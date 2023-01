Analyse des facteurs déterminants du marché des boîtes à pizza Croissance des activités, demande et portefeuille de produits

« Global Pizza Box Market » , ajoute le nouveau rapport de recherche dans la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. La boîte à pizzaLe rapport d’étude de marché présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur la boîte à pizza. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport Pizza Box aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération du rapport Pizza Box.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des boîtes à pizza devrait atteindre 3,91 milliards USD d’ici 2030, soit 2,53 milliards USD en 2022, enregistrant un TCAC de 5,60 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur le marché scénarios tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Définition du marché

Une boîte à pizza est un type de boîte d’emballage utilisée pour transporter des pizzas. Les boîtes à pizza sont principalement composées de carton ondulé. Ces boîtes en carton sont composées de trois couches de doublures en papier qui ont été soudées ensemble. Ce contenu est mélangé, écrit, puis passe dans une machine à découper, qui élimine les plis et les évents avant de le plier dans une boîte à pizza. L’objectif principal d’une boîte à pizza est de garder la pizza au chaud tout en conservant sa qualité.

Portée et segmentation du marché des boîtes à pizza

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de référence 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (boîtes à pizza entières et boîtes à tranches de pizza), type de matériau (carton enduit d’argile et carton ondulé), type d’impression (boîtes à pizza imprimées et boîtes à pizza non imprimées), application (restaurant, économat, supermarché et autre) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts DS Smith (Royaume-Uni), International Paper (États-Unis), Smurfit Kappa (Irlande), WestRock Company (États-Unis), Georgia-Pacific (États-Unis), Mondi (Royaume-Uni), Reynolds Group Ltd., (États-Unis), Pratt Industries, Inc. , (États-Unis), Huhtamäki Oyj (Finlande), Magnum Packaging (Royaume-Uni), BillerudKorsnäs AB (Suède), Rengo Co., Ltd. (Japon), New Method Packaging (États-Unis) Opportunités de marché Adoption croissante des emballages en bois par rapport aux emballages en plastique

Tendance à la hausse des achats en ligne et croissance du secteur du commerce électronique

Dynamique du marché des boîtes à pizza

Conducteurs

Acquisition croissante par les principaux acteurs du marché

La demande croissante de carton ondulé et d’emballages en carton ondulé façonne le marché des boîtes à pizza. Les principaux acteurs opérant du carton ondulé et des emballages en carton ondulé dans le secteur des boîtes à pizza se concentrent sur l’introduction de produits d’emballage avancés pour répondre aux exigences des clients. Par exemple, en avril 2019, Smurfit Kappa Group, une société d’emballage en carton ondulé basée en Irlande, a acquis Vitavel, un fabricant bulgare de carton ondulé et d’emballages en carton ondulé pour un montant non divulgué. Grâce à cette acquisition, le groupe Smurfit Kappa prévoit de renforcer sa position sur le marché de la région des Balkans car il opère déjà des activités en Grèce, en Roumanie et en Serbie.

Augmentation du nombre de pizzerias

L’activité des pizzerias s’est développée à un rythme important au cours de la période de prévision. De nombreux opérateurs ont bien réussi en transformant leurs menus et en investissant dans des technologies modernes telles que des systèmes de commande intelligents basés sur le Web pour augmenter les marges bénéficiaires et l’efficacité. De plus, les pizzerias sont également en croissance en raison de la baisse des taux de chômage, de l’amélioration de leur économie et de l’augmentation des revenus familiaux qui permettent aux consommateurs de dépenser plus d’argent pour des produits de menu à prix élevé. Par conséquent, le nombre croissant de pizzerias devrait stimuler le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités

