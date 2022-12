Analyse des facteurs moteurs du marché des bandes à dos plat Croissance des activités, demande et portefeuille de produits

« Marché mondial des rubans adhésifs à dos plat »le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché Flat Back Tape présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les bandes à dos plat. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport Flat Back Tape aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des bandes à dos plat était évalué à 1,03 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 1,63 milliard USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,90 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus du marché des informations telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une consommation de production l’analyse, l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l'équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

Le ruban à dos plat est principalement conçu pour des performances supérieures dans une variété d’épissages, d’emballages

applications de tabulation et de tabulation. Il fournit une étanchéité positive rapide dans une large gamme de conditions d’humidité et de température. Ces rubans sont couramment utilisés pour les applications d’épissage, de maintien et de masquage. Le ruban à dos plat offre une adhérence agressive.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type d’adhésif (acrylique, silicone, caoutchouc, autres), type de produit (simple face, double face), épaisseur (< 5 mil, 5 mil à 10 mil, > 10 mil), application (emballage, épissage, reliure, masquage, tabulation , Autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts 3M (États-Unis), Intertapes Polymer Group (Canada), Shurtape Technologies, LLC (États-Unis), Tesa Tapes (Inde) Private Limited (Inde), Nitto Denko Corporation (Japon), Ahlstrom-Munksjö Oyj (Finlande), Saint-Gobain ( France), EMCOR Group Inc. (États-Unis), Berry global Inc. (États-Unis), Cintas Corporation (États-Unis), Scapa Group Ltd (Royaume-Uni), Advance Tapes International (Royaume-Uni), Bolex International (États-Unis), PPI Adhesive Products Ltd ( Irlande), PPM Industries SpA (Italie), CCT (Coating & Converting Technologies, LLC) (États-Unis), Avery Dennison Corporation (États-Unis), TOYOCHEM Co. Ltd. (Japon), UltraTape (États-Unis), Green Belting Industries (Canada) Opportunités de marché Augmentation du champ d’application

Nombre croissant d’innovations de produits

Demande croissante dans le secteur de l’emballage

Dynamique du marché des bandes à dos plat

Conducteurs

Augmentation de la demande en raison de caractéristiques uniques

Les rubans à dos plat sont très demandés sur le marché car ils offrent des fonctionnalités polyvalentes telles que la résistance aux solvants et aux diluants, une courbure facile, une résistance à la traction élevée et une élimination absolue des résidus. Ces rubans sont également des rubans industriels car ils sont capables de supporter des applications extérieures, en particulier dans les industries de la logistique et de la construction, ce qui augmente encore la popularité et l’adoption du ruban à dos plat parmi les utilisateurs finaux.

Demande croissante pour une solution durable

Les rubans à dos plat sont fabriqués à partir de papier hautement recyclable et biodégradable. L’intolérance croissante envers le plastique augmente la demande de rubans à dos plat. Ainsi, la mise en œuvre des réglementations gouvernementales relatives au respect de l’environnement, à l’utilisation du plastique et au déversement de déchets dans les industries manufacturières et d’autres industries incite les consommateurs à choisir des rubans à support papier tels que les rubans à dos plat. La demande croissante de ruban adhésif à dos plat à base de papier devrait stimuler la croissance des revenus du marché.

Des opportunités

Demande croissante dans le secteur de l’emballage

Avec les progrès de la technologie, plusieurs industries proposent différents matériaux d’ emballage et solutions d’emballage sur le marché. L’industrie de l’emballage s’est développée au rythme le plus rapide de ces dernières années. L’amélioration des activités de l’industrie de l’emballage génère d’immenses opportunités pour développer l’activité de différents types de matériaux d’emballage qui devraient créer des opportunités bénéfiques pour le marché des rubans à dos plat.

De plus, le champ d’application croissant de plusieurs industries d’utilisateurs finaux telles que les dispositifs médicaux, l’aérospatiale, le bâtiment et la construction, l’électronique grand public, l’automobile et la fabrication créera de nombreuses opportunités pour la croissance du marché des bandes à dos plat au cours de la période de prévision.

Contraintes/ Défis

Amélioration de l’activité d’emballage

L’amélioration des activités du secteur de l’emballage a créé une immense pression sur les fabricants de rubans à dos plat pour répondre à la demande continue du produit, ce qui a conduit au défi de la croissance du marché des rubans à dos plat ces dernières années.

Présence d’alternatives

Aujourd’hui, les entreprises proposent différents types de rubans de masquage, d’épissage, de tabulation et d’étanchéité qui deviennent un obstacle majeur à la croissance du marché des rubans à dos plat. En outre, la présence d’une alternative de produit est le principal obstacle à la croissance du marché des bandes à dos plat au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des bandes à dos plat fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des bandes à dos plat, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En mars 2021, Intertape Polymer Group Inc. a étendu son installation de synthèse en Inde pour répondre au marché indien.

En avril 2021, Tesa SE Group a annoncé des matériaux biosourcés pour ses robinets adhésifs. Les nouveaux rubans d’emballage de cette société contenant le tesapack® Paper Standard et EcoLogo : tesapack® Bio & Strong.

En octobre 2021, la société Ahlstrom-Munksjö a lancé une gamme de produits dédiée MasterTape™ Pack, un ruban de solutions de support durable. Ces rubans sont offerts dans une grande variété de papiers de base à saturation avec différentes propriétés mécaniques

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des bandes à dos plat:

3M (États-Unis)

Groupe Intertapes Polymer (Canada)

Shurtape Technologies, LLC (États-Unis)

TesaTapes (Inde) Private Limited (Inde)

Nitto Denko Corporation (Japon)

Ahlstrom-Munksjö Oyj (Finlande)

Saint-Gobain (France)

Groupe EMCOR Inc. (États-Unis)

Berry Global Inc. (États-Unis)

Cintas Corporation (États-Unis)

Scapa Group Ltd (Royaume-Uni)

Advance Tapes International (Royaume-Uni)

Bolex International (États-Unis)

PPI Adhesive Products Ltd (Irlande)

PPM Industries SpA (Italie)

CCT (Coating & Converting Technologies, LLC) (États-Unis)

Avery Dennison Corporation (États-Unis)

TOYOCHEM Co. Ltd. (Japon)

UltraTape (États-Unis)

Green Belting Industries (Canada)

Segmentation du marché :

Le marché des rubans à dos plat est segmenté en fonction du type d’adhésif, du type de produit, de l’épaisseur et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type d’adhésif

Acrylique

Silicium

Caoutchouc

Autres

type de produit

Seul côté

Double-face

Épaisseur

< 5 millions

5 mil à 10 mil

>10 millions

Application

Emballage

Épissage

Contraignant

Masquage

Tabulation

Autres

Analyse/aperçus régionaux du marché des bandes à dos plat

Le marché des bandes à dos plat est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type d’adhésif, type de produit, épaisseur et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des bandes à dos plat sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, le reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique .

L’Asie-Pacifique domine le marché des bandes à dos plat en termes de revenus au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de ruban à dos plat dans cette région. La région Asie-Pacifique domine le marché des bandes à dos plat, la Chine ouvrant la voie en termes d’augmentation de la demande des secteurs automobile et électronique dans cette région.

Au cours de la période estimée, l’Europe devrait être la région qui se développe le plus rapidement en raison de la pénétration de nombreux secteurs industriels couplée à l’utilisation accrue d’équipements semi-conducteurs dans le secteur manufacturier de cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Flat Back Tape?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial du ruban adhésif plat?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Ruban à dos plat?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Flat Back Tape?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Flat Back Tape auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Flat Back Tape?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

