l’entreprise fourniront des solutions efficaces de bout en bout aux clients finaux. Accroître la sensibilisation des clients aux avantages du marché en stimulant la croissance du marché.

Comme les produits d’entretien automobile sont utilisés pour entretenir le vernis de la carrosserie du véhicule ou pour enlever la saleté des pièces des véhicules, les principaux composants dangereux du produit d’entretien automobile sont les tensioactifs, les solvants, les bases et les acides, ainsi que plusieurs types d’additifs. Les solvants les plus couramment utilisés dans les produits d’entretien automobile semblent être les distillats d’huile minérale (Naphta ; fractions lourdes, moyennes et/ou légères), qui sont susceptibles (contiennent des substances qui peuvent) provoquer des cancers ou des mutations génétiques. Beaucoup de ces solvants naphta peuvent également entraîner des risques d’aspiration. Cela implique que les substances peuvent pénétrer dans le système respiratoire inférieur directement par la bouche ou le nez et peuvent provoquer de graves lésions pulmonaires ou des inflammations. Quelques autres substances contenues dans les produits d’entretien automobile (principalement différents types d’alcools) susceptibles de provoquer une corrosion ou une irritation de la peau et des lésions oculaires graves. Cela pourrait freiner la croissance des produits d’entretien automobile traditionnels et entraîner le développement de produits d’entretien automobile moins dangereux.

La région Asie-Pacifique devrait détenir la majeure partie du marché au cours de la période de prévision. Au cours de la dernière décennie, l’industrie automobile de la région a subi une transformation importante. La région représente une part importante des ventes mondiales d’automobiles et est le seul grand marché qui devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Ces développements sont susceptibles d’alimenter la croissance du marché dans la région.

De nombreuses entreprises comme 3M (États-Unis), Illinois Tool Works (États-Unis), Autoglym (Royaume-Uni), Sonax (Allemagne), Würth Group (Allemagne), Soft99 Corporation (Japon), Tetrosyl (Royaume-Uni), Simoniz USA (États-Unis), Turtle Wax (États-Unis), Liqui Moly (Allemagne), Northern Labs (États-Unis) et d’autres opèrent sur le marché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que les

fabricants de produits de nettoyage innovent sur l’ensemble de la gamme de produits. L’une des tendances majeures du système est celle des produits de nettoyage biosourcés. Dans les produits de nettoyage biosourcés, les fabricants ont remplacé les ingrédients fossiles par des ingrédients biosourcés comme les enzymes ou l’huile végétale

Le segment des produits de nettoyage devrait être le segment leader du marché global des produits d’entretien automobile au cours de la période de prévision

La tendance à la durabilité a pris la priorité au cours des dernières années. ~80% de tous les ingrédients trouvés dans les produits d’entretien automobile lancés en Amérique du Nord prétendaient être des solutions vertes comme les produits à base de plantes et biodégradables.

Le besoin croissant de produits respectueux de l’environnement et sans eau/sans rinçage en raison de préoccupations et de restrictions environnementales

croissantes imposent des règles et des réglementations concernant l’utilisation de l’eau. De plus, dans plusieurs cas, le client n’a pas besoin d’eau pour nettoyer la surface après l’application de solvants à base d’eau, mais elle peut être essuyée sur la surface du véhicule avec un chiffon sec

Aux fins de cette étude, les rapports et les données ont segmenté l’industrie par produit, par matériau composant, par canal de distribution, par solvant, par Domaine d’application et par région :

Car Care Products by Product (Revenue, USD Million; 2018–2028)

Cleaning and Caring

Polishing and Waxing

Sealing glaze and coating

Protection

Ice Scrappers

Other

Car Care Products by Component Material (Revenue, USD Million; 2018–2028)

Glass

Rubber

Leather

Metal Bodies

Other

Car Care Products by Distribution Channel (Revenue, USD Million; 2018–2028)

Online

Brick and Mortar Auto Beauty Shops Service Centres and Garages Super and Hyper Markets Company Authorised Shops



Car Care Products by Solvent (Revenue, USD Million; 2018–2028)

Water-based Solvents

Foam-based Solvents

Car Care Products by Application Area (Revenue, USD Million; 2018–2028)

Interior Seat Dashboard Windows, glass, mirrors Other

Exterior Bumper Bodywork Tyres and Rims Windows, glass, mirrors Other



Car Care Products by Region (Revenue, USD Million; 2018–2028)

North America

Europe

Asia Pacific

Middle East and Africa

Latin America

Rapport sur les avantages clés des produits d’entretien automobile :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après une étude primaire approfondie et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie Produits d’entretien automobile

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu commercial, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

Analyse de faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché des produits d’entretien automobile sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

