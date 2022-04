Analyse des revenus du marché de la guerre électronique, Partage des revenus de l’entreprise, Prévisions mondiales jusqu’en 2028

L’instabilité transnationale et régionale croissante est le principal moteur de la croissance du marché de la guerre électronique. Cependant, le coût élevé des équipements sera le principal obstacle à la croissance du marché dans les pays en développement car ces pays préfèrent les moyens traditionnels du marché des armes électroniques.

Taille du marché – 16,92 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 3,90%, tendances du marché – La montée des tensions transnationales ainsi que l’instabilité régionale sont les principaux facteurs de croissance du marché.

Cependant, la dépendance des pays en développement à l’égard des moyens de guerre traditionnels sera le facteur qui freinera la croissance de l’industrie.

Selon l’analyse actuelle de Reports and Data, le marché mondial de la guerre électronique était de 16,92 milliards USD en 2020 et devrait croître à un TCAC de 3,90 % de 2020 à 2028. La guerre électronique peut être définie comme la guerre menée à l’aide du spectre électromagnétique. La guerre électronique utilise généralement des ondes radio ou une lumière laser pour confondre ou désactiver l’électronique de l’ennemi. Cela peut impliquer d’écouter ou de collecter les signaux de la radio ennemie ou de détecter le radar d’un missile entrant. Des solutions d’attaque électronique avancées sont utilisées pour fournir les effets non cinétiques et numériques tout en offrant un manteau de protection pour les plates-formes. L’augmentation des instabilités transnationales et régionales est le principal facteur de croissance du marché. Un autre facteur majeur de la croissance du marché est l’attention croissante portée à la technologie de guerre électronique cognitive, stimulant ainsi la demande de guerre électronique au cours de la période de prévision. Cependant, le coût élevé de l’équipement sera le principal facteur qui entrave la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Avec la montée des tensions politiques entre les nations ou les régions, l’instabilité augmente, ce qui est le principal facteur que ces pays investissent de plus en plus dans l’amélioration de leurs capacités militaires. Les États-Unis sont en train d’augmenter leur financement et leurs achats de recherche, de développement, de test et d’évaluation de la guerre électronique de plus de 9,5% et 7,1% respectivement. Le marché est de plus en plus diversifié dans presque tous les domaines des dépenses de défense.

Le rythme croissant des domaines électroniques, cyber et optiques nécessitera un changement perceptible dans les techniques de combat. Étant donné que les possibilités de progrès technologique dans ces domaines sont illimitées, de nouvelles générations d’équipements émergeront à un rythme rapide. Le défi serait de les intégrer dans le domaine physique de la guerre et d’obtenir l’effet désiré sur l’adversaire. Le domaine relativement nouveau de l’informatique quantique a le potentiel de créer une nouvelle génération de satellites. Des tendances comme celle-ci contribueront à faire avancer le marché au cours de la période de prévision.

L’industrie des drones augmentant, la demande de guerre électronique augmentera encore au cours de la période de prévision 2020-2028.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2284

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que les

nations du monde entier sont sur la voie de la modernisation des programmes de défense et de l’augmentation de l’achat de systèmes de guerre électronique avancés, ce qui contribue davantage à développer le marché sur la période de prévision.

Avec l’augmentation de la miniaturisation des composants électroniques et l’augmentation de l’efficacité de la technologie de refroidissement, les systèmes de radiofréquence seront meilleurs ainsi que les performances des capteurs augmenteront.

Des équipements comme le Krasukha-4 ou le brouilleur au sol turc KORAL peuvent générer une puissance de sortie très élevée sur une large bande de fréquences qui peuvent être efficaces à des distances allant jusqu’à 300 km, ce qui est un grand saut par rapport à la génération précédente de brouilleurs qui avaient des portées limitées et efficacité en mode de brouillage à large bande.

Les aéronefs véritablement polyvalents opérant dans un environnement de DA à haut risque seront plus efficaces que les anciens aéronefs à attaque électronique à mission unique.

Les systèmes EW avancés utilisés à des fins militaires pures qui peuvent effectivement perturber et paralyser les opérations de l’ennemi, sont cependant susceptibles de voir une plus grande dépendance à des protocoles non standard, des schémas de modulation non standard et des formes d’onde propriétaires.

La plate-forme aérienne devrait être le deuxième segment du marché avec une part de marché de plus de 30% dans le monde en 2026. L’augmentation des investissements réalisés dans le segment par la majorité des principaux acteurs du marché sera le principal facteur de croissance du segment.

Le segment de la guerre électronique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des achats d’équipements dans les navires et avions militaires.

Les principaux participants sont Lockheed Martin (États-Unis), Harris (États-Unis), Rockwell Collins (États-Unis), Saab SA (États-Unis), Boeing (États-Unis), Northrop Grumman (États-Unis), BAE Systems (Royaume-Uni), Thales (France), Textron ( États-Unis) et L3 Technologies (États-Unis).

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.reportsanddata.com/report-detail/electronic-warfare-market

Aux fins de cette étude, Reports and Data a segmenté le marché de la guerre électronique en fonction de la capacité, de la plate-forme, du produit et de la région :

capacité ( Chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Assistance électronique Signal Intelligence Intelligence électronique Communication Intelligence Autres

Attaque électronique Active Passive

Protection électronique Anti-Active Anti-Passive



Plate-forme (Revenu, millions USD ; 2020-2028)

aérien combat transport Avions de mission spéciale Sans pilote Véhicule aérien (UAV)

terrestre montés sur véhicule Soldats Stations de base

guerre Navires Sous- marins Véhicules

spatiaux

(Revenus, millions USD ; 2020-2028)

Équipement de guerre électronique Brouilleurs Brouilleurs de radar Brouilleurs électroniques Brouilleurs de barrage Brouilleurs balayage Brouilleurs ponctuels Brouilleurs impulsions Brouilleurs de mémoire à radiofréquence numérique réflecteur d’angle de communication d’engins explosifs improvisés télécommandés EW auto-protectrice suite Système de distribution de contre-mesures Leurres Leurres remorqués Leurres actifs Drone Leurres Distributeur de paillettes Armes à énergie dirigée Radiogoniomètres mesure infrarouge directionnelle anti-rayonnement Antennes Système d’alerte de missile IR Identification ami de l’ennemi Système d’alerte laser Matériau de protection/durcissement électromagnétique Récepteur d’alerte radar UAV interférencessystème d’atténuation Armes à impulsions électromagnétiques

Soutien opérationnel à la guerre électronique Logiciel Formation et simulation



Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; 2020–2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Reste du monde

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2284

Principaux avantages du rapport sur la guerre électronique :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après de nombreuses études primaires et recherche secondaire

approfondie de l’industrie de la guerre électronique

Analyse

régionale

. pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché de la guerre électronique sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com