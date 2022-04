Analyse des revenus du marché de la blockchain automobile et prévisions de la région et du pays jusqu’en 2028

L’attention croissante liée à la réduction de la manipulation des données ainsi que des fuites de données est l’un des principaux facteurs qui propulse la croissance du marché. Cependant, l’incertitude des réglementations liées à la blockchain peut affecter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Taille du marché – 376,6 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 34,95%, tendances du marché – Le nombre croissant de mandats du gouvernement pour réduire les émissions des véhicules ainsi que la demande de confort des passagers sont les facteurs qui s’ajoutent à la croissance de l’automobile Marché de la blockchain.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial la blockchain automobile était évalué à 376,6 millions USD en 2020 et devrait croître à un TCAC de 29,70% de 2020 à 3 089,9 millions USD en 2028. Facteurs affectant la croissance de l’automobile Le marché de la blockchain fait l’objet d’une attention croissante liée à la réduction de la manipulation des données ainsi que des fuites, et à l’efficacité de la blockchain automobile grâce à son faible coût opérationnel. Ces facteurs propulseront la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, l’incertitude de la réglementation associée à la Blockchain peut affecter la croissance du marché jusqu’en 2026. La

Blockchain est un registre décentralisé et distribué qui peut enregistrer la provenance d’un actif numérique. La mise en œuvre de cette technologie dans l’industrie automobile s’appelle Automotive Blockchain. La technologie blockchain a eu un impact énorme dans l’industrie automobile en raison de fonctionnalités telles que les transactions rapides et les faibles fuites de données, entre autres.

La mise en œuvre de l’infrastructure de réseau 5G stimulera la croissance future du marché de la blockchain automobile. Alors que les fonctionnalités de haute technologie pour les véhicules embarqués deviennent de plus en plus disponibles, connectées via des réseaux, la blockchain dans l’industrie automobile gagne en popularité. La combinaison de la blockchain et de la technologie 5G aux véhicules automatisés peut offrir un certain nombre de possibilités de suivi, de surveillance, de protection contre les menaces de cybersécurité ainsi que la possibilité de partager les informations du véhicule, entre autres.

Pour les équipementiers automobiles, la blockchain sécurisée offre une plate-forme vitale pour les scores de mobilité qui peuvent déterminer la valeur relative des équipementiers ainsi que la fiabilité. La blockchain peut être utilisée pour collecter des habitudes de conduite clés afin de récompenser les utilisateurs et de réduire les dommages potentiels.

L’introduction de la blockchain dans l’industrie automobile est témoin d’innovations d’acteurs de premier plan qui devraient compléter la croissance du marché.

Les principaux participants sont IBM (États-Unis), Accenture (Irlande), Microsoft (États-Unis), CarVertical (Estonie), Helbiz (États-Unis), Tech Mahindra (Inde) , HCL Technologies (Inde), Xain (Allemagne), NXM Lab (États-Unis), Carblock (États-Unis), Cube (Corée du Sud), Context Labs (Pays-Bas), Shiftmobility (Inde), Bigchaindb (Allemagne), Dashride (États-Unis), et Consensys (États-Unis).

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

Cependant, l’incertitude des réglementations gouvernementales liées à la blockchain est l’un des principaux facteurs qui affecteront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment des solutions de mobilité devrait connaître la croissance la plus rapide dans les années à venir en raison de la croissance rapide de l’industrie de la mobilité partagée, de l’augmentation des demandes des consommateurs et de l’inclusion de la blockchain dans les modèles commerciaux automobiles.

Le Japon introduit la technologie blockchain pour l’enregistrement de l’assurance automobile, réduisant ainsi l’implication du tiers et de l’intermédiaire.

Le segment des fournisseurs d’applications et de solutions était le segment principal en 2018. Le segment était évalué à 76,8 millions USD et devrait atteindre plus de 600 millions USD jusqu’en 2026 en raison du nombre croissant d’applications.

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Une forte croissance économique, une population croissante, une urbanisation rapide ainsi qu’un pouvoir d’achat croissant des habitants de cette région sont quelques-uns des facteurs de croissance de la région. D’autres facteurs tels que l’augmentation des investissements étrangers dans cette région stimulent la croissance du marché.

Aux fins de cette étude, des rapports et des données ont segmenté le marché de la blockchain automobile sur la base de l’application, du fournisseur, du type de mobilité et de la région :

application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Contrats intelligents

la chaîne d’approvisionnement

Financement

Solutions de mobilité

Autres

fournisseurs (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Fournisseur de middleware

Infrastructure et Fournisseur de protocoles Fournisseur

d’applications et de solutions

Type de mobilité (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Mobilité personnelle Mobilité

partagée Mobilité

commerciale

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Reste du monde

Principaux avantages du rapport Automotive Blockchain :

Identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après de nombreuses études primaires et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie de la blockchain automobile

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu commercial, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché de la Blockchain automobile sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

