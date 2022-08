Analyse des opportunités du marché des substituts de sang artificiel en Amérique du Nord, perspectives concurrentielles, croissance et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché des substituts de sang artificiel en Amérique du Nord a été produit en se concentrant sur plusieurs facteurs du scénario de marché actuel et à venir. Le rapport contient la segmentation du marché la plus détaillée, une analyse systématique des principaux acteurs du marché, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement et des informations sur les nouveaux marchés géographiques. Pour représenter les données statistiques et numériques, divers graphiques et tableaux ont été utilisés dans le rapport, ce qui simplifie la compréhension des faits et des chiffres.

Un rapport international sur les substituts de sang artificiels en Amérique du Nord comprend divers segments liés à l’industrie et au marché des soins de santé avec une recherche et une analyse complètes. Celles-ci vont des perspectives de l’industrie en ce qui concerne les facteurs critiques de succès (CSF), la dynamique de l’industrie qui couvre principalement les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, les opportunités clés, les perspectives d’application et de technologie, les informations régionales ou géographiques, l’analyse au niveau des pays, les clés profils d’entreprise, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché de l’entreprise. Toutes les données, faits, chiffres et informations sont étayés par des outils d’analyse renommés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Amenez les affaires au plus haut niveau de croissance avec un rapport d’étude de marché complet sur les substituts de sang artificiel en Amérique du Nord.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des substituts de sang artificiel en Amérique du Nord comprennent :

HEMARINA

Hemoglobin Oxygen Therapeutics LLC

KaloCyte, Inc

Agence européenne des médicaments

OPK Biotech LLC

NuvOx Pharma

Prolong Pharmaceuticals, LLC

Boston Therapeutics, Inc

Aurum Biosciences

OXYVITA

Analyses et aperçus clés du marché :

Le marché des substituts sanguins artificiels devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 26,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 17 803,70 mille d’ici 2028. La disponibilité limitée de sang frais et sa courte durée de vie, associées à une demande croissante de transfusion sanguine et à un financement accru pour le développement de substituts sanguins, sont le moteur de la croissance du marché des substituts sanguins artificiels.

Portée et taille du marché des substituts du sang artificiel en Amérique du Nord

Le marché des substituts de sang artificiel est segmenté en fonction du type de produit, de la source, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché nord-américain des substituts de sang artificiel est segmenté en perfluorocarbone (PFC) et transport d’oxygène à base d’hémoglobine (HBOC). Le perfluorocarbone (PFC) est ensuite segmenté en perftoran. Le transport d’oxygène à base d’hémoglobine (HBOC) est ensuite segmenté en oxyglobine et hémopure. En 2021, le segment des transporteurs d’oxygène à base d’hémoglobine (HBOC) devrait dominer le marché des substituts sanguins artificiels en raison de la demande croissante de substituts sanguins qui éliminent le typage sanguin et pour surmonter la pénurie de sang humain.

Sur la base de la source, le marché nord-américain des substituts de sang artificiel est segmenté en sang humain, sang animal, HB recombinant à base de micro-organismes, polymères synthétiques et cellules souches. En 2021, le segment du sang animal devrait dominer le marché des substituts de sang artificiel en raison de la disponibilité d’une quantité suffisante de source pour produire du sang artificiel.

Marché des substituts de sang artificiel en Amérique du Nord, par région:

Le marché des substituts de sang artificiel est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, source, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des substituts de sang artificiel sont les États-Unis et le Mexique.

Le segment de type de produit aux États-Unis devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de la demande de transfusion sanguine avec l’augmentation du nombre de patients. Le segment des types de produits au Mexique domine le marché en raison de la disponibilité limitée de sang humain pour traiter un nombre croissant de patients.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières: Marché des substituts de sang artificiel en Amérique du Nord

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé analytique

4 Premium Insight

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur les substituts du sang artificiel en Amérique du Nord dans le secteur de la santé

7 Marché des substituts du sang artificiel en Amérique du Nord, par type de produit

8 Marché des substituts du sang artificiel en Amérique du Nord, par modalité

9 Marché des substituts du sang artificiel en Amérique du Nord, par type

10 Marché des substituts du sang artificiel en Amérique du Nord, par mode

11 Marché des substituts du sang artificiel en Amérique du Nord, par utilisateur final

12 Marché des substituts du sang artificiel en Amérique du Nord, par géographie

13 Marché des substituts du sang artificiel en Amérique du Nord, paysage de l’entreprise

14 Analyse Swot

15 Profils d’entreprise

16 Questionnaire

17 Rapports connexes

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Substituts de sang artificiel

Le paysage concurrentiel du marché des substituts de sang artificiel fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché des substituts de sang artificiel.

De nombreuses expansions et financements sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des substituts sanguins artificiels.

Par exemple,

En novembre 2020, Hemarina a publié un rapport scientifique sur les propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes du M 101, un transporteur d’oxygène pour le traitement de la parodontite. Cette étude a validé la qualité de la molécule M 101, dérivée de l’hémoglobine de l’arquebuse marine.

En juin 2020, KaloCyte, Inc. a reçu un financement de 300 000 USD du fonds Momentum de l’University System of Maryland (USM) pour développer ErythroMer, un substitut de sang rouge synthétique et bio-inspiré. Ce financement a aidé l’entreprise à développer l’ErythroMer à un rythme beaucoup plus rapide.

En mai 2020, KaloCyte, Inc. a accordé aux National Institutes of Health (NIH) une subvention de phase I de 373 000 USD pour la recherche sur l’innovation dans les petites entreprises (SBIR). Cette subvention a aidé l’entreprise à faire passer le produit KaloCyte aux tests précliniques d’innocuité et d’efficacité en prévision des traces humaines.

La collaboration, l’expansion des activités, les récompenses et la reconnaissance, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché renforcent l’empreinte de l’entreprise sur le marché des substituts de sang artificiel, ce qui profite également à la croissance des bénéfices de l’organisation.

