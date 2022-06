Analyse des principaux leaders du marché de l’huile de palme durable, segmentation, croissance, tendances futures, demandes, technologies émergentes par prévisions régionales jusqu’en 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Huile de palme durable . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur l’huile de palme durable présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial de l’huile de palme durable était de 17 120 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’huile de palme durable devrait atteindre 44 117 millions de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

L’huile de palme trouve des applications dans une myriade d’industries d’utilisateurs finaux, telles que l’alimentation et les boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, etc. La demande croissante d’huile de palme durable stimulera la croissance du marché global au cours de la période d’étude. En outre, l’huile de palme est également utilisée comme carburant de transport. De plus, c’est l’un des composants essentiels de la fabrication de produits de soins personnels, qui stimulera la croissance du marché.

Les avantages de l’huile de palme dans les aliments, car elle augmente la longévité et résiste à l’oxydation, contribueront à la croissance du marché mondial de l’huile de palme durable au cours de la période de prévision.

La sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages de l’huile de palme contribuera à la croissance du marché. De plus, l’huile de palme est largement recommandée pour soigner le paludisme, la carence en vitamine A, le vieillissement, l’hypertension artérielle, les maladies du cerveau, etc., ce qui stimulera la croissance du marché durable de l’huile de palme dans les années à venir.

Analyse régionale

Le marché de l’huile de palme durable en Asie-Pacifique devrait devenir le plus grand marché d’huile de palme durable, grâce à la contribution de la Malaisie et de l’Indonésie, qui sont les principaux producteurs d’huile de palme. En outre, d’autres pays tels que la Thaïlande, le Nigéria, la Colombie et l’Équateur contribueront également de manière significative à la croissance du marché de l’huile de palme durable au cours de la période d’étude. En plus de cela, la présence de certaines des plus grandes industries cosmétiques, agro-alimentaires et pharmaceutiques de la région stimulera la demande d’huile de palme durable au cours de la période d’étude. La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits de l’huile de palme pour la santé dans la région profitera également au marché durable de l’huile de palme au cours de la période d’étude.

Analyse d’impact COVID-19

Tout au long de la période de pandémie de COVID-19, la demande de produits pharmaceutiques et alimentaires est restée la même. Cependant, la demande de produits de soins personnels a considérablement diminué, ce qui a également affecté le marché mondial de l’huile de palme durable. De plus, la pénurie de main-d’œuvre et les restrictions de confinement ont entravé la production d’huile de palme durable, ce qui a affecté le marché. Les activités industrielles se sont également arrêtées dans une certaine mesure en raison des défis posés par la pandémie, qui ont entravé la croissance du marché de l’huile de palme durable. Après la pandémie, le marché de l’huile de palme durable devrait connaître un potentiel de croissance important en raison de l’intérêt croissant des consommateurs pour la santé.

Concurrents sur le marché

• New Britain Palm Oil Limited

• Sime Darby

• Golden Agri-Resources Limited

• Astra Agro Lestari

• IOI Corporation Berhad

• Cargill

• KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD

• Wilmer International Limited

• Kulim Berhad

• United Plantation Berhad

• Groupe SIPEF Belgique

• Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de l’huile de palme durable se concentre sur l’origine, le type de produit, l’utilisateur final et la région.

Par origine

• Biologique

• Conventionnel

Par type de produit

• Huile de palme brute • Huile de

palme RBD • Huile de palmiste • Huile de

palme

fractionnée

Par utilisateur final

• Aliments et boissons

• Soins personnels et cosmétiques

• Biocarburant et énergie

• Pharmaceutique

• Industriel

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc.

