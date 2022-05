Analyse des revenus du marché de l’infrastructure de recharge de véhicules électriques et prévisions de la région et du pays jusqu’en 2028

Les politiques gouvernementales et les subventions soutenant la vente de véhicules électriques créent un besoin d’infrastructures de recharge de véhicules électriques bien développées, soutenant ainsi la croissance des revenus du

marché Taille du marché – 15,04 milliards USD en 2020, croissance du marché – à un TCAC de 32,6% pour une excellente infrastructure

mondial du marché devrait atteindre 144,22 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 32,6 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’adoption croissante des véhicules électriques à travers le monde, associée au besoin croissant de développer une infrastructure de recharge pour véhicules électriques, sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Les gouvernements de divers pays à travers le monde se concentrent et investissent dans le développement d’une infrastructure de recharge de véhicules électriques qui devrait créer des opportunités de revenus pour les fabricants d’équipement d’origine (OEM) et développer leurs activités. Les marchés de l’Asie-Pacifique et de l’Europe devraient représenter des parts de revenus plus importantes sur le marché mondial en raison de la forte adoption des véhicules électriques pour réduire le niveau de pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre (GES). Cependant, le coût élevé requis pour l’investissement initial, la révision et la maintenance est un facteur majeur qui pourrait entraver dans une certaine mesure la croissance des revenus du marché. La réduction de la pollution de l’air, des émissions de gaz à effet de serre et la diminution des besoins en pétrole du secteur des transports grâce à l’adoption des véhicules électriques devraient conduire à une percée dans le secteur des transports dans les années à venir.

Le projet EV30@30 est un cas politique mettant l’accent sur une adoption accrue des véhicules électriques (VE) conformément à la campagne EV30@30, qui a débuté lors de la huitième réunion ministérielle sur l’énergie propre en 2017. La campagne a fixé l’objectif ambitieux combiné pour tous les EVI. (Electric Vehicle Initiative) membres de 30,0 % de part de véhicules électriques dans le nombre total de véhicules (hors deux-roues) d’ici 2030. Dans le cadre du scénario EV30@30, les ventes de véhicules électriques devraient atteindre 44 millions de véhicules/an d’ici 2030. De telles initiatives par les gouvernements de divers pays devrait continuer à stimuler la croissance des revenus du marché mondial des infrastructures de recharge des véhicules électriques.

Les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial incluent Chargepoint, Inc., ABB Ltd., Tesla Inc., BP Chargemaster, EVGO Services LLC, Semaconnect Network, Greenlots, EV Connect, Electrify America LLC et Opconnect,

Inc. rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1066

Quelques points saillants du rapport

En février 2020, Avis India, fournisseur de services de location de voitures, a annoncé son partenariat avec Quikk India, un fournisseur de services de mobilité électrique. Les entreprises se sont associées pour développer des solutions intégrées destinées aux services de mobilité électrique des entreprises. Les entreprises en collaboration ont développé un modèle révolutionnaire et intégré basé sur l’IA, qui combine des services de transport et permet d’accéder à une infrastructure de recharge robuste à des coûts approximativement équivalents à ceux des véhicules ICE existants.

Le segment CPO représentait une part importante des revenus en 2020. Un opérateur de points de charge (CPO) est un fournisseur qui exploite un réseau de points de charge et est responsable de l’obtention d’énergie pour la borne de charge. Un CPO vérifie que le réseau fonctionne efficacement. Cela peut comprendre la maintenance, les diagnostics, la fixation des prix et la gestion des données POI (point d’intérêt).

Le segment de niveau 1 (120 V) représentait la plus grande part des revenus en 2020. Tous les véhicules électriques sont équipés d’un chargeur portable de niveau 1 de 120 volts. Ces chargeurs se branchent sur une simple prise domestique et ne nécessitent aucune installation particulière. La plupart des fabricants fournissent un chargeur de base de niveau 1, 120 volts, et ceux-ci peuvent prendre entre 8 et 20 heures, selon la capacité de la batterie du véhicule.

Les vélos électriques offrent un nouveau potentiel et sont très demandés dans diverses destinations touristiques. Pour garder l’environnement propre, le développement de l’infrastructure de recharge des vélos électriques est crucial. Certains des emplacements les plus populaires pour les bornes de recharge de vélos électriques sont des lieux tels que les attractions touristiques, les restaurants, les snack-bars, les hébergements et les installations de loisirs.

Le marché de l’Asie-Pacifique a représenté une part importante des revenus en 2020 en raison du déploiement élevé de véhicules électriques dans les pays de la région, de l’électrification des automobiles et de diverses initiatives gouvernementales visant à mettre en place une infrastructure de recharge de véhicules électriques.

Les préoccupations environnementales croissantes, notamment la congestion du trafic et la pollution en Asie-Pacifique, ont conduit à mettre davantage l’accent sur la vente de véhicules électriques, 56,0 % des ventes provenant d’Asie de l’Est et 37,0 % d’Asie du Sud-Est.

Pour comprendre comment notre rapport sur le marché des infrastructures de recharge de véhicules électriques peut apporter une différence à votre stratégie commerciale:– https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1066

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des infrastructures de recharge des véhicules électriques en fonction du fournisseur d’infrastructure, du type d’infrastructure de recharge, du niveau de recharge et du type de véhicule. , type d’installation, application et région :

Perspectives du fournisseur d’infrastructures (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Opérateur de point

Fournisseur de services de mobilité

électrique Concentrateurs

de recharge Type d’infrastructure de recharge Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

CCS

CHADEMO

Charge normale

Tesla Supercharger

TYPE-2 (CEI 62196)

Perspectives du niveau de charge (Revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Niveau 1 (120 V)

Niveau 2 (208 V – 240 V)

Niveau 3 (UPTO 600 V)

Perspectives du type de véhicule (Revenu, Milliards USD ; 2018-2028)

Vélo électrique

Hybride rechargeable PHEV

EV Voitures de tourisme

Fourgonnettes de livraison lourdes

Autres

Type d’installation Perspectives (Revenus, Milliards USD ; 2018-2028)

Chargeur portable Chargeur

fixe

Application Outlook (Revenus, Milliards USD ; 2018-2028)

Public

Privé

R Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2018–2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1066

Principaux avantages du rapport sur l’infrastructure de recharge des véhicules électriques :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après de nombreuses recherche primaire et secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie Infrastructure de recharge de véhicules électriques

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu commercial, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

Faisabilité analyse et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional y. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs