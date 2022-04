Analyse des revenus du marché de la location automobile, partage des revenus de l’entreprise, prévisions mondiales jusqu’en 2027

Le rapport mondial récemment publié marché de la location automobile par Reports and Data propose une étude complète du paysage de l’industrie. Les données présentées sont exactes, fiables et le résultat de recherches approfondies – à la fois primaires et secondaires, ainsi que des contributions perspicaces d’acteurs clés de l’industrie. Le rapport de recherche a intégré l’analyse de différents facteurs constituant les tendances, les contraintes et les moteurs qui peuvent transformer le paysage du marché. Une analyse approfondie des segments et régions clés démontre les types d’automobiles, le volume de production et la demande des consommateurs qui leur sont associés.

Les sociétés de leasing automobile offrent un service de location ou de crédit-bail pour les voitures de banlieue et les autobus, les remorques utilitaires et les véhicules récréatifs, sans chauffeur. En général, ces entreprises exploitent un magasin de détail en tant qu’installation de location et de crédit-bail d’équipement automobile. Le marché de la location automobile compte des organisations qui louent ou louent des voitures et des camions de banlieue sans chauffeur et des remorques utilitaires. La location d’automobiles est régie par un contrat de location. Ce contrat est un contrat de performance future entre le bailleur et le preneur. Le contrat de location peut prendre la forme d’un leasing opérationnel ou d’un leasing financier.

Les principales entreprises opérant sur le marché sont : Enterprise Holdings, The Hertz Corporation, Avis Budget, Daimler Group et LeasePlan

Avec la numérisation, les nouveaux modèles commerciaux et les technologies d’automatisation, le la dynamique de la plupart des industries a révolutionné et l’industrie automobile ne fait pas exception. Les quatre tendances perturbatrices axées sur la technologie dans le secteur automobile comprennent la mobilité diversifiée, l’électrification, la connectivité et la mobilité partagée, et la conduite autonome. Les initiatives gouvernementales favorables concernant la recherche et le développement des véhicules électriques, des véhicules électriques à batterie (BEV) et l’adoption des ZEV élargissent le mix automobile sur les marchés.

Il existe un potentiel de croissance dans plusieurs domaines, de l’essor de la fabrication et des marchés intérieurs du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) et d’autres économies en développement, à la recherche et au développement de véhicules et de carburants «plus verts» qui devraient donner un élan à la croissance du marché automobile mondial. Les fournisseurs et équipementiers explorent des perspectives de croissance pour capitaliser sur l’évolution du secteur automobile en investissant dans la fabrication innovante de véhicules et de leurs pièces de carrosserie. L’accent croissant des constructeurs automobiles sur l’amélioration de l’efficacité, l’utilisation de moteurs à énergie alternative et le contrôle des coûts stimulera la croissance de l’industrie dans les années à venir.

Perspectives concurrentielles :

cette section de l’industrie mondiale du marché Location automobile identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies sur lesquelles les acteurs se concentrent pour lutter contre la concurrence sur le marché. Le rapport fournit une vue microscopique du marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants avec leurs revenus mondiaux, ainsi que les fabricants et la production dans différentes régions. Les acteurs clés, leurs stratégies et développements sont profilés pour une meilleure compréhension des perspectives concurrentielles du marché.

Pour cette étude, Reports and Data a segmenté le marché de la location automobile en fonction du type et du mode de service comme suit.

Par type de service (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Location

de voitures de tourisme Leasing de voitures particulières Location et location

camions, de remorques utilitaires et de véhicules récréatifs

par mode (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

en ligne

hors

Marché mondial du leasing automobile

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les besoins du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus et notre équipe s’assurera que le rapport est bien adapté pour répondre à vos besoins.

