Analyse des principales tendances du marché de l’infrastructure de centre de données avec aperçu de la demande 2030

Le centre de données comprend toutes les ressources matérielles telles que les dispositifs, les équipements et les technologies de l’infrastructure informatique. L’infrastructure du centre de données comprend les ordinateurs, les serveurs, les systèmes de sécurité tels que la biométrie, le pare-feu, etc., les équipements de réseau tels que les commutateurs et les routeurs, le stockage tel que le réseau de stockage (SAN) ou le stockage de sauvegarde/sur bande et les logiciels/applications de gestion du centre de données. Il peut également inclure des ressources non informatiques telles que la dorsale Internet, les câbles, les dispositifs d’alimentation et de refroidissement, les serveurs, etc.

L’infrastructure du centre de données est l’intégration de l’informatique et des fonctions des installations du bâtiment qui se produisent dans une organisation. Il offre aux administrateurs une vue globale du centre de données et de ses performances en utilisant l’équipement et l’espace au sol qui amélioreront l’efficacité.

Le marché des infrastructures de centres de données connaît de nouvelles avancées en matière d’alimentation, de solutions de refroidissement et de tarification de la bande passante. Avec l’adoption massive de «l’informatique verte», les fournisseurs de services et les entreprises sont impatients de construire des centres de données économes en énergie grâce à une architecture système améliorée et à une meilleure conception. La mise en œuvre de l’informatique en nuage et de l’informatique en grille dans les centres de données augmentera considérablement les perspectives de croissance du marché indien des infrastructures de centres de données. Cela conduira à la création de centres de données abordables et réduira considérablement le coût de la bande passante. La croissance sera principalement tirée par les hébergeurs de centres de données, les fournisseurs de services de bande passante Internet haut débit, les fournisseurs de matériel, les fournisseurs de solutions d’alimentation et de refroidissement et les intégrateurs de systèmes.

Analyse de marché

Le marché des infrastructures de centres de données en Inde augmentera à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Les initiatives gouvernementales alimentent la croissance de ce marché. L’utilisation de solutions technologiques telles que le cloud, le mobile et l’analyse a obligé les organisations à créer des centres de données pour stocker des informations. Cependant, avec l’augmentation des données, le risque de failles de sécurité augmente également, ce qui freinerait la croissance. De nombreux fournisseurs proposent désormais des solutions intégrées, des solutions de centre de données ainsi que des offres de sécurité.

De nos jours, les clients utilisent de plus en plus leurs smartphones pour collecter et stocker des données. De nombreux fournisseurs proposent des solutions cloud pour répondre à cette demande

Segmentation régionale

Les opportunités de croissance régionales pour chaque région sont analysées en fonction du stockage, des serveurs, des équipements réseau et des marchés verticaux.

Segmentation verticale

Le marché de l’infrastructure des centres de données en Inde est segmenté et analysé selon les secteurs verticaux suivants : vente au détail, BFSI, fabrication, BFSI, soins de santé, énergie et services publics, secteur public, transport et logistique, informatique et télécommunications, et médias et divertissement.

Principaux fournisseurs

Les principaux acteurs sont IBM, HP, Netmagic, Tata Communications et Wipro.

Analyse compétitive

Les stratégies commerciales actuelles et prévues pour les principales entreprises du marché telles que Tata Communications, HP, Netmagic, Wipro, les centres de données CTRLS et Tulip Telecom sont couvertes dans le rapport. Au total, 6 entreprises sont couvertes.

Avantages

Le rapport est important pour les principales parties prenantes du marché des centres de données, tels que les fournisseurs de solutions, les fournisseurs de services et les facilitateurs technologiques, en fournissant des informations utiles :

Analyse concurrentielle (c’est-à-dire les stratégies commerciales clés actuelles et futures des concurrents et leur croissance régionale)

Moteurs, opportunités de croissance et tendances régionales

Le rapport donne également des informations sur les dernières tendances de l’industrie et du marché, les principales parties prenantes, l’analyse des ravageurs de l’industrie et le paysage concurrentiel. Le rapport comprend un profilage détaillé des fournisseurs basé sur des mesures telles que la santé financière, les offres de produits, la stratégie commerciale et l’analyse SWOT. Le rapport aide les utilisateurs à comprendre les défis, l’impact de l’intelligence client et la taille du marché dans les principaux secteurs verticaux. Il comprend la mise en œuvre, les opportunités et le taux d’adoption des centres de données dans diverses industries.