Analyse des facteurs déterminants du marché des refroidisseurs de boissons aux États-Unis et au Canada Croissance des activités, demande et portefeuille de produits

Le récent rapport de recherche sur le marché mondial des refroidisseurs de boissons aux États-Unis et au Canada vise à fournir des données sur les travaux majeurs qui se sont déroulés dans l’industrie au cours des dernières années. Il donne une analyse complète de l’ensemble du marché en fonction de divers aspects de l’industrie qui sont importants pour la croissance de l’industrie. Il donne des informations sur les acteurs clés de l’industrie qui se feront une place importante sur le marché au cours des prochaines années. En outre, il donne des détails sur les principaux points tels que les moteurs du marché, les opportunités clés et la contribution majeure du marché sur la période de prévision.

Analyse et aperçu du marché: marché des refroidisseurs de boissons aux États-Unis et au Canada

Le marché des refroidisseurs de boissons devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 2,8% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 353,45 millions USD d’ici 2027 de 285,18 millions USD en 2019. La demande accrue de refroidisseurs de boissons intelligents est le facteur de croissance du marché.

Principaux concurrents du marché couverts par le rapport : Haier Inc., Vinotemp, Perlick Corporation, Allavino, Powers Equipment Company, Inc., Danby, Summit Appliance Division, Felix Storch, Inc, Climadiff, WHYNTER LLC, FRIGOGLASS, Miele & Cie. KG, Liebherr-International Deutschland GmbH, AB Electrolux, Avanti Products, U-Line, NewAir et NewAir.com

Analyse au niveau du pays du marché mondial des refroidisseurs de boissons aux États-Unis et au Canada

Les États-Unis dominent le marché des refroidisseurs de boissons car il y a une augmentation de la consommation de boissons. En outre, le pays a augmenté les dépenses de recherche et développement pour les solutions de refroidissement et de refroidissement, ce qui stimule le marché des refroidisseurs de boissons dans le pays.

Par exemple,

En 2016, il y a eu une augmentation de la consommation de boissons énergisantes de 5,5 % dans la tranche d’âge entre 20 et 39 ans.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques américaines et canadiennes et leurs difficultés rencontrées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché mondial des refroidisseurs de boissons aux États-Unis et au Canada

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par Marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

La consommation de boissons a augmenté ces dernières années, en particulier celle des boissons prêtes à boire. Il a été constaté qu’entre les années 2007-2008, le pourcentage d’enfants et d’adultes qui consomment des édulcorants hypocaloriques est passé de 6,1 % à 12,5 % chez les enfants et de 18,7 % à 24,1 % chez les adultes. Ainsi, on peut conclure que l’industrie des boissons se développe très rapidement, ce qui stimule la demande de refroidisseurs de boissons sur le marché.

L’utilisation croissante des refroidisseurs de boissons par rapport aux réfrigérateurs en raison de l’exigence de différents niveaux de température contribue à stimuler la croissance du marché.

Étendue du marché des refroidisseurs de boissons aux États-Unis et au Canada et taille du marché

Le marché des refroidisseurs de boissons aux États-Unis et au Canada est segmenté en fonction du type de produit, du type, des zones de température, de la taille, de la hauteur du refroidisseur, du nombre d’étagères, du matériau des étagères, de la finition, de l’ouverture de la porte, du type de contrôle, du canal de distribution, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en moins de 200L, 200-500L, 500-1000L et plus de 1000L. La demande croissante du segment 200-500L augmente par inadvertance en raison de la demande croissante dans les espaces commerciaux afin qu’ils puissent répondre à la demande d’un grand nombre de personnes. Ce facteur permet au marché de croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2027.

La croissance de l’industrie des boissons aux États-Unis est l’un des principaux facteurs de la demande croissante de refroidisseurs de boissons.

