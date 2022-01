Analyse des faits saillants financiers du marché mondial de la vérification d’identité avec les principales entreprises: IDEMIA, Jumio Corporation, LexisNexis, Mitek Systems, Inc., Onfido, Trulioo

Le marché de la vérification d’identité était évalué à 6 208,5 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 18 125,7 millions de dollars américains d’ici 2027. Le marché de la vérification d’identité devrait croître à un TCAC de 14,3 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Les ventes de solutions de vérification d’identité sont principalement influencées par de nombreux facteurs économiques et non économiques. Les secteurs de la BFSI et du gouvernement devraient avoir un impact significatif sur la croissance du marché de la vérification d’identité. De plus, pour le secteur de la santé, l’adoption croissante de la numérisation permet un degré élevé de services à ses clients. Potentiellement, le secteur BFSI et le gouvernement présentent une part de marché plus importante par rapport aux autres secteurs au cours de la période de prévision. Le marché mondial de la vérification d’identité est principalement motivé par un nombre croissant de cyberattaques et l’adoption de solutions de sécurité, la demande croissante de transactions sécurisées dans le secteur BFSI, etc. Les principales tendances observées sur le marché de la vérification d’identité sont l’intégration de l’IA et d’autres technologies avancées pour l’alerte et la surveillance basée sur des modèles. La nature en évolution rapide des entreprises nécessite des changements constants dans la technologie et les services. En outre, la numérisation rapide des petites et moyennes entreprises (PME) devrait offrir des opportunités de croissance substantielles aux principaux acteurs de ce marché.

Marché de la vérification d’identité – Profils d’entreprise

Acuant, Inc.

Authenteq

Experian plc

Gemalto NV (Thales Group)

IDEMIA

Jumio Corporation

LexisNexis

Mitek Systems, Inc.

Onfido

Trulioo

Le nombre élevé de cas de COVID a eu un impact négatif sur l’économie du pays et de la région et il y a eu une baisse des activités commerciales globales et une croissance de diverses industries opérant sur le marché mondial. Cependant, en raison de l’épidémie de COVID-19 et des directives de travail à distance, les sociétés de vérification d’identité en ligne connaissent une demande accrue en raison du besoin croissant de vérification à distance des employés, des patients et des autres participants.

Régions lucratives sur le marché de la vérification d’identité

Les acteurs opérant sur le marché Vérification de l’identité se concentrent sur des stratégies, telles que les initiatives de marché, les acquisitions et les lancements de produits, pour maintenir leurs positions sur le marché Vérification de l’identité. Voici quelques développements d’acteurs clés du marché de la vérification d’identité :

En mai 2019, Experian SA a acquis Compuscan et Scoresharp. L’acquisition devrait offrir une large gamme de services et d’opportunités aux clients et aux employés de l’ensemble du groupe

En février 2019, Kristopher James a annoncé le partenariat avec Kristopher James Company, qui offrira les solutions de vérification d’intégration logicielle et matérielle de la société au secteur des services financiers.

Marché de la vérification d’identité – par composant

Services de solutions

Marché de la vérification d’identité – par déploiement

Cloud sur

site

Marché de la vérification d’identité – par taille d’organisation

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Marché de la vérification d’identité – Par utilisateur final

Secteur bancaire et financier Secteur des

assurances

Gouvernement et défense

Santé

Informatique et télécommunications Commerce de

détail

Mobilité

Autres

Marché de la vérification d’identité – par géographie

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

France

Allemagne Royaume-

Uni

Italie

Russie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

Reste APAC

MEA

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste MEA

SAM

Brésil

Argentine

Reste SAM

