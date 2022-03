Analyse des faits saillants financiers du marché mondial de la plate-forme de contrôle d’accès mobile avec les principales entreprises: BlueID, Brivo Systems LLC, Kisi Inc., Nok?, Inc., Openpath, Inc., Proxy Inc., Remotelock

Le marché de la plate-forme de contrôle d’accès mobile devrait passer de 175,57 millions de dollars US en 2021 à 782,01 millions de dollars US d’ici 2027. Le marché de la plate-forme de contrôle d’accès mobile devrait croître à un TCAC de 27,1 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2027.

Les applications de contrôle d’accès mobiles offrent aux utilisateurs un accès sécurisé aux pièces, aux bâtiments et à différentes zones via le contrôle d’accès mobile, en cliquant sur un bouton sur leurs appareils mobiles, tels que les smartphones et les tablettes, et les appareils portables. La pénétration croissante des smartphones, la mise en œuvre de l’Internet des objets (IoT) et les préoccupations croissantes liées à la sécurité et à la confidentialité stimulent l’adoption de solutions de contrôle d’accès mobiles. La prise de conscience croissante des consommateurs concernant les avantages des solutions de sécurité avancées devrait influencer positivement la demande dans le monde entier. Les différentes technologies utilisées dans les plates-formes de contrôle d’accès mobiles sont Bluetooth et Near Field Communications (NFC). L’utilisation d’applications et de technologies sans contact, telles que Bluetooth et NFC, ne cesse d’augmenter à travers le monde. Les entreprises se préoccupent progressivement de la sécurité et de la protection de leur environnement physique. Ainsi, divers bâtiments commerciaux et constructeurs automobiles sont fortement engagés dans la mise en œuvre de telles technologies dans leurs systèmes.

Marché de la plate-forme de contrôle d’accès mobile – Profils d’entreprise

BlueID

Brivo Systems LLC

Kisi Inc.

Nok?, Inc.

Openpath, Inc.

Proxy Inc.

Remotelock

Salto System

Unikey Technologies Inc.

YPTOKEY

Les acteurs opérant sur le marché de la plateforme de contrôle d’accès mobile se concentrent sur des stratégies, telles que les initiatives de marché, les acquisitions et les lancements de produits, pour maintenir leurs positions sur le marché de la plateforme de contrôle d’accès mobile. Voici quelques développements d’acteurs clés du marché des plates-formes de contrôle d’accès mobiles :

En juillet 2020, Kisi a introduit un connecteur de caméra universel et ajoute la combinaison de caméras MV de Cisco Meraki. Cela permet de gérer la sécurité dans un tableau de bord facile à gérer, disponible sur Meraki Marketplace ainsi que sur Cisco Devnet.

En mars 2020, Proxy a annoncé qu’elle avait acquis Motiv pour la production de bagues intelligentes, afin d’apporter pour la première fois des signaux d’identité numériques aux appareils portables et de révolutionner.

Marché de la plate-forme de contrôle d’accès mobile – par technologie

Bluetooth NFC

Marché de la plate-forme de contrôle d’accès mobile – par application

Bureaux commerciaux

Autres

Automobile

Autres

Marché de la plate-forme de contrôle d’accès mobile – par géographie

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

France

Allemagne

Russie Royaume-

Uni

Italie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

Reste APAC

MEA

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste MEA

SAM

Brésil

Argentine

Reste SAM