Sur la base du type, le marché des refroidisseurs de boissons aux États-Unis et au Canada est segmenté en autoportants, encastrés et sous le comptoir, de comptoir, à double zone, thermoélectriques et autres. Le segment intégré et sous le comptoir domine car il s’agit du type de refroidisseur de boissons le plus flexible et peut être ajusté à n’importe quel endroit de la maison par rapport aux autres types de refroidisseurs de boissons. Ainsi, l’encastré et le sous-comptoir sont les principaux types dans le

Marché américain et canadien des refroidisseurs de boissons

Sur la base des zones de température, le marché américain et canadien des refroidisseurs de boissons est segmenté en refroidisseurs de boissons à zone unique, refroidisseurs de boissons à deux zones, refroidisseurs de boissons à trois zones et refroidisseurs de boissons à plusieurs zones (4 zones ou plus). Le segment des refroidisseurs de boissons à deux zones domine car il offre de meilleures options de stockage par rapport aux autres zones de température.

Sur la base de la taille, le marché américain et canadien des refroidisseurs de boissons est segmenté en 6 à 50 bouteilles, 51 à 100 bouteilles, 101 à 200 bouteilles et plus de 201 bouteilles. Le segment des 101 à 200 bouteilles domine le marché car aux États-Unis, les espaces commerciaux nécessitent de grandes glacières pouvant stocker 100 à 200 bouteilles à la fois afin de pouvoir répondre à un grand nombre de clients.

Sur la base de la hauteur du refroidisseur, le marché américain et canadien des refroidisseurs de boissons est segmenté en 28 à 32 pouces, 33 à 36 pouces, 38 à 56 pouces et plus de 56 pouces. Le segment de 28 à 32 pouces domine le marché car ces refroidisseurs de boissons peuvent stocker une bonne quantité de bouteilles par rapport aux autres hauteurs de refroidisseur.

Sur la base du nombre d’étagères, le marché américain et canadien des refroidisseurs de boissons est segmenté en 1 à 2 étagères, 3 à 4 étagères, 5 à 6 étagères, 7 à 9 étagères, 9 à 12 étagères et plus de 13 étagères. Le segment des 5 à 6 étagères domine le marché car il peut être utilisé pour stocker différents types de boissons dans une seule glacière.

Sur la base du matériau des étagères, le marché américain et canadien des refroidisseurs de boissons est segmenté en métal, verre trempé, bois et autres. Le segment du verre trempé domine le marché car il est considéré comme un matériau polyvalent pour la fabrication d’étagères de refroidisseurs de boissons avec des propriétés de résistance à la chaleur.

Sur la base de la finition, le marché des refroidisseurs de boissons aux États-Unis et au Canada est segmenté en finitions noires, en verre, prêtes à l’emploi, en tons d’argent, en acier inoxydable et en bois. Le segment de l’acier inoxydable domine le marché car les appareils en acier inoxydable sont beaucoup plus durables que les autres finitions. Il a la meilleure propriété isolante qui aide à garder les vins et les boissons au frais.

Sur la base de l’ouverture de la porte, le marché américain et canadien des refroidisseurs de boissons est segmenté en porte française, porte latérale gauche, porte réversible, porte latérale droite et porte côte à côte. Le segment des portes réversibles domine le marché car elles sont considérées comme des produits de luxe dans le segment des refroidisseurs de boissons avec des propriétés autoportantes.

Sur la base du type de contrôle, le marché américain et canadien des refroidisseurs de boissons est segmenté en boutons numériques, électroniques, tactiles et rotatifs. Le segment électronique domine le marché car il permet un contrôle précis de la température et des réglages du réfrigérateur.

Sur la base du canal de distribution, le marché américain et canadien des refroidisseurs de boissons est segmenté en magasins spécialisés, supermarchés/hypermarchés, commerce électronique et autres. Le segment des magasins spécialisés domine le marché, car l’équipement de refroidisseur de boissons est principalement disponible dans les magasins spécialisés et constitue l’endroit le plus important pour l’achat de refroidisseurs de boissons.

Sur la base de l’application, le marché des refroidisseurs de boissons aux États-Unis et au Canada est segmenté en boissons alcoolisées et non alcoolisées. Le segment alcoolisé domine le marché car la consommation de boissons alcoolisées aux États-Unis est bien supérieure à celle des boissons non alcoolisées.