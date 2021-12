Analyse des Progrès Technologiques et de la Croissance Futurs du Marché par Séquençage en Lecture Courte d’ici 2028

Le marché du séquençage à lecture courte devrait connaître une croissance du marché à un taux de 11,40% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, et devrait atteindre la valeur de 54,90 USD d’ici 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché du séquençage à lecture courte fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. Les progrès rapides dans le secteur de la santé à l’échelle mondiale intensifient la croissance du marché du séquençage à lecture courte.

Le séquençage en lecture courte fait référence à l’une des technologies de séquençage dans lesquelles plusieurs brins d’ADN peuvent être séquencés par parallélisation massive. Ils sont connus pour leurs avantages tels qu’une grande précision et vitesse, un faible coût et des résultats précis. Il est utilisé pour exécuter diverses applications telles que les études en oncologie, la médecine légale, la découverte de biomarqueurs et la médecine personnalisée, entre autres.

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport:

Thermo Fisher Scientific Inc, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Illumina, Inc, GENEWIZ, GenScript., 10x Génomique., Macrogen Inc., QIAGEN, Agilent Technologies, Inc., BGI, Fasteris, General Electric

Analyse de Marché et Perspectives : Marché Mondial du Séquençage à Lecture Courte

L’augmentation de la prévalence des troubles génétiques à travers le monde constitue l’un des principaux facteurs de croissance du marché du séquençage à lecture courte. L’augmentation de la demande pour la médecine personnalisée et les diagnostics d’accompagnement et l’adoption de technologies de séquençage pour les diagnostics d’accompagnement, associées à l’avènement de traitements anticancéreux ciblés, accélèrent la croissance du marché. L’augmentation de l’utilisation de consommables dans un large éventail de procédures telles que le séquençage de l’ADN et le séquençage de l’ARN, ainsi que la forte demande de séquençage à lecture courte, qui présente des avantages tels que l’abordabilité, la détection simultanée de séquences, une grande précision et des modifications de base, entre autres, influencent davantage le marché. De plus, l’augmentation de la population, la préoccupation croissante pour les maladies génétiques, l’expansion des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et l’amélioration des infrastructures de soins de santé ont un effet positif sur le marché du séquençage à lecture courte. En outre, l’utilisation de traitements génétiques avancés offre une opportunité rentable aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

D’autre part, les coûts élevés associés à la machinerie et les difficultés avec l’algorithme devraient entraver la croissance du marché. Le manque de professionnels formés devrait remettre en question le marché du séquençage à lecture courte au cours de la période de prévision 2021-2028.

Analyse par Pays du Marché du Séquençage en Lecture Courte:

Le marché du séquençage à lecture courte est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de l’utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du séquençage en lecture courte sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes Unis, l’Afrique du Sud, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du rapport sur le marché du séquençage en lecture courte le Moyen-Orient et l’Afrique (AME), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Analyse des Parts de Marché du Paysage Concurrentiel et du Séquençage à Lecture Courte:

Le paysage concurrentiel du marché du séquençage à lecture courte fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives sur le marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, la largeur et l’étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’objectif des sociétés lié au marché du séquençage à lecture courte.

