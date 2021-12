Analyse des parts de marché, des stratégies et des prévisions des vaccins contre la méningite 2028

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée du partenaire Insight se compose de professionnels expérimentés possédant une expertise statistique avancée et propose diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

La méningite est une infection (gonflement) des couches défensives appelées méninges qui recouvrent le cerveau et la moelle épinière. La contagion bactérienne ou virale du liquide entourant le cerveau et la moelle épinière provoque généralement le gonflement. Cependant, les plaies, les maladies, certains médicaments et différents types d’infections peuvent également provoquer une méningite. De plus, la méningite bactérienne peut entraîner des incapacités permanentes, telles que des lésions cérébrales et une perte auditive si elle n’est pas traitée. Cependant, la grande majorité des méningites peuvent être évitées grâce à une vaccination appropriée.

Le marché du vaccin contre la méningite est dynamique en raison du risque d’incapacité permanente chez les enfants et de la prise de conscience de la dose appropriée de vaccination. Cependant, la résistance bactérienne à la pénicilline et le manque d’accès à l’approbation des vaccins sont susceptibles de freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, l’augmentation de l’incidence de la méningite chez les enfants est l’un des principaux facteurs alimentant le marché mondial des vaccins contre la méningite.

Nous avons répertorié ici les meilleures entreprises du marché des vaccins contre la méningite

1. Astellas Pharma Inc.

2. Bavarian Nordic

3. CSL Limited

4. Emergent BioSolutions, Inc.

5. GlaxoSmithKline, plc

6. Johnson & Johnson

7. MedImmune, LLC

8. Merck & Co., Inc.

9. Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

10. Panacea Biotec

11. Pfizer, Inc.

12. Protein Sciences Corporation

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact de COVID 19 sur le marché des vaccins contre la méningite qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie du marché des vaccins contre la méningite, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le paysage COVID-19, Impact de Covid-19 sur les régions clés et proposition d’acteurs du marché des vaccins contre la méningite pour lutter contre l’impact de Covid-19.

Segmentation

Le marché du vaccin contre la méningite est segmenté en fonction du type de vaccin et du canal de distribution. En fonction du type de vaccin, le marché est segmenté en vaccin contre l’haemophilus influenza de type b, vaccin conjugué contre le pneumocoque, vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque, vaccin contre le méningocoque et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché est classé en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et autres.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des vaccins contre la méningite en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille et les prévisions du marché jusqu’en 2027 pour le marché global des vaccins contre la méningite dans cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui est ensuite sous-segmentée par pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures, et fournit une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions.

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION

1.1. PORTÉE DE L’ÉTUDE

1.2. L’ORIENTATION DU RAPPORT DE RECHERCHE INSIGHT PARTNERS

1.3. SEGMENTATION DU MARCHÉ

1.3.1 Marché des vaccins contre la méningite – par type de vaccin

1.3.2 Marché des vaccins contre la méningite – par canal de distribution

1.3.3 Marché des vaccins contre la méningite – par région

1.3.3.1 par pays

2. PRINCIPAUX POINTS À RETENIR

3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

4. PAYSAGE DU MARCHÉ DES VACCINS CONTRE LA MÉNINGITE

4.1. APERÇU

4.2. ANALYSE DE PEST

4.2.1 Amérique du Nord – Analyse de Pest

4.2.2 Europe – Analyse de Pest

4.2.3 Asie-Pacifique – Analyse de Pest

4.2.4 Moyen-Orient et Afrique – Analyse de Pest

4.2.5 Amérique du Sud et Centrale – Analyse de Pest

4.3. AVIS D’EXPERTS

5. MARCHÉ DES VACCINS CONTRE LA MÉNINGITE – DYNAMIQUE CLÉS DU MARCHÉ

5.1. LES ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

5.2. PRINCIPALES CONTRAINTES DU MARCHÉ

5.3. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ CLÉS

5.4. TENDANCES FUTURES

5.5. ANALYSE D’IMPACT DES CONDUCTEURS ET DES RETENUES

