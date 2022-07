Analyse des revenus du marché de la technologie hypersonique, partage des revenus de l’entreprise, prévisions mondiales jusqu’en 2028

La du marché mondial de la technologie hypersonique a atteint 6,30 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 9,9 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation des conflits géopolitiques au fil des ans a entraîné une course aux armements et les pays ont renforcé leurs capacités militaires et de défense. Le récent retrait des États-Unis et de la Russie du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (Traité FNI), qui interdit le développement de missiles à portée intermédiaire, et les actions croissantes de la Chine en Asie-Pacifique ont entraîné une augmentation des dépenses de défense des pays. L’accent accru sur les technologies nouvelles et plus avancées dans divers pays développés pour renforcer les capacités de défense et développer des armes de plus grande précision et de meilleures capacités est une tendance sur le marché.

L’augmentation des conflits géopolitiques et l’augmentation des dépenses publiques dans les technologies de défense de pointe sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché.

Les missiles hypersoniques qui ont été développés et testés par les États-Unis, la Russie et la Chine peuvent attaquer plusieurs cibles et avec une plus grande précision que les missiles conventionnels. , et peut également transporter une ogive nucléaire. Ce sont quelques-uns des facteurs clés qui poussent les autres pays à disposer de capacités similaires ou plus avancées, ce qui stimule la croissance du marché mondial de la technologie hypersonique.

Cependant, la lenteur du développement dans le domaine des matériaux avancés est un facteur majeur qui entrave la croissance du marché mondial de la technologie hypersonique. Les missiles hypersoniques sont exposés à des températures élevées et à des contraintes dues à la vitesse élevée et il est donc impératif de développer des matériaux capables de résister à de telles conditions afin d’améliorer l’efficacité et la précision des missiles.

Quelques-uns des principaux acteurs opérant dans le technologie hypersonique sont:

BAE Systems plc, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, The Boeing Company, Reaction Engines Limited, MBDA Missile Systems, Hermeus Corporation, Velontra LLC et Dynetics Inc

Étendue de la recherche :

Les segments couverts dans ce rapport sont :

Perspectives du mode de lancement (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Lancement aérien Lancement surface Lancement en mer Lancement sous-marin



Perspectives de portée (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Courte portée Moyenne portée Portée intermédiaire Portée intercontinentale



Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Missiles Missiles balistiques hypersoniques Missiles de croisière hypersoniques Véhicule de glisse hypersonique Avions spatiaux hypersoniques



La profession Une étude de renseignement sur le marché de la technologie hypersonique répond à certaines des questions les plus critiques :

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quelles sont les forces motrices du marché Technologie hypersonique?

Quels sont les freins à la croissance du marché ?

Quels sont les meilleurs fournisseurs dans cet espace ?

Quelles sont les menaces et les opportunités sur le marché pour les principaux fournisseurs ?

Quelles sont les forces ou les faiblesses des fournisseurs critiques ?

Quelles sont les opportunités futures pour les acteurs du marché Technologie Hypersonique?

Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le marché mondial de la technologie hypersonique?

À quoi ressemble le paysage concurrentiel ?

explorés dans ce rapport sont les suivants :

clésles revenus du segment devraient augmenter à un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision en raison d’une préférence plus élevée en raison de la rentabilité et de la capacité de livrer plusieurs ogives avec une meilleure précision.

Le segment militaire devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des conflits géopolitiques et du renforcement des capacités de défense des pays développés avec des armes militaires plus avancées.

L’Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste parmi les autres marchés régionaux du marché mondial de la technologie hypersonique au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à la forte présence d’entreprises engagées dans le développement de technologies hypersoniques telles que BAE Systems plc, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation et Raytheon Technologies Corporation, entre autres dans les pays de la région.

En février 2021, BAE Systems plc a annoncé un investissement supplémentaire de 5 millions USD dans le cadre du projet Javelin, qui vise à concevoir et développer des technologies hypersoniques en Australie.

Dans l’ensemble, le rapport d’intelligence du marché de la technologie hypersonique déduit des estimations précises du marché en utilisant les principes de répartition et de données Triangulation pour évaluer des facteurs tels que l’évolution de l’inclinaison des consommateurs, la base de connaissances existante, l’évaluation du marché et les sources vérifiées. Ces aspects pourraient jouer un rôle crucial dans la croissance potentielle du secteur mondial.