Hausse de la consommation de fast-foods

La demande croissante de restauration rapide devrait créer de nombreuses opportunités pour la croissance du marché des boîtes à pizza au cours de la période de prévision. La consommation de restauration rapide augmente en raison des prix bas, de la commodité et de la disponibilité de diverses options de menu, de goûts et de saveurs. La pizza est un produit de restauration rapide populaire, comprenant des franchises nationales telles que Sbarro, Papa John’s, Domino’s Pizza et Pizza Hut. Au fil des ans, la consommation de restauration rapide a augmenté, ce qui a accru la demande d’emballages adaptés pour des produits tels que les boîtes à pizza. Par exemple, en 2021, selon Fast Food Statistics, la consommation de restauration rapide augmente à un taux de 2,2 % par an. En 2019, avec environ 130,4 milliards de dollars dépensés, McDonald’s reste le restaurant de restauration rapide le plus célèbre au monde. Ainsi,

Contraintes/ Défis

Inconvénients associés à la boîte à pizza

Avec le nombre croissant de restrictions et de limitations dues à la pandémie dans le monde, il y a eu une diminution de l’offre et de la demande de solutions d’emballage. De plus, la volatilité des prix des matières premières s’avérera être un inconvénient pour la croissance du marché des boîtes à pizza. Ainsi, cela remettra en question la croissance du marché. De plus, le manque de sensibilisation à la lecture de ces emballages dans les régions sous-développées et la disponibilité à grande échelle de substituts constitueront des contraintes majeures pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des boîtes à pizza fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, niches et dominance des applications de croissance du marché des catégories, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des boîtes à pizza, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact et scénario actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l’impact et de l’environnement actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d’action efficaces et l’assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d’approvisionnement à partir des retards d’expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l’analyse des produits, de l’analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l’approvisionnement, de l’analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, avancées l’analyse comparative et d’autres services d’approvisionnement et de soutien stratégique.

Développement récent

En 2020, Pizza Pizza, un restaurant de pizza à service rapide basé au Canada, a lancé la boîte à pizza inviolable. Cette boîte comprend un outil de verrouillage de sécurité que le consommateur doit casser pour accéder à la pizza à l’intérieur. Cette boîte est fabriquée pour garder la pizza fraîche jusqu’à ce qu’elle soit livrée au client

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des boîtes à pizza:

DS Smith (Royaume-Uni)

Papier international (États-Unis)

Smurfit Kappa (Irlande)

WestRock Company (États-Unis)

Géorgie-Pacifique (États-Unis

Mondi (Royaume-Uni)

Reynolds Group Ltd., (États-Unis)

Pratt Industries, Inc., (États-Unis)

Huhtamäki Oyj (Finlande)

Emballage Magnum (Royaume-Uni)

BillerudKorsnäs AB (Suède)

Rengo Co., Ltd. (Japon)

Nouvelle méthode d’emballage (États-Unis)

Segmentation du marché :

Le marché des boîtes à pizza est segmenté en fonction du type, du type de matériau, du type d’impression et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Boîtes à pizza entières

5-10 pouces (petit)

10-15 pouces (moyen)

15 pouces et plus (grand)

Boîtes à tranches de pizza

type de materiau

Carton enduit d’argile

Carton ondulé

B-flûte

E-flûte

Flûte en Fa

Type d’impression

Boîtes à pizza imprimées

Impression offset

Impression flexographique

Impression d’écran

Boîtes à pizza non imprimées

Application

Le restaurant

Commissaire

Supermarché

Autre

Boîte à pizza Analyse/aperçus régionaux du marché

Le marché des boîtes à pizza est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de matériau, type d’impression et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des boîtes à pizza sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, le reste de l’Europe, le Japon. , Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord et l’Europe dominent le marché des boîtes à pizza en termes de part de marché et de revenus en raison de l’augmentation de la consommation de pizza associée à l’augmentation du revenu disponible dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait être la région qui se développe le plus rapidement au cours de la période de prévision 2023-2030 en raison de l’augmentation des chaînes de pizzas et de la consommation croissante de restauration rapide dans le monde entier.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Boîte à pizza?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Boîte à pizza?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Boîte à pizza?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Boîte à pizza?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Boîte à pizza auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Boîte à pizza?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

