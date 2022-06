Analyse des investissements du marché mondial des carreaux de sol et de mur 2022 | Céramique Kajaria, Siam Cement, Novoceram

Calibre Research présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché mondial des carreaux de sol et de mur pour 2027, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

Le marché mondial des carreaux de sol et de mur devrait enregistrer un TCAC substantiel de 7,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché des carreaux de sol et de mur contient des données pour l’année historique 2017, l’année de base du calcul est 2020 et la prévision la période est de 2021 à 2028.

Les principaux acteurs du marché pour le marché mondial des carreaux de sol et de mur sont répertoriés ci-dessous :

Industries mohawks

Siam Ciment

Céramique RAK

Groupe Lamosa

Céramique Kajaria

Lasselsberg

Tuiles Johnson (Norcros)

Groupe de chou frisé

Vitra

Novocérame

Le groupe Atem

Céramique de Chine

Marco Polo

Flèche

Céramique GANI

Nouveau Zhong Yuan

Tuile ASA

UMMIT

Les types de produits de ce rapport sont :

Tuile en céramique

Carreau de porcelaine

Carrelage en pierre naturelle

Tuile de verre

Les autres

Les applications cruciales du marché des carreaux de sol et de mur sont :

Ménage

Commercial

Cette étude vise à définir la taille du marché des carreaux de sol et de mur et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Segmentation du marché :

Par type de produit (produits pharmaceutiques, logement et appareils fonctionnels), service (soins institutionnels, soins à domicile, soins de jour pour adultes), application (maladies cardiaques, cancer, maladies rénales, diabète, arthrite, ostéoporose, maladies neurologiques, respiratoires et autres), pays (États-Unis , Canada, Mexique, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suisse, Russie, Turquie, Belgique, reste de l’Europe, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances du marché et prévisions jusqu’en 2027.

• Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

• Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

• Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché des carreaux de sol et de mur, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

• Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

• Comment sont évalués les acteurs clés du marché ?

• Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

• Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs de carreaux de sol et de mur sur le marché.

• Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

• Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché des carreaux de sol et de mur, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

• Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

