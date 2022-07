Analyse des revenus du marché de l’emballage des dispositifs médicaux, entreprise Part des revenus, prévisions mondiales jusqu’en 2028

La du marché mondial des emballages de dispositifs médicaux devrait atteindre 48,88 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 6,3 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. La croissance des revenus du marché est principalement tirée par la demande croissante de dispositifs médicaux à l’échelle mondiale. La prévalence croissante des maladies chroniques à travers le monde et l’augmentation du nombre d’hôpitaux et de centres de diagnostic sont d’autres facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial de l’emballage des dispositifs médicaux. De plus, le développement économique majeur de pays tels que la Chine et l’Inde devrait ouvrir d’importantes opportunités pour les fabricants de dispositifs médicaux à l’avenir. Les fabricants de dispositifs médicaux investissent de plus en plus dans le développement de dispositifs et de services plus innovants, ce qui entraîne un besoin croissant de matériaux et de solutions d’emballage plus spécialisés. De plus, la popularité croissante de l’assurance maladie en raison de l’augmentation des niveaux de revenu et de la capacité de dépense des particuliers stimule la croissance du marché des dispositifs médicaux en raison de l’évolution croissante vers l’assurance maladie.

L’augmentation des investissements publics dans les services de santé publics et privés et la mise en œuvre de stratégies innovantes et de réformes structurelles afin d’améliorer la sécurité des patients et de renforcer les infrastructures, les traitements et les services de santé entraînent une demande croissante de solutions d’emballage plus améliorées et plus efficaces pour les dispositifs médicaux. Les fabricants d’emballages de dispositifs médicaux investissent dans des activités de recherche et développement pour le lancement de solutions d’emballage spécialisées pour les dispositifs médicaux afin de se conformer à la réglementation et de réussir les formalités de test des emballages.

Les principaux acteurs du marché sont Amcor plc, Berry Global, Inc., DuPont de Nemours, Inc., WestRock Company, Mitsubishi Chemical Holdings, Placon Corporation, Sonoco Products Company, Technipaq Inc., Constantia Flexibles et Plastic Ingenuity.

Quelques points saillants du rapport

En juin 2018, Amcor a lancé une poche à double chambre en Europe pour l’emballage combiné de médicaments et de dispositifs médicaux. La pochette à double chambre (DCP) d’Amcor a déjà été testée et commercialisée aux États-Unis. La nouvelle solution d’emballage devrait aider les clients du secteur de la santé à répondre aux exigences complexes de l’emballage des dispositifs médicaux. Il utilise un film laminé à haute résistance qui protège le contenu de l’humidité, de la lumière et de l’oxygène pour soutenir l’efficacité du médicament et prolonger la durée de conservation.

Le segment des sachets et sacs devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial de l’emballage des dispositifs médicaux au cours de la période de prévision en raison des propriétés de barrière et de résistance et de la résistance à la perforation des sachets et sacs. Les fabricants proposent une large gamme de conceptions d’emballages en sachets préformés pour dispositifs médicaux afin de répondre à la demande croissante d’emballages souples.

Le segment des polymères devrait enregistrer une croissance robuste de ses revenus au cours de la période de prévision. L’utilisation généralisée de polymères pour la fabrication de solutions d’emballage pour dispositifs médicaux devrait stimuler la croissance des revenus de ce segment au cours de la période de prévision.

Le segment des emballages stériles devrait représenter une part de revenus considérablement importante sur le marché mondial des emballages de dispositifs médicaux au cours de la période de prévision. Le besoin croissant d’assurer l’intégrité absolue des dispositifs médicaux – du fabricant à son point d’utilisation final – et d’assurer la protection contre les dommages mécaniques et les micro-organismes sont des facteurs clés qui devraient stimuler la demande croissante d’emballages stériles.

Le marché de l’emballage des dispositifs médicaux en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. L’augmentation des investissements des fabricants de dispositifs médicaux pour la production de dispositifs médicaux plus avancés sur le plan technologique entraîne le besoin d’emballages spécialisés afin de se conformer aux normes et réglementations prescrites.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de l'emballage des dispositifs médicaux en fonction du produit, du matériau, de l'application et de la région :

Perspectives des produits (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Emballages à clapet

Pochettes et sacs

Boîtes

Plateaux

Autres

Perspectives des matériaux (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Papier et carton

Verre

Polymère

Autres

Perspectives d'application (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Emballage stérile Emballage

non stérile

L'analyse régionale détaillée couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie) , reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations sur le rapport et la personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

