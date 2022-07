Analyse des principaux fournisseurs du marché de la soie, revenus, tendances, applications, capacité, revenus, prix, coût, analyse de la marge brute 2028

Le marché mondial de la soierapport met en lumière les principales dynamiques de marché du secteur. L’exécution du rapport d’étude de marché de la soie devient très vitale pour le succès des entreprises, car elle offre de nombreux avantages, notamment des informations sur la croissance des revenus et l’initiative de durabilité. Le rapport de recherche à grande échelle sur le marché de la soie est un aperçu absolu du marché qui prend en compte divers aspects de la définition du produit, de la segmentation du marché en fonction de divers paramètres et du paysage marchand établi. Ce rapport de l’industrie propose également aux entreprises le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de la production, les coordonnées du fabricant et les parts de marché de l’entreprise. En outre,

En raison du potentiel de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter dans la génération d’un rapport d’étude de marché, elles sont préférées par les entreprises et donc également utilisées lors de la rédaction d’un excellent rapport sur le marché de la soie. Les moteurs du marché et les contraintes du marché expliqués dans ce rapport donnent une idée de la hausse ou de la baisse de la demande des consommateurs pour le produit particulier en fonction de plusieurs facteurs. En outre, ce rapport de marché donne également une évaluation de haut en bas du marché en ce qui concerne les revenus et le développement du secteur des entreprises. Ainsi, le rapport de classe mondiale sur le marché de la soie offre une analyse approfondie du marché pour prospérer dans cet environnement concurrentiel.

Définition du marché

La soie est une fibre naturelle obtenue à partir du cocon de vers à soie. Ainsi, le processus de culture des vers à soie pour obtenir et produire de la soie s’appelle la sériciculture .. Dans le passé, la soie était utilisée pour fabriquer des parachutes, mais maintenant elle est utilisée pour fabriquer des vêtements. La fibre protéique de la soie est composée de fibroïne. La meilleure soie est obtenue à partir de cocons de larves d’un ver à soie du mûrier Bombyx mori. La vraie soie est très chère car il faut environ 10 000 cocons pour obtenir cette qualité de soie. La soie peut également être utilisée de manière inattendue, comme les pneus de vélo, les médicaments, etc. L’été est le meilleur temps pour porter de la soie en raison de sa nature absorbante et de ses faibles propriétés conductrices. La soie offre du confort, est extrêmement douce et ajoute de l’élégance. Le textile est devenu l’application la plus rapide et la plus importante de la soie. La soie de mûrier a dominé le marché et continuera de prospérer sur la base de la valeur et du volume.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la soie sont

Soie d’Anhui (Chine)

Eastern Silk Industries Ltd. (Inde)

ERIS GLOBAL (Inde)

Wujiang First Textile Co., Ltd. (Chine)

Kraig Biocraft Laboratories, Inc. (États-Unis)

Zhejiang Jiaxin Silk Co., Ltd. (Chine)

Ongetta srl ​​(Italie)

Sichuan Nanchong Liuhe (Group) Corp. (Chine)

ShengKun Silk Manufacturing Co., Ltd. (Chine)

Jiangsu Sutong Cocoon & Silk Co. (Chine)

Wensli (Chine)

Wujiang Wanshiyi Silk Co. Ltd. (Chine)

Dynamique du marché de la soie

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Forte demande dans les applications textiles

L’application de la soie qui connaît la croissance la plus rapide est le textile. La soie est une composante importante de l’industrie textile, qui est en constante expansion et en évolution en termes de demande et d’offre. La soie est utilisée dans les textiles en raison de son lustre, de son toucher luxueux, de sa légèreté, de sa résistance et de sa résistance. Il est utilisé dans de nombreux types de vêtements, y compris les robes de mariée, les robes, les chemisiers, les foulards et les cravates, ainsi que les oreillers, les tentures murales, les tentures et les tissus d’ameublement.

De plus, le pouvoir absorbant de la soie la rend très agréable à porter, surtout par temps chaud. Par temps froid, sa faible conductivité maintient l’air chaud près de la peau. La soie est de plus en plus utilisée dans les vêtements tels que les chemises, les cravates, les robes de soirée, les vêtements de haute couture, la lingerie, les pyjamas, les peignoirs, les tailleurs, les robes d’été et les kimonos. La soie est également utilisée en Inde pour fabriquer des saris, qui sont une tenue traditionnelle.

La prise de conscience croissante de l’avantage d’utiliser des produits à base de lubrifiants en raison de leurs propriétés résistantes à la corrosion, ininflammables et non toxiques stimulera davantage le taux de croissance du marché de la soie. De plus, la croissance du commerce par transport aérien stimulera également la croissance de la valeur marchande. L’expansion de l’industrie automobile ainsi que l’augmentation des budgets de la défense sont d’autres déterminants de la croissance du marché qui devraient soutenir la croissance du marché.

Opportunités

Développement et produits avancés

En outre, le développement rapide de l’industrie de la soie, car moins de fonds sont nécessaires pour la production, élargit encore les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, le développement croissant de produits technologiquement avancés par les fabricants de sériciculture élargit encore la croissance future. du marché de la soie.

Contraintes/Défis

Coûts élevés des matériaux

La soie est l’un des matériaux fondamentalement très coûteux. De plus, les vêtements en soie ne sont pas faciles à nettoyer car ils doivent généralement être nettoyés à sec. De plus, il peut être endommagé par une exposition excessive au soleil et à l’eau. Cela le rend d’autant plus cher pour les consommateurs finaux. Le coût global élevé de la soie créera des obstacles à la croissance du marché de la soie.

Présence de remplaçants

En outre, la disponibilité de substituts à des prix comparativement inférieurs s’avérera être un inconvénient pour le marché de la soie. Par conséquent, cela mettra à l’épreuve le taux de croissance du marché de la soie.

De plus, la forte dépendance vis-à-vis de la Chine pour la soie et ses matières premières devrait également entraver la croissance du marché mondial de la soie.

Ce rapport sur le marché de la soie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la soie, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial de la soie

Le marché de la soie est segmenté en fonction du processus de production, du type et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Processus de production

Production de cocon

Tourner, lancer

Tissage et teinture

Taper

Soie de mûrier

Soie de Tussar

Soie différente

Soie d’araignée

Application

Textile

Cosmétique et Médecine

Il y a 13 sections pour présenter le marché mondial de Soie:

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2: Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5: Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6: Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage complet et analyse des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, Analyse des matières premières, Dépenses de fabrication par région

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Traders

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusion des études de marché sur la soie, annexe, méthodologie et source de données

