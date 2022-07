Analyse des revenus du marché des appareils éconergétiques et prévisions par région et par pays jusqu’en 2028

Le marché mondial des appareils éconergétiques devrait atteindre une taille de marché de 1 771,70 milliards USD à un TCAC stable de 12,5 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Cette croissance régulière des revenus peut être attribuée au besoin croissant de réduire l’empreinte carbone et à l’évolution constante vers l’utilisation des ressources énergétiques renouvelables. L’augmentation des prix du pétrole, les pénuries de carburant et la concurrence nationale croissante pour l’approvisionnement mondial en énergie sont d’autres facteurs clés qui stimulent la demande d’appareils économes en énergie. L’adoption croissante de systèmes de gestion de l’énergie domestique et de compteurs intelligents dans les bâtiments résidentiels et commerciaux stimule également la croissance du marché des appareils éconergétiques.

L’adoption de ressources énergétiques renouvelables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire la pollution locale grâce à une utilisation réduite des combustibles fossiles a augmenté au cours de la dernière décennie et devrait stimuler la croissance du marché des appareils éconergétiques dans une large mesure à l’avenir. Les réglementations strictes sur les émissions de carbone et la consommation d’énergie stimulent également la demande d’appareils plus économes en énergie dans les secteurs et industries industriels et manufacturiers.

Quelques faits saillants du rapport

Le segment des applications résidentielles représentait la plus grande part des revenus de 48,0 % en 2020. Initiatives gouvernementales sur les lignes directrices en matière de construction écologique ou le Energy Conservation Building Code (ECBC) devraient favoriser l’adoption d’appareils écoénergétiques dans les bâtiments résidentiels.

Les revenus du segment de l’électronique grand public et des appareils électroménagers devraient augmenter à un TCAC rapide de 12,8 % au cours de la période de prévision. Le besoin croissant de réduire la consommation et les coûts d’électricité et d’accroître la sécurité énergétique a entraîné l’adoption croissante d’appareils électroniques et d’appareils grand public économes en énergie.

L’Amérique du Nord a représenté la plus grande contribution de la part des revenus au marché mondial des appareils éconergétiques en 2020. Les gouvernements de divers pays de la région mettent en œuvre de nouvelles stratégies pour accroître l’adoption d’appareils et d’équipements plus économes en énergie pour atténuer le changement climatique, réduire la demande énergétique mondiale, et améliorer l’accès aux énergies renouvelables, qui sont des facteurs clés de la croissance du marché des appareils économes en énergie dans la région.

Les principaux acteurs du marché sont General Electric, Cree Inc., Aclara Technologies LLC, Koninklijke Philips NV, Honeywell International Inc., CG Power and Industrial Solutions, Osram Licht AG, Acuity Brands, Inc., Legrand et Zumtobel Group.

L’étude de recherche met en lumière les principales opportunités de croissance et les tendances du marché ainsi que d’autres dynamiques vitales du marché, y compris les moteurs et les contraintes de la croissance de l’industrie. Avec ce rapport, les acheteurs potentiels peuvent être sûrs de devenir capables de s’adapter aux changements dans l’industrie des appareils économes en énergie.

L’étude a été menée sur la base des contributions des leaders de l’industrie. Ainsi, un effort conscient pour plonger profondément et dénicher des informations difficiles à trouver concernant le paysage du marché en pleine croissance et les perspectives de croissance au cours des prochaines années est clairement visible dans l’étude. Le rapport d’information sur le marché comprend en outre des discussions sur les principaux fournisseurs opérant dans l’espace des appareils

Segmentation :

Emergen Research a segmenté le marché mondial des appareils écoénergétiques en fonction des applications, du type de produit et de la région :

Applications Outlook ; 2021-2028)

Application commerciale Application

résidentielle Application

industrielle

Type de produit Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2028)

Appareils électroniques et électroménagers grand public

Chauffage, ventilation et climatisation (CVC) Appareils

écoénergétiques Éclairage

intelligent Compteurs électriques intelligents

mondiaux Paysage géographique du marché – Synopsis:

Le rapport étudie de près la trajectoire de croissance du marché mondial des appareils éconergétiques. Il met en lumière la domination mondiale des principaux segments régionaux, notamment l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Aperçu du rapport sur le marché des appareils éconergétiques :

introduction, étendue du produit, aperçu du marché et

analyse des opportunités des fabricants avec analyse des ventes, des revenus et des prix Analyse

complète du paysage concurrentiel

Profilage approfondi des principaux concurrents ainsi que de leurs stratégies commerciales et de leur marché taille

Analyse régionale du marché ainsi que les ventes, les revenus, la part de marché et la position mondiale

Analyse par pays du marché ainsi que les types, les applications et la fabrication

Recommandations stratégiques aux acteurs établis ainsi qu’aux nouveaux entrants

L’étude élabore sur les informations cruciales relatif à la part régionale des appareils économes en énergie. Il se concentre simultanément sur les détails significatifs des modèles de croissance de chaque marché régional.

De plus, le rapport contient une étude géographique exhaustive du marché, mettant l’accent sur les perspectives de croissance des entreprises et les obstacles au marché pour chacune des régions clés du marché.

