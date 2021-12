Analyse des Opportunités de Marché de la Logistique des Biens de consommation en Mouvement Rapide et Prévisions de l’industrie 2021-2027 // A.P. Moller-Maersk, C.H. Robinson Worldwide, Inc., DB SCHENKER, Deutsche Post AG

Les biens de consommation en mouvement rapide sont des denrées alimentaires non durables qui se vendent rapidement à un coût relativement bas. Les produits de grande consommation ont des limites à faible profit et des ventes à volume élevé. Les exemples de produits de grande consommation comprennent le lait, la gomme, les fruits et légumes, le papier toilette, les sodas, la bière et les médicaments sur gage comme l’aspirine. Les biens de consommation en mouvement rapide constituent l’une des principales industries mondiales. Les clients demandent des produits révolutionnaires, ce qui signifie créer rapidement une gamme plus large de produits à des volumes plus élevés.

Le transfert de produits de grande consommation par voie maritime est une option rapide et efficace pour les livraisons à longue distance. Les conteneurs intermodaux utilisés pour le transport par bateau assurent la sécurité nécessaire de la cargaison. Le transport des produits de grande consommation par chemin de fer est approprié en cas de livraison longue distance.

Acteurs clés-

A.P. Moller-Maersk, C.H. Robinson Worldwide, Inc., DB SCHENKER (Groupe Deutsche Bahn (Groupe DB)), Deutsche Post AG (Groupe DHL), DSV (DSV Panalpina), FedEx, Geodis, Kuehne + Nagel, United Parcel Service, Inc. (UPS), et XPO Logistics, Inc.

En outre, le marché des coordinations FMCG comprend des coordinations extérieures (3PL), des coordinations de quatrième partie (4PL), des coordinations entrantes, des coordinations sortantes, des coordinations de retournement, des coordinations vertes, des coordinations militaires et d’autres coordinations administration. Ce cycle donne un transport et une capacité de main-d’œuvre et de produits compétents et viables. À l’heure actuelle, les administrations de coordination des produits de grande consommation sont largement utilisées dans différentes applications, y compris l’entreposage, l’acquisition, le réseau de production, le traitement du matériel, le transport entrant et sortant, le regroupement et le stock.

Le marché mondial de la logistique des biens de consommation en mouvement rapide est segmenté en fonction du type de produit, du type de service, du mode de transport et de la région. Le type de produit comprend les aliments et les boissons, les soins personnels, les soins ménagers et d’autres consommables. Le type de service comprend le transport, l’entreposage et les services à valeur ajoutée. Le mode de transport comprend les chemins de fer, les voies aériennes, les routes et les voies navigables. En fonction de la région, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en LAMEA.

Le marché mondial de la logistique des Biens de consommation en évolution rapide est stimulé par la pénétration croissante du commerce électronique dans l’industrie de la logistique des Biens de consommation en évolution rapide, l’évolution des existences, l’évolution rapide des habitudes de consommation, la croissance des revenus jetables, l’essor des installations logistiques axées sur la technologie et l’adoption croissante d’appareils connectés compatibles IoT.

Principaux avantages pour les parties prenantes

Cette revue présente le portrait perspicace du marché des coordinations de biens de consommation en évolution rapide ainsi que les dernières choses et les évaluations futures pour dépeindre les poches de risque incontournables.

Le marché général n’est pas vraiment gravé dans le marbre pour comprendre les modèles productifs permettant aux partenaires d’acquérir une traction plus ancrée sur le marché des coordinations de biens de consommation en évolution rapide.

Le rapport présente des données identifiées avec des facteurs clés, des limites et des ouvertures avec un examen point par point.

Le marché des coordinations de biens de consommation en évolution rapide est décomposé quantitativement de 2021 à 2027 pour refléter la capacité monétaire du marché.

L’enquête sur les cinq pouvoirs de Doorman souligne la force des acheteurs et des fournisseurs.

