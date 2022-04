Analyse des revenus du marché de l’apprentissage mobile, partage des revenus de l’entreprise, prévisions mondiales jusqu’en 2030

augmentation de la pénétration d’Internet dans les économies émergentes et les alliances croissantes entre les fabricants d’appareils et les fournisseurs de contenu stimulent la croissance des revenus du marché pour l’apprentissage mobile

Taille du marché – 37,43 milliards USD en 2020, croissance du marché – à un TCAC de 32,0%.

mondial de l’apprentissage mobile devrait atteindre 617,63 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 32,0 % sur la période de prévisionL’inclinaison croissante vers l’éducation numérique et la prolifération croissante des appareils intelligents, plates-formes nécessaires pour mettre le contenu d’apprentissage mobile à la disposition des utilisateurs finaux, sont les principaux facteurs de croissance des revenus du marché de l’apprentissage mobile. En outre, une augmentation du déploiement de l’apprentissage en ligne dans les établissements d’enseignement du monde entier, ainsi que des alliances stratégiques ou une collaboration entre les fabricants d’appareils et les fournisseurs de contenu, sont des facteurs qui stimuleront la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

L’accès à une connectivité à large bande passante, des débits de données peu coûteux et une sensibilisation croissante à la suite d’initiatives gouvernementales font augmenter la demande de solutions d’apprentissage mobile. Des initiatives telles que l’autoroute de l’information Asie-Pacifique devraient améliorer le coût et la disponibilité d’Internet dans la région en renforçant l’infrastructure Internet, facilitant ainsi l’adoption de l’apprentissage mobile. Avec l’introduction de la 5G, les élèves pourront diffuser des films instructifs. Une forte connectivité Internet facilitera le streaming vidéo en réduisant considérablement le temps de mise en mémoire tampon. Cela permet également au personnel et aux étudiants de fournir des commentaires en temps réel, ce qui améliore l’expérience d’apprentissage mobile interactif.

La demande croissante de smartphones dans les régions développées et émergentes entraînera l’essor mondial du marché de l’apprentissage mobile. L’apprentissage mobile a facilité le passage de l’apprentissage sur ordinateur en permettant aux utilisateurs d’accéder au contenu lors de leurs déplacements. Ces solutions sont utiles pour les utilisateurs car elles leur permettent de télécharger des leçons sur des appareils ou de les consulter en ligne lorsqu’ils voyagent. Un site Web ou une application optimisés pour les mobiles améliorent l’expérience d’apprentissage en ligne sur les appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes.

Les écoles et les instituts de formation s’éloignent également de la méthode conventionnelle du tableau noir en faveur de l’intégration de la technologie intelligente dans les environnements d’apprentissage. Au niveau universitaire, les établissements utilisent de nouvelles approches, telles que l’apprentissage intelligent, pour offrir aux étudiants divers parcours et la possibilité de développer des compétences pertinentes et utiles conformément aux exigences de l’industrie.

Les entreprises présentées dans le rapport mondial sur le marché de l’apprentissage mobile incluent Learning Technologies Group PLC, SAP AG, Upside Learning Solutions Pvt. Ltd., Promethean, Skillsoft, IBM Corporation, Dell Inc., Cisco System Inc., AT&T Intellectual Property et Citrix Systems, Inc.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1076

Quelques faits saillants du rapport

Par solution, le segment du contenu des cours audiovisuels devrait croître au TCAC des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision en raison d’une augmentation du taux d’adoption de l’apprentissage mobile chez les étudiants, ce qui améliore la compréhension conceptuelle et leur permet d’accéder au contenu d’apprentissage à tout moment de la journée.

La croissance des revenus du marché peut être due au fait que les créateurs de contenu se concentrent sur la fourniture de solutions d’apprentissage avancées sur leur plate-forme. Les participants au marché assimilent et distribuent du contenu sur un large éventail de sujets en collaborant avec des experts du domaine qui participent au processus de développement de contenu.

Par utilisation finale, le segment des universitaires devrait croître au TCAC des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce aux initiatives visant à mettre à niveau les institutions existantes pour fournir une éducation numérique et à la tendance croissante à accéder aux informations à tout moment et depuis n’importe quel endroit.

Le marché de l’apprentissage mobile en Asie-Pacifique devrait enregistrer le CACR de revenus le plus rapide en 2020, en raison de l’expansion du secteur de l’éducation, de l’adoption croissante de technologies innovantes et de l’augmentation du revenu disponible.

Les étudiants sont les principaux consommateurs d’apprentissage mobile dans les pays africains et asiatiques, suivis des universitaires et des éducateurs. Les cours en ligne massivement ouverts (MOOC) proposés par des fournisseurs de contenu privés tels que Coursera, Udacity, Khan Academy et d’autres stimulent également la croissance des revenus du marché.

Pour comprendre comment notre marché de l’apprentissage mobile peut apporter une différence à votre stratégie commerciale : – https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1076

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché de l’apprentissage mobile en fonction de la solution, de l’utilisation finale, de l’application et de la région :

Solution Outlook (revenu, Millions USD ; 2018-2030) Apprentissage

mobile

E-Books

Contenus de cours audiovisuels

Système de gestion de l’apprentissage portable

Évaluations interactives

Développement de contenu

m-Enablement

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, millions USD ; 2018-2030)

académiques

entreprise

( Chiffre d’affaires, millions de dollars ; 2018-2030) Apprentissage

par simulation Formation

entreprise Formation

en ligne Formation

en classe

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions de dollars ; 2018-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et

Afrique une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1076

Principaux avantages du rapport sur l’apprentissage mobile :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après de nombreuses études primaires et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie de l’apprentissage mobile

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu de l’entreprise, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

conclusion, tous les aspects du marché de l’apprentissage mobile sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com