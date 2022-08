Analyse des revenus du marché de la gestion des salles d’opération et prévisions par région et par pays jusqu’en 2027

Le Global le marché des solutions de gestion des salles d’opération , publié par Emergen Research, devrait recueillir une valorisation robuste de 5 487,7 millions USD en 2027 contre 2 192,8 millions USD en 2019, offrant un TCAC stable de 12,1 % au cours des huit prochaines années, c’est-à-dire la durée prévue (2020-2027). Le dernier rapport propose une analyse approfondie du scénario de marché actuel, de ses principaux types de produits, du paysage des utilisateurs finaux, des perspectives d’application, des principales régions, du terrain concurrentiel et des profils détaillés des principales entreprises. L’étude effectue une évaluation historique des solutions de gestion de salle d’opération de 2017 à 2018, en se concentrant sur les tendances du marché, la part des revenus, le taux de croissance, la capacité de production, la structure de prix et d’autres aspects essentiels au cours de cette période.

Sa vue panoramique de l’industrie des solutions de gestion des salles d’opération comprend des informations utiles sur la taille estimée du marché des solutions de gestion des salles d’opération, la part des revenus et les réseaux de vente et de distribution. Ces informations utiles sur le marché ne manqueront pas d’aider les lecteurs à décrire les principaux résultats de cette industrie dans un proche avenir. Ceux-ci visent en outre à aider les entreprises impliquées dans ce secteur à prendre des décisions éclairées et à formuler des plans d’affaires lucratifs. Les principaux destinataires de ce rapport comprennent certains des capital-risqueurs de renommée mondiale. Le rapport offre à ces personnes une description vivante du spectre concurrentiel du marché mondial des solutions de gestion de salle d’opération.

Principaux acteurs présentés dans le rapport : Cerner Corporation, Surgical Information Systems LLC, Epic Systems Corporation, DXC Technology, McKesson Corporation, Steris Corporation, Brainlab, Becton, Dickinson and Company, GE Healthcare et Picis Clinical Solutions Inc., etc.

Notre marché expérimenté L’équipe de recherche a fourni des informations actualisées sur la pandémie de COVID-19 en cours et son impact économique négatif dans la dernière partie du rapport. L’épidémie de coronavirus a entraîné des changements drastiques dans le paysage commercial actuel des solutions de gestion de salle d’opération, limitant les opportunités de croissance pour divers fabricants et acheteurs au cours des prochaines années. En plus de faire des spéculations sur le scénario post-COVID-19 du marché, le rapport discute de sa situation actuelle. Le rapport propose finalement des données concluantes liées à la croissance du marché Solutions de gestion de salle d’opération évaluées aux niveaux régional et mondial.

Portée du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché des solutions de gestion de salle d’opération qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, des régions géographiques et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport. De plus, plusieurs outils analytiques tels que l’évaluation des investissements, l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter ont été mis en œuvre par notre équipe d’analystes pour évaluer les capacités de production et de distribution des acteurs du marché Solutions de gestion de salle d’opération.

Principaux faits saillants du rapport

En janvier 2020, Brainlab a annoncé l’achat de VisionTree Software, Inc., une entreprise engagée dans le développement de solutions centrées sur le patient et basées sur le cloud pour la collecte de données et la gestion de la santé.

Le système de gestion des informations d’anesthésie permet aux anesthésistes de rationaliser efficacement l’évaluation préopératoire, l’aide à la décision en temps réel, la documentation automatisée peropératoire et la surveillance à distance.

Les solutions de gestion de salle d’opération basées sur le cloud permettent aux professionnels de la santé d’accéder, de modifier ou de partager des données et des documents depuis n’importe quel endroit et à tout moment, offrant ainsi une polyvalence et une flexibilité complètes pour effectuer des mises à jour collaboratives en temps réel. Le déploiement basé sur le cloud réduit considérablement les investissements initiaux, l’évolutivité à la demande et un transfert de données plus rapide entre les organisations utilisant des solutions cloud.

Le marché des solutions de gestion des salles d’opération en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période 2020-2027, ce qui peut être attribué à la baisse des coûts de santé, à l’importante population et base de patients et au nombre croissant d’interventions chirurgicales dans les pays de la région.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des solutions de gestion de salle d’opération en termes de type de solution, de mode de déploiement, d’utilisation finale et de région :

Type de solution Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2027)

Solutions de gestion des données et de communication Solutions

de gestion de l’approvisionnement des salles d’opération Solutions de

gestion des informations d’anesthésie Solutions

de planification des salles d’opération Solutions

de gestion des performances

Autres

Mode de déploiement Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2027)

site

basées sur le cloud sur

Perspectives d’utilisation finale

Hôpitaux

Centres chirurgicaux ambulatoires

Autres

Les différentes régions analysées dans le rapport comprennent :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Questions clés abordées dans le rapport :

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des Solutions de gestion de salle d’opération?

Quels sont les principaux fabricants de cet espace de marché ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs de ce marché ?

Quelles sont les opportunités de marché et les risques affectant les performances des fournisseurs sur le marché mondial Solutions de gestion de salle d’opération?

Quelles sont les estimations des ventes et des revenus des principaux fabricants de ce marché sur la période prévue ?

