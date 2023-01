Analyse des principales tendances du marché des applications de suivi du sommeil avec aperçu de la demande, principaux concurrents, taille, dernières tendances et prévisions jusqu’en 2033

Le marché mondial des applications de suivi du sommeil devrait croître de 1,8 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 35,2 % au cours de la période de prévision.

L’utilisation croissante de la technologie, l’évolution des modes de vie, l’augmentation de la population gériatrique ont entraîné l’utilisation d’applications de surveillance du sommeil et devraient augmenter la demande pour le marché des applications de surveillance du sommeil au cours de la période de prévision. Le marché des applications de surveillance du sommeil se développera à mesure que les gens prendront conscience des avantages pour la santé mentale d’un sommeil suffisant et que les applications de surveillance du sommeil deviendront plus largement disponibles. L’ajout de fonctionnalités attrayantes et la visualisation des données des utilisateurs, ainsi que les progrès technologiques, devraient stimuler les investissements sur le marché mondial des applications de surveillance du sommeil.

COVID-19 a eu un impact négatif sur la qualité du sommeil à bien des égards, et la demande d’applications de surveillance du sommeil devrait monter en flèche au cours de la période de prévision. De nombreuses personnes, en particulier les professionnels de la santé, ont modifié leurs habitudes de sommeil en raison des pressions et des difficultés de la vie quotidienne, ainsi que de l’impact social plus large du COVID-19. Il a été démontré qu’il augmente le nombre de patients souffrant de troubles du sommeil, les retards, l’isolement et le manque de sommeil étant des plaintes courantes. La privation de sommeil affecte les personnes qui souffrent déjà de conditions comorbides telles que l’anxiété, la dépression et les troubles émotionnels. Au cours de la période de prévision, ces facteurs agiront comme un catalyseur pour le marché des applications de surveillance du sommeil.

Segmentation globale du marché des applications de suivi du sommeil :

Marché mondial des applications de suivi du sommeil, par type

Pomme

Android

Autres

Marché mondial des applications de suivi du sommeil, par application

Suivi de la qualité du sommeil

Suivi de la fréquence cardiaque

Suivi de la fréquence respiratoire

En fonction de la région, le marché mondial de l’impression des applications de suivi du sommeil a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part des applications mondiales de suivi du sommeil. De plus, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide de l’application mondiale de suivi du sommeil.

Marché mondial des applications de suivi du sommeil, par région

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie Les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Principaux acteurs du marché couverts par le marché mondial des applications de suivi du sommeil :

Dormir comme Android

SleepBot

Oreiller

SnoreLab

Suivi du sommeil

Mieux dormir Runtastic

Réveil Xtreme

(Remarque : avec le dernier scénario et les dernières tendances du marché, la liste des principaux acteurs sera mise à jour)

Paysage concurrentiel :

Entreprises établies sur le marché avec une part de marché importante

Des acteurs émergents en forte croissance

Nouveaux entrants et startups de premier plan

Analyse comparative des produits concurrentiels

Matrice de développement de produits

Principaux points à retenir des rapports de recherche régionaux :

Perspectives de croissance

Analyse SWOT

Tendances clés

Points de données clés affectant la croissance du marché

Objectifs de l’étude:

Le rapport sur le marché mondial des applications de suivi du sommeil fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché mondial des applications de suivi du sommeil couvre une analyse complète sur: