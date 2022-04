Analyse des revenus du marché de la soie d’araignée, part des revenus de l’entreprise, prévisions mondiales jusqu’en 2030

La du marché mondial de la soie d’araignée a atteint 1,26 milliard USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 19,2 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de fibres synthétiques et de biotissus à haute résilience devrait soutenir la croissance des revenus du marché au cours de la période 2022-2030. Les produits pétrochimiques sont des produits pétroliers à partir desquels différents types de fibres, telles que le nylon, le polyester et l’acrylique, sont préparés. Actuellement, les fibres manufacturées les plus courantes sont à base de pétrole, mais la plupart de ces fibres ne sont pas biodégradables et polluent lors de la fabrication. De plus, ces fibres absorbent très peu d’humidité et, par conséquent, collent au corps lors de la transpiration dans des environnements chauds. Cela conduit à une demande croissante de fibres plus respectueuses de l’environnement, résistantes et confortables, contribuant à une demande croissante de fibres synthétiques hautement résistantes, telles que la soie d’araignée. En outre, la demande croissante de biotissus devrait contribuer à la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport d’étude de marché sur la soie d’araignée est un document complet et vital englobant les stratégies commerciales, les analyses qualitatives et quantitatives et les tendances émergentes du marché mondial de la soie d’araignée. Le rapport propose une recherche et une évaluation approfondies des éléments clés du marché mondial de la soie d’araignée. Les analystes de recherche ont formulé ce rapport grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies avec une analyse détaillée des moteurs, des contraintes, des défis, des tendances et des opportunités pour fournir une vue panoramique du marché de la soie d’araignée.

Quelques points saillants du rapport

Les revenus du segment des vers à soie génétiquement modifiés devraient enregistrer un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision, en augmenter les investissements dans la recherche pour développer des vers à soie génétiquement modifiés, qui peuvent produire de la soie d’araignée à des fins commerciales.

Le segment des soins de santé devrait enregistrer un TCAC de revenus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la biocompatibilité élevée et du potentiel unique de la soie d’araignée pour un large éventail d’applications médicales.

L’Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance rapide des revenus sur le marché mondial de la soie d’araignée au cours de la période de prévision, ce qui peut être attribué à la forte présence d’entreprises internationales et nationales fournissant des produits en soie d’araignée, telles que Kraig Biocraft Laboratories, Inc., Bolt Threads , Inc., Technology Holding LLC et Spidey Tek, Inc, entre autres, dans la région.

En mai 2020, Seevix Material Sciences Ltd., qui développe et fabrique de la soie d’araignée synthétique SVX, a annoncé qu’elle utiliserait sa technologie exclusive pour créer des filtres jetables et sûrs avec une capture et une inactivation élevées, afin de neutraliser efficacement le COVID-19 et d’autres coronavirus. Le filtre peut créer des milliers de sites de liaison spécifiques au virus basés sur des séquences peptidiques spécifiques, qui peuvent se lier aux particules de SRAS-CoV2 et les intégrer dans les fibres SVX, pour immobiliser les particules virales et empêcher leur propagation. Les peptides de liaison peuvent s’adapter rapidement à différents virus et souches de virus mutants.

Les principaux acteurs/fabricants décrits dans le rapport sont :

Kraig Biocraft Laboratories, Inc., AMSilk GmbH, Bolt Threads, Inc., Spiber, Inc., Seevix Material Sciences Ltd., Inspidere BV, Technology Holding LLC, Spintex Engineering Ltd., Spiber Technologies AB, Spidey Tek, Inc. et Xampla Ltd.

Les chercheurs ont examiné tous les facteurs influençant la croissance du marché de la soie d’araignée à l’échelle mondiale et régionale. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché de la soie d’araignée. La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement et le scénario économique du marché et a entravé la croissance du marché. Le rapport examine en détail l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la soie d’araignée et ses segments clés. Le rapport offre également un impact actuel et futur de la pandémie de COVID-19 sur le marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la soie d’araignée sur la base de la technologie, de l’application et de la région :

Perspectives technologiques (revenu, milliards USD, Volume, tonne métrique ; 2019-2030) Fermentation d’E-coli génétiquement modifié Ver à soie génétiquement modifié Fermentation de levure génétiquement modifiée Autres



Perspectives d’application (Revenus, milliards USD, volume, tonne métrique ; 2019-2030) Automobile Défense Santé Textile Autres



Le marché mondial de la soie d’araignée est analysé plus en détail dans les zones géographiques clés où le marché s’est étendu à une taille significative. Les principales régions analysées sont l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport propose une analyse par pays pour fournir une analyse complète du marché de la soie d’araignée en termes de modèles de production et de consommation, de rapport offre et demande, d’importation / exportation, de contribution aux revenus, de tendances et de présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport propose des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché de la soie d’araignée. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché de la soie d’araignée, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché de la soie d’araignée.

Principaux avantages du rapport:

Analyse complète du scénario concurrentiel et de sa dynamique changeante

Données analytiques avec analyse SWOT détaillée et analyse des cinq forces de Porter Analyse

approfondie sur 8 ans du marché mondial de la soie d’araignée

Évaluation critique des principaux segments de marché

Analyse complète du moteurs, contraintes, tendances et opportunités

Analyse régionale détaillée et profilage

approfondi de l’entreprise Évaluation approfondie des tendances actuelles et émergentes du marché

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour toute question sur la personnalisation ou sur le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe s’assurera que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins. Emergen Research propose également un rapport personnalisé par pays selon les besoins des clients.

