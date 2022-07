Analyse des revenus du marché des préservatifs et prévisions par région et par pays jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des préservatifs était de 9,82 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 8,5 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché des préservatifs est principalement due à des facteurs tels que l’augmentation de l’incidence des MST, l’augmentation des initiatives gouvernementales pour contrôler l’explosion démographique, le lancement de nouveaux produits pour améliorer le plaisir sexuel, la prise de conscience croissante pour prévenir les rapports sexuels non désirés et la planification familiale dans les pays en développement, et l’augmentation des cas de sexe occasionnel à l’échelle mondiale. Un préservatif est une protection en forme de gaine portée pendant l’activité sexuelle pour réduire le risque de grossesse et de maladies sexuellement transmissibles. Des préservatifs masculins et féminins sont disponibles sur le marché. Les femmes dont les partenaires masculins utilisent toujours des préservatifs ont un taux de grossesse annuel de 2% si les préservatifs sont utilisés correctement, alors que le taux de grossesse est de 18% chaque année dans des conditions normales. Leur utilisation réduit considérablement la probabilité de contracter la trichomonase, la gonorrhée, la chlamydia, l’hépatite B et le VIH/SIDA et offre également une certaine protection contre le virus du papillome humain (VPH), l’herpès génital et la syphilis.

Plusieurs gouvernements à travers le monde lancent diverses campagnes et programmes complets d’éducation sexuelle pour améliorer l’information des jeunes et promouvoir l’utilisation des préservatifs pour lutter contre les MST et éviter les naissances non planifiées. En outre, le gouvernement indien a mis en œuvre le programme national de planification familiale, qui offre aux utilisateurs des options volontaires et bien informées grâce à une approche sans cible pour réguler la croissance démographique du pays. Dans les pays africains, le Département national de la santé (NDOH) veille à ce que les préservatifs masculins soient disponibles dans toutes les communautés du continent.

Les personnes allergiques au latex peuvent avoir des éruptions cutanées si elles utilisent des préservatifs fabriqués à partir de ce matériau et chez les personnes souffrant d’allergies graves au latex, l’utilisation d’un préservatif en latex peut être mortelle.

L’utilisation du préservatif a globalement diminué tout au long de l’épidémie en raison des exigences de distanciation sociale, à l’exception d’une brève poussée dans des pays comme le Canada et l’Inde, au cours des premiers stades de la pandémie. La modification de la stratégie de la chaîne d’approvisionnement par les grandes entreprises et l’assouplissement des restrictions COVID ont entraîné une augmentation de l’offre de produits et de la demande des clients dans des pays comme les États-Unis. Compte tenu de la disponibilité des contraceptifs à longue durée d’action, l’utilisation du préservatif dans les pays riches a légèrement diminué ces dernières années. . Cependant, les organisations de santé des pays développés et en développement dépensent des ressources pour améliorer l’accessibilité, la sensibilisation, l’abordabilité des préservatifs et la disponibilité, afin de réduire la prévalence des MST, du VIH et des grossesses non désirées.

Les acteurs clés opérant dans l’industrie sont :

Church & Dwight Co., Inc., Fujilatex Co., Ltd, Reckitt Benckiser Group plc., Karex Berhad, LELO, LifeStyles Healthcare Pte Ltd., Veru, Inc., Mayer Laboratories, Inc. , Okamoto Industries, Inc. et Cupid Limited.

Quelques points saillants du rapport

Le segment du préservatif féminin a représenté une part de revenus modérée en 2021. Les préservatifs féminins sont souvent construits avec du polyuréthane ou du nitrile, ce qui les rend adaptés aux personnes qui ‘ai été allergique au latex. Un autre avantage des préservatifs féminins en polyuréthane ou en nitrile est qu’ils peuvent être utilisés avec pratiquement n’importe quel lubrifiant. Le préservatif féminin est désormais la seule approche initiée par la femme connue pour fournir une « double protection » contre les grossesses non planifiées ou les maladies sexuellement transmissibles et il a le potentiel de répondre à une demande non satisfaite chez les femmes.

