Analyse des opportunités mondiales du Marché de l’Apprentissage Social et émotionnel (SEL) et Prévisions de l’industrie 2021-2027 // Comité pour les enfants, EVERFI, Nearpod, Illuminate Education, Panorama Education

L’apprentissage socio-émotionnel (SEL) est une méthodologie qui aide les élèves de tous âges à mieux comprendre leurs émotions, à les ressentir pleinement et à établir de l’empathie pour les autres. L’autogestion, comme la gestion des émotions, des impulsions réglementaires et la définition d’objectifs. La conscience sociale, comme voir les choses du point de vue des autres, faire preuve d’empathie et accroître la diversité. Compétences relationnelles, comme l’annonce, la coopération et la détermination au combat.

L’apprentissage socio-émotionnel (SEL) est le fondement, le rythme cardiaque de la classe, dit-elle. Il s’agit de connecter tout le monde et de les faire se sentir en sécurité avant de vous rendre aux universitaires. Avec leurs salles de classe, leurs relations avec les élèves et leurs systèmes de soutien bouleversés par les fermetures d’écoles, l’apprentissage socio-émotionnel n’est peut-être pas une priorité.

Acteurs clés-

* Comité pour les enfants (É.-U.)

* EVERFI (États-UNIS)

* Nearpod (États-Unis)

* Illuminez l’éducation (États-Unis)

* Panorama Education (États-Unis)

* Héros K12 (États-Unis)

* Playworks (États-Unis)

* Newsela (États-Unis)

* Ailes pour enfants (États-Unis)

* Rethink Ed (États-Unis)

* Déplacer ce Monde (NOUS)

* Leaders en croissance (États-Unis)

* Action positive (É.-U.)

Le besoin croissant de prospérité sociale et passionnée dans les établissements instructifs pour stimuler le marché de l’apprentissage social et émotionnel. Les écoles et les associations d’enseignement ont l’obligation de faire des gens fructueux et accomplis qui peuvent explorer le monde, avec le cadre passionné et social, sans se sentir excessivement forts tout en ne se sentant pas séparés et abandonnés. Par conséquent, SEL doit être rappelé pour le plan éducatif de l’école depuis les phases initiales et a continué tout au long de l’école secondaire.

Par Services, on compte sur la partie Formation et soutien pour se développer à un taux de développement plus élevé pendant la période de la jauge. Ces administrations impliquent la préparation à l’école, les studios, la préparation individuelle, les réunions, les cours en ligne, les cours et les programmes de conscience de soi sur SEL. Il intègre en outre les meilleures pratiques qui aident à protéger les conditions d’apprentissage des étudiants et à s’y connecter. Une préparation SEL réussie aide les instructeurs et le personnel administratif à transmettre des résultats importants sur les programmes SEL.

Par type, La section basée sur le Web est basée sur une plus grande taille de marché. Electronic fait allusion à une étape SEL qui peut être mise en ligne à partir de n’importe quel gadget avec un navigateur Internet. Ces gadgets intègrent des zones de travail, des téléphones portables, des tablettes et des vitrines intelligentes. Avec le réseau en ligne, les doublures et les éducateurs peuvent se rendre sur scène de n’importe quel endroit à n’importe quel moment

Par utilisateur final, le marché Pré-K devrait se développer au TCAC le plus remarquable au cours de la période de conjecture. La tranche d’âge de la doublure considérée pour le Pré-K est de 3 à 5 ans. SEL dans les écoles maternelles engage les enseignants à favoriser les capacités sociales, à établir une relation positive avec les familles et les amis, à utiliser des méthodes préventives contre les tests et à améliorer les informations. L’utilisation croissante de la connexion avec des systèmes d’apprentissage tels que les jeux intuitifs et les projets SEL vivifiés entraînerait le développement du fragment Pre-K.

Principaux points saillants du rapport:

* Estimations précises de la taille du marché de l’industrie de l’Apprentissage social et Émotionnel (SEL)

* Prévisions précises des tendances à venir et des modèles de comportement des consommateurs

* Analyse d’Apprentissage Social et Émotionnel (SEL) validée statistiquement des tendances historiques, actuelles et projetées de l’industrie avec des Informations et des Données Authentifiées sur la Taille du Marché en termes de Valeur et de Volume, le cas échéant

* Les facteurs directs et indirects qui ont un impact profond sur l’industrie ainsi que les justifications projetées qui devraient affecter l’industrie à l’avenir

* Analyse de l’Attractivité du Marché de l’Apprentissage Social et Émotionnel (SEL) et Analyse des Opportunités d’Investissement clés sur le marché à mesure que nous avançons.

Table des Matières

Chapitre 1 Aperçu du marché de l’Apprentissage Social et Émotionnel (SEL)

Chapitre 2 Impact économique du Marché Mondial de l’Apprentissage Social et Émotionnel (SEL) sur l’industrie

Chapitre 3 Apprentissage Social et Émotionnel (SEL) Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 4 Apprentissage Social et Émotionnel (SEL) Production du marché, Revenus (Valeur) par Région

Chapitre 5 Apprentissage Social et Émotionnel (SEL) Production du marché, Revenus (Valeur), Évolution des Prix par Type, par Application

Chapitre 6 Analyse des Coûts de Fabrication

Chapitre 7 Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en Aval

Chapitre 8 Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs / Commerçants

Chapitre 9 Analyse des facteurs d’effet de marché de l’Apprentissage Social et Émotionnel (SEL)

Chapitre 10 Prévisions du marché de l’Apprentissage Social et Émotionnel (SEL)

