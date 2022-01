Analyse des perspectives du marché de la fabrication de semi-conducteurs et de pièces électroniques par pour soutenir la croissance au cours de la Période de prévision 2022-2027 || Jabil, Intel Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)

Les semi-conducteurs sont un élément fondamental des gadgets électroniques, permettant des progrès dans les échanges, le traitement, les soins médicaux, les cadres militaires, le transport, l’énergie propre et d’innombrables applications différentes. PC, Radio, Télévision, lecteurs MP3, DVD, Smartphones, Téléphones portables sont les quelques noms des articles fabriqués par l’industrie du matériel.

Le marché de la fabrication de semi-conducteurs et de Pièces électroniques devrait enregistrer un TCAC de +7% sur la période de prévision de 2021 à 2027.

L’industrie mondiale des semi-conducteurs est submergée par des organisations des États-Unis, de Taiwan, de Corée du Sud, du Japon et des Pays-Bas. Les services de fabrication d’électronique (EMS) sont un terme utilisé pour les organisations qui planifient, fabriquent, testent, s’approprient et remettent / réparent des administrations pour les pièces électroniques et les congrégations pour les fabricants d’engrenages uniques (OEM). L’idée est également évoquée sous le nom de Fabrication sous contrat électronique (ECM).

Acteurs clés-

* Jabil

* Société Intel

* Samsung Electronics Co. Ltd

* Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)

* SK Hynix Inc.

* Technologie Micron

* Qualcomm Technologies Inc.

* Broadcom Inc

* Texas Instruments Inc.

* Société Sumitronique

* Société SIIX

* Flex Ltée

* Nortech Systems Incorporated

La scène sérieuse est un point de vue fondamental que chaque membre central devrait connaître. Le rapport présente la situation difficile du secteur mondial de la fabrication de semi-conducteurs et de pièces électroniques pour connaître l’opposition au niveau public et mondial. Les spécialistes du marché ont également introduit les cadres élargis de chaque partie centrale du marché mondial de la fabrication de semi-conducteurs et de pièces électroniques, en tenant compte de perspectives clés telles que les régions d’activité, la création et le portefeuille d’articles. De plus, les organisations du rapport sont examinées en fonction de facteurs clés, par exemple, la taille de l’organisation, la part de l’ensemble de l’industrie, le développement du marché, les revenus, le volume de création et les avantages.

Segmentation du Marché Mondial de la Fabrication de Semi-Conducteurs et de Pièces Électroniques-

Par Type:

• Équipement

• Logiciel

• Service

Par application:

* Équipements de Communication et de Réseau

• Transport

* Électronique grand public

Par Géographie-

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine et Colombie, etc.)

* Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud).

Chaque zone territoriale de fabrication de semi-conducteurs et de pièces électroniques est minutieusement considérée pour comprendre ses situations de développement actuelles et futures. Cela aide les joueurs à fortifier leur position. Utilisez l’enquête statistique pour améliorer le point de vue et la compréhension du marché et du groupe d’intérêt et vous garantir de rester en face de l’opposition.

Le rapport sur le marché de la fabrication de semi-conducteurs et de pièces électroniques a été isolé par des classifications indépendantes, par exemple, le type d’article, l’application, le client final et le district. Chaque portion est évaluée en fonction du TCAC, de l’offre et du potentiel de développement. Dans l’examen provincial, le rapport présente le district prévu, sur lequel on compte pour produire des portes ouvertes sur le marché mondial de la fabrication de semi-conducteurs et de pièces électroniques avant très longtemps. Cette enquête segmentaire finira certainement par être un instrument précieux pour les utilisateurs, les partenaires et les membres du marché afin d’obtenir une image complète du marché mondial des fabricants de semi-conducteurs et de pièces électroniques et de son potentiel de développement avant très longtemps.

La revue examine à l’intérieur et à l’extérieur les profils des principaux acteurs du marché et leurs angles réellement monétaires. Ce rapport approfondi de l’examinateur d’affaires est précieux pour tous les candidats actuels et nouveaux lorsqu’ils planifient leurs procédures commerciales. Ce rapport couvre la création, les revenus, la part du gâteau et le rythme de développement du marché de la fabrication de semi-conducteurs et de pièces électroniques pour chaque organisation clé, et couvre les informations de ventilation (création, utilisation, revenu et portion de l’industrie globale) par districts, type et applications. Fabrication de semi-conducteurs et de pièces électroniques informations de ventilation vérifiables de 2016 à 2021 et chiffres de 2022 à 2027.