Le segment des préservatifs en latex a représenté une part importante des revenus en 2021. L’introduction de nouveaux produits, ainsi que la demande accrue des baby-boomers vieillissants, devraient stimuler la demande de préservatifs en latex au cours de la période de prévision. Les préservatifs en latex sont efficaces de 82% à 98%, donc la majorité des marques sur le marché sont produites à partir de latex, un type de caoutchouc naturel, qui fournit des contraceptifs efficaces et une protection contre les MST et est plus durable et flexible. Les préservatifs en latex sont de loin les plus couramment disponibles, ce qui en fait le premier choix de nombreuses personnes.

Le segment aromatisé a représenté une part de revenus modérée en 2021. Les préservatifs aromatisés à la fraise sont l’option la plus populaire pour les préservatifs aromatisés. Le revêtement aromatisé dissimule le goût du latex et améliore le sexe oral, mais le seul moyen le plus important de prévenir les infections sexuellement transmissibles est d’utiliser des préservatifs pendant les rapports sexuels oraux.

Le marché nord-américain a représenté une part de revenus modérée en 2021. Les États-Unis et le Canada ont représenté la plus grande part de revenus en raison d’une sensibilisation accrue aux méthodes de contraception. Selon le CDC, environ 20 millions de nouveaux cas de MST sont diagnostiqués chaque année aux États-Unis. De plus, aux États-Unis, il y a eu un changement significatif vers les partenariats sexuels non romantiques, dans lesquels les individus deviennent sexuellement liés tout en sortant avec désinvolture ou non. du tout. Selon un sondage, 17 % des hommes et 5 % des femmes ont mentionné avoir été en couple avec quelqu’un d’autre que leur partenaire actuel. De plus, 17% des femmes interrogées et 8% des hommes interrogés ont déclaré être dans une relation exclusive alors que leur partenaire ne l’était pas. Alors que 12% des femmes et 10% des hommes ont affirmé n’avoir jamais été monogames. De plus, l’augmentation des rapports sexuels occasionnels stimule la demande de préservatifs dans la région.

Le 6 septembre 2021, Durex, propriété de Reckitt en Inde, a lancé une nouvelle campagne de marketing pour vendre ses préservatifs aromatisés extra-fins récemment introduits. Durex a introduit une innovation Made for India unique en son genre avec les préservatifs aromatisés Durex Extra – Thin, utilisant la connaissance des produits et la compétence dans la création de préservatifs fins.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du préservatif en fonction du type de produit, du type, de la saveur, du canal de distribution et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019 -2030) Préservatif masculin Préservatif féminin



Perspectives du type (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) latex Préservatif sans latex



Perspectives de saveur (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Non aromatisé Aromatisé Chocolat Fraise Raisin noir Noisette Orange Autres



Canal de distribution Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) Grande Pharmacies/Pharmacies Boutiques en ligne



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni Italie Espagne Benelux Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Sud Corée Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste du Moyen-Orient et Afrique



Caractéristiques radicales du rapport sur le marché du préservatif :

Le rapport comprend un aperçu du marché des préservatifs ainsi que la part de marché, le rapport entre l’offre et la demande, les modèles de production et de consommation, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et d’autres éléments ley

Une analyse approfondie des différentes approches et procédures entreprises par les acteurs clés pour mener efficacement leurs activités

Offre un aperçu de la production et de la valeur manufacturière, des produits et services offerts sur le marché, et des informations fructueuses sur les stratégies d’investissement

Analyse de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les avancées technologiques proposées dans le rapport

Le rapport couvre une analyse approfondie des tendances, des moteurs, des contraintes, des limites, des menaces et des opportunités de croissance dans l’industrie du préservatif.

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation du rapport est disponible. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé selon vos besoins.

