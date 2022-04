Analyse des prévisions du marché Dark Analytics 2028 Principaux fabricants, croissance des entreprises et tendances régionales

Le rapport sur le marché de Dark Analytics a été élaboré après avoir observé et étudié divers facteurs qui déterminent la croissance régionale tels que le statut économique, environnemental, social, technologique et politique de la région en question. Les partenaires Insight fournissent des analystes du marché Dark Analytics qui ont étudié les données sur les revenus, la production et les fabricants de chaque région. Cette section analyse les revenus et le volume par région pour la période de prévision de 2022 à 2028.

Le dark analytics est l’analyse des données non structurées présentes dans les entreprises. Les données obscures sont généralement désignées comme des données brutes et non structurées ou des informations enfouies dans des chiffres, du texte, des tableaux, que les organisations sécurisent dans diverses actions commerciales et les stockent, mais ne peuvent pas être utilisées pour générer des informations et pour prendre des décisions dans les affaires. Les organisations comprennent actuellement qu’il existe une énorme menace associée à la perte d’un avantage concurrentiel dans les problèmes commerciaux et réglementaires liés à l’absence d’analyse et de traitement de ces données.

Segmentation du marché

Le marché mondial de l’analyse sombre est segmenté en fonction du type d’utilisateur final. Sur la base du type, le marché est segmenté comme prédictif, prescriptif, descriptif. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en BFSI, soins de santé, gouvernement, télécommunications, vente au détail et commerce électronique, autres secteurs verticaux de l’utilisateur final.

Principaux fabricants clés : Amazon Web Services, AvePoint, Datameer, Dell EMC, IBM Corp., Micro Focus, Microsoft, SAP SE, Symantec, Teradata.

Dynamique du marché

L’augmentation de la demande d’analyses sombres a augmenté de manière suggestive au cours des dernières années, car elle contribue à réduire la croissance des données sombres ou non structurées. De plus, l’analyse sombre offre une analyse instantanée des données en temps réel pour extraire des informations pour la prise de décision. Ce sont quelques-uns des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché. D’autre part, les inquiétudes liées au risque et à la sécurité associées aux données et aux coûts de stockage des données sont quelques-uns des facteurs qui freinent la croissance du marché.

Marché de Dark Analytics segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

