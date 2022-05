Analyse des revenus du marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D, Part des revenus de l’entreprise, prévisions mondiales jusqu’en 2028

Le principal facteur contribuant à la croissance du marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D peut être la montéed’un besoin de marketing en temps réel, qui permet la flexibilité de visualiser le produit sous plusieurs angles différents.

Taille du marché – 1,44 milliard USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 20,6 %, tendances du marché – Croissance de l’expérience de visionnage 3D haute définition.

Le marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D devrait passer de 1,44 milliard USD en 2020 à 6,42 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 20,6 % au cours de la période de prévision. Le marketing en temps réel, la croissance de l’expérience de visualisation 3D haute définition, la réduction du temps et le faible coût, l’interface conviviale du fournisseur de services et le besoin croissant de technologies innovantes et rentables pour la visualisation sont quelques-uns des facteurs moteurs du marché. Avec le nombre croissant d’appareils logiciels de visualisation et de rendu 3D qui augmentent le marché, il y a eu une augmentation significative des préoccupations liées au développement, à la conception et à la livraison de contenu et d’infrastructure 3D.

Le manque d’infrastructures et la disponibilité des contenus 3D freinent la croissance du marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D.

Les principaux acteurs du marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D sont Autodesk, Inc (Californie, États-Unis), Siemens AG (Munich, Allemagne), Adobe Systems (Californie, États-Unis), Dassault Systèmes (Vélizy-Villacoublay, France), NVIDIA Corporation (Californie, États-Unis), Trimble, Inc (Californie, États-Unis), Next Limit Technologies (Madrid, Espagne), Corel Corporation (Ottawa, Canada), SAP SE (Walldorf, Allemagne), Chaos group (Sofia, Bulgarie), The Foundry Visionmongers Ltd ( Londres, Royaume-Uni), NewTek, Inc (Texas, États-Unis), Render Legion SRO (Prague, République tchèque), Luxion, Inc (Californie, États-Unis) et Cristie Digital Systems (Californie, États-Unis)

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

que le marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D est segmenté par type de déploiement dans le cloud et sur site. Le segment du cloud devrait connaître la croissance la plus élevée avec un TCAC de 20,9 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande de réduction des coûts d’équipement et de la croissance de l’adaptation des données du cloud pour obtenir des ressources à la demande.

Le marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D est segmenté par application utilisateur final en visualisation architecturale et de produit, jeux vidéo haut de gamme, marketing et publicité et simulation de formation. Le segment du marketing et de la publicité dans la solution devrait connaître la plus forte croissance avec un TCAC de 21,5 % au cours de la période de prévision car, avec l’aide de la visualisation 3D, les clients ont la possibilité d’avoir une image plus claire des produits ou services qui les intéressent. De plus, la facilité et les avantages du marketing à moindre coût encouragent les fournisseurs à faire la publicité de leurs produits ou services à l’aide du logiciel.

Le marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D est segmenté verticalement en architecture, bâtiment et construction, médias et divertissement, conception et ingénierie, soins de santé et sciences de la vie, universitaires et autres. Le segment des soins de santé et des sciences de la vie devrait connaître la croissance la plus élevée avec un TCAC de 23,1 % au cours de la période de prévision, car les visualisations 3D peuvent être utilisées à des fins telles que les images anatomiques, ce qui améliore la planification, les diagnostics et les résultats chirurgicaux.

Le marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D est segmenté géographiquement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L’Amérique du Nord, étant un pays développé et adoptant toujours des technologies de pointe, domine le segment avec un TCAC de 23,9 % au cours de l’année de référence, en adoptant fortement les logiciels de visualisation et de rendu 3D dans plusieurs secteurs verticaux pour de meilleurs résultats pour les utilisateurs finaux.

Pour ce rapport, le marché a été divisé en segments en fonction du type de déploiement, de l’application de l’utilisateur final, des secteurs verticaux et de l’analyse régionale.

Marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D par type de déploiement (Revenus, millions USD; 2018-2028)

cloud

sur site dans le



par applications d’utilisateur final (Revenus, millions USD; 2018-2028

)

MarchéEnd Video Games

Marketing & Advertising

Training Simulation



Visualization and 3D Rendering Software Market, by verticals (Revenu, USD Million; 2018-2028)

Architecture, bâtiment et construction

Médias et divertissement

Conception et ingénierie

Santé et sciences de la vie

Académique

Autres



Logiciels de visualisation et de rendu 3D Perspectives régionales du marché (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

Le rapport sur le marché comprend les principaux points de la table des matières:

Aperçu du marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D

Impact économique mondial sur l’industrie

Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Production mondiale, revenus (valeur) par région

Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial par application

Analyse des coûts de fabrication

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing,

effets sur le marché desAnalyse des facteurs

Prévisions du marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D En

conclusion, tous les aspects du marché des logiciels de visualisation et de rendu 3D sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

